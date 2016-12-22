Жительница Санкт-Петербурга получила срок за комментарии во «ВКонтакте»

Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал местную жительницу Ольгу Черничкину виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Об этом РБК сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Суд установил, что 13 декабря 2016 года Черничкина, находясь в квартире дома по Оборонной улице, разместила в социальной сети «ВКонтакте», комментарии в группе «Питер Решает», которые содержали побуждение к использованию враждебных насильственных действий.
В пресс-службе уточнили, что в комментариях подсудимой звучали призывы к убийству представителей народностей Кавказа и Средней Азии, а также к применению других насильственных действий, которые свидетельствуют о выражении враждебного отношения к указанным лицам.
В ходе судебного заседания Ольга Черничкина признала свою вину. Суд приговорил ее к двум годам условно с испытательным сроком один год.