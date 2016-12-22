Житель Северодвинска получил срок за оправдание Брейвика в соцсети

В Архангельской области вступило в силу решение Московского окружного военного суда, согласно которому житель Северодвинска Александр Лебедев приговорен к шести годам колонии общего режима за оправдывание в социальной сети «ВКонтакте» действий норвежского террориста Андерса Брейвика. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Указано, что Лебедев ​разделает экстремистские убеждения, признает идеологию насилия и терроризма. Он с 2015 по 2017 год, используя личную страницу во «ВКонтакте», публично распространял материалы, оправдывающие действия Брейвика. По словам представителя ФСБ, Лебедев разжигал межнациональную рознь по отношению к представителям ряда этнических групп, призывал к экстремистской деятельности и хранил дома огнестрельное оружие — обрез двуствольного охотничьего ружья и несколько десятков патронов к нему.

Судебная коллегия Верховного суда оставила без изменения приговор Московского окружного военного суда в отношении Лебедева от 13 апреля 2018 года. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма в интернете), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремизму), ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды), а также по ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение и хранение оружия).

Норвежский террорист Андерс Брейвик устроил двойной теракт 22 июля 2011 года. Он заложил бомбу в автомобиль в правительственном квартале в Осло, от взрыва которой погибли восемь человек, и расстрелял участников молодежного летнего лагеря на острове Утейя, где жертвами стали 69 человек. В феврале 2018 года Брейвик заявил, что раскаивается.