«Почта России» введет форматы отделений по франшизе и «почтальон на дому»

В рамках обновленной стратегии «Почта России» намерена трансформировать свою сеть, которая состоит из более 40 тыс. отделений. Компания хочет запустить точки по франшизе и перевести часть почтальонов «на дом»

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«Почта России» рассматривает возможность отдать часть отделений франчайзинговым партнерам и еще часть перевести на формат «отделение на дому», сообщил в интервью РБК гендиректор компании Максим Акимов. Трансформация сети — часть актуализированной стратегии «Почты России» на 2020–2030 годы, рассмотрением которой сейчас занимается совет директоров.

Сейчас у «Почты России» около 40 тыс. отделений по России — это крупнейшая розничная сеть в стране, — однако до 25% из них считается планово-убыточными. «Мы не планируем сокращать количество точек присутствия; наоборот, у нас обратная задача, их увеличить — и через формат франшизы, «почтальона на дому», ПВЗ (пунктов выдачи заказов. — РБК), постаматов и т.д. Мы не будем массово закрывать отделения, у нас нет и не было таких планов. Да, мы прекрасно понимаем, что внутри компании мы отделения субсидируем и это будет давить на наш финансовый результат, но это часть нашей миссии, присутствовать там, где, кроме нас, никто присутствовать не может и не будет», — отметил Акимов.

Идея открывать почтовые отделения по франшизе обсуждается уже несколько лет. В 2015 году Минкомсвязь (сейчас Минцифры) даже разработала соответствующий законопроект. Предполагалось, что это позволит превратить сельское почтовое отделение в сельпо — сельский магазин, который в том числе будет предоставлять необходимый минимум почтовых услуг. Это должно позволить компании сократить число убыточных отделений в ее сети.

Акимов отметил, что к нему обращается много предпринимателей, которые хотели бы делать бизнес вместе с «Почтой России». «Но это крайне непростая тема, и если это делать, то взвешенно и аккуратно. Надеемся, что будем развивать сеть на базе частичной занятости, когда человек будет числиться на одну десятую ставку у нас в силу регуляторного ограничения, требующего допускать к работе с почтовыми отправлениями только штатных сотрудников, но в то же время будет предпринимателем, который будет продавать сервис», — пояснил он.