«Почта России» протестирует доставку дронами в болотах и глухих местах

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Осенью этого года «Почта России» планирует провести пилотный запуск очередной партии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор компании Максим Акимов. По его словам, тесты пройдут в месте с плохой связью, болотами, сильным ветром и разными температурами.

Глава компании объяснил, что для «Почты России» использование БПЛА — это решение, которое позволит осуществлять доставку в труднодоступные места. «У нас от точки получения груза до поселения может быть 94 км, из которых 20 км по болоту, а 60 км — по воде или по зимнику и больше никак. Из-за этого люди там получают груз один раз в месяц, в квартал», — рассказал Акимов.

Однако он особо подчеркнул, что речь идет об испытании не конвертопланов, квадрокоптеров или устройств, «с которых оппозиционеры дачи начальства снимают». Это будет тяжелая техника с дальностью полета от 300 до 400 км, грузоподъемностью от 50 до 150 кг полезной нагрузки, способная работать там, где кроме прямого радиоканала никакого интернета нет.

Акимов добавил, что, по его мнению, внедрение дронов не займет несколько десятилетий. «Другое дело, что возникают вопросы экономики: стоимости серийного выпуска, жизненного цикла, цены владения», — заключил он.