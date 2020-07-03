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«Почта России» протестирует доставку дронами в болотах и глухих местах

Фото: Андрей Огородник / ТАСС
Фото: Андрей Огородник / ТАСС
Осенью этого года «Почта России» планирует провести пилотный запуск очередной партии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор компании Максим Акимов. По его словам, тесты пройдут в месте с плохой связью, болотами, сильным ветром и разными температурами.

Глава компании объяснил, что для «Почты России» использование БПЛА — это решение, которое позволит осуществлять доставку в труднодоступные места. «У нас от точки получения груза до поселения может быть 94 км, из которых 20 км по болоту, а 60 км — по воде или по зимнику и больше никак. Из-за этого люди там получают груз один раз в месяц, в квартал», — рассказал Акимов.

Максим Акимов — РБК: «Почте предстоит совершить чудовищный кульбит»
Бизнес
Максим Акимов

Однако он особо подчеркнул, что речь идет об испытании не конвертопланов, квадрокоптеров или устройств, «с которых оппозиционеры дачи начальства снимают». Это будет тяжелая техника с дальностью полета от 300 до 400 км, грузоподъемностью от 50 до 150 кг полезной нагрузки, способная работать там, где кроме прямого радиоканала никакого интернета нет.

Акимов добавил, что, по его мнению, внедрение дронов не займет несколько десятилетий. «Другое дело, что возникают вопросы экономики: стоимости серийного выпуска, жизненного цикла, цены владения», — заключил он.

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Технологии и медиа
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Первое в России тестирование почтового беспилотника прошло в Бурятии 2 апреля 2018 года, на церемонии среди приглашенных гостей присутствовал возглавлявший на тот момент «Почту России» Николай Подгузов. Спустя несколько минут после запуска беспилотник врезался в дом и разбился. Повторный эксперимент состоялся 30 мая 2018 года, тогда почтовый дрон успешно приземлился, пролетев 12 км. Однако спустя месяц глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила Подгузова в пиаре на использовании беспилотников и посоветовала ему прекратить «играть в самолетики» и заняться повышением зарплат почтальонов.

В 2020 году анонсировалось несколько пилотных проектов по доставке грузов. Например, в феврале стало известно, что в ближайшие три года Уральский завод гражданской авиации протестирует в Свердловской области коммерческий проект по доставке почтовых отправлений с помощью дронов, в дальнейшем проект планируют расширить на северные территории Уральского федерального округа, Сибири и Дальнего Востока. Представитель завода говорил РБК, что у них уже есть предварительное одобрение проекта от «Почты России» и страхового дома ВСК по вопросу совместного участия в пилоте. По его словам, проект реализуется для снабжения удаленных населенных пунктов и объектов промышленного хозяйства, не имеющих развитой дорожной инфраструктуры. В апреле власти Томской области согласовали доставку различных грузов в удаленные населенные пункты, связь с которыми в зависимости от времени года возможна только по зимнику, паромом или вертолетом.

Теги: Почта России, дроны, беспилотники, доставка
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