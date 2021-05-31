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Технологии и медиа ,  
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«Почта России» введет форматы отделений по франшизе и «почтальон на дому»

В рамках обновленной стратегии «Почта России» намерена трансформировать свою сеть, которая состоит из более 40 тыс. отделений. Компания хочет запустить точки по франшизе и перевести часть почтальонов «на дом»
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

«Почта России» рассматривает возможность отдать часть отделений франчайзинговым партнерам и еще часть перевести на формат «отделение на дому», сообщил в интервью РБК гендиректор компании Максим Акимов. Трансформация сети — часть актуализированной стратегии «Почты России» на 2020–2030 годы, рассмотрением которой сейчас занимается совет директоров.

Сейчас у «Почты России» около 40 тыс. отделений по России — это крупнейшая розничная сеть в стране, — однако до 25% из них считается планово-убыточными. «Мы не планируем сокращать количество точек присутствия; наоборот, у нас обратная задача, их увеличить — и через формат франшизы, «почтальона на дому», ПВЗ (пунктов выдачи заказов. — РБК), постаматов и т.д. Мы не будем массово закрывать отделения, у нас нет и не было таких планов. Да, мы прекрасно понимаем, что внутри компании мы отделения субсидируем и это будет давить на наш финансовый результат, но это часть нашей миссии, присутствовать там, где, кроме нас, никто присутствовать не может и не будет», — отметил Акимов.

Глава «Почты России» — РБК: «Мы себя задешево продавать не будем»
Бизнес
Максим Акимов

Идея открывать почтовые отделения по франшизе обсуждается уже несколько лет. В 2015 году Минкомсвязь (сейчас Минцифры) даже разработала соответствующий законопроект. Предполагалось, что это позволит превратить сельское почтовое отделение в сельпо — сельский магазин, который в том числе будет предоставлять необходимый минимум почтовых услуг. Это должно позволить компании сократить число убыточных отделений в ее сети.

Акимов отметил, что к нему обращается много предпринимателей, которые хотели бы делать бизнес вместе с «Почтой России». «Но это крайне непростая тема, и если это делать, то взвешенно и аккуратно. Надеемся, что будем развивать сеть на базе частичной занятости, когда человек будет числиться на одну десятую ставку у нас в силу регуляторного ограничения, требующего допускать к работе с почтовыми отправлениями только штатных сотрудников, но в то же время будет предпринимателем, который будет продавать сервис», — пояснил он.

Отделения в небольших населенных пунктах, которые находятся в очень плохом состоянии, «Почта России» может и вовсе закрыть, сохранив при этом почтальонов. «Мы планируем изменить зонирование, форматы, запустить так называемое отделение на дому, когда нам выгоднее доплатить сотруднику за то, что он работает из дома, а не из отделения, где нужно исправлять провалившийся пол и потолок, сквозь который давно видны звезды», — рассказал Акимов. В компании не уточнили, сколько у нее может быть подобных отделений и точек, работающих по франшизе.

Новая стратегия в том числе предполагает, что к 2025 году средний срок доставки почтовых отправлений сократится до двух дней (с 3,3 дня в 2020-м), время ожидания в очередях в отделении — до двух минут (с трех с половиной минут), а показатель NPS (Net Promoter Score, индекс потребительской лояльности) вырастет до 12 (в 2020-м — 3 со знаком минус). «[Отделения —] для нас это, конечно, главная точка клиентского контакта. Наша задача — хорошо присутствовать в городах-миллионниках. Там не должно остаться неотремонтированных отделений или отделений, где у нас будет негативный клиентский опыт», — резюмировал Акимов.

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«Почта России» франшиза отделения розница
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