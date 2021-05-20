«Почта России» в 4 раза увеличит траты на отечественный софт к 2030 году

Фото: Олег Яковлев / РБК

К 2030 года «Почта России» в четыре раза увеличит вложения в российские ИТ-решения по сравнению с показателем 2019 года, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Такая цель заложена в стратегию цифровой трансформации компании.

В 2019 году расходы компании на отечественный софт составляли 2,1 млрд руб. Стратегия также предполагает, что к 2024 году доля расходов на закупку отечественного ПО должна достичь 70% (по итогам 2019-го этот показатель равнялся 60%).

Среди уже реализованных примеров внедрения российского программного обеспечения в «Почте России» назвали внедрение «1С» для коммерческого, бухгалтерского, налогового и кадрового учета, расчета заработной платы, формирования консолидированной отчетности и др. На внедрение и поддержку «1С» в период с 2010-го по 2020 год компания потратила около 5 млрд руб. Еще 3,5 млрд руб. будут вложены в развитие комплекса информационных систем «1С» до 2025 года. Также компания использует пакет отечественных офисных приложений для корпоративных коммуникаций «МойОфис» и российские решения для обеспечения информационной безопасности.

Кроме того, в 2020 году «Почта России» совершила самую большую в корпоративном секторе закупку оборудования для дата-центров отечественного производства на сумму 1,8 млрд руб. Было закуплено оборудование производства компаний «Аквариус» и Yadro.

Власти уже несколько лет пытаются снизить зависимость госкомпаний от зарубежных продуктов. Им запрещено закупать зарубежное программное обеспечение, если аналогичные продукты есть в реестре отечественного софта. Введены квоты на закупки российского оборудования. В частности, с этого года в закупках госорганов и госкомпаний не менее 90% электроники и 50% компьютеров должны быть российского происхождения.