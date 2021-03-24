«Почта России» попросила Борисова поддержать отказ от зарубежного софта

Глава «Почты России» предложил властям компенсировать накладные расходы при переходе на российское ИТ-оборудование. Из-за импортозамещения компании придется менять ИТ-архитектуру, на что потребуется около ₽2 млрд

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Предложение проработать механизм поддержки накладных расходов на импортозамещение глава «Почты России» Максим Акимов озвучил, выступая в среду, 24 марта, на форуме, посвященном закупкам высокотехнологичной отечественной продукции (корреспондент РБК прослушал запись выступления). В заседании также принимали участие заместитель председателя правительства Юрий Борисов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор «Алмаз-Антей» Ян Новиков и другие.

«Когда мы покупаем российское «железо», устройства и решения, надо понимать, что это влечет переход на принципиально другую архитектуру, на RISC-архитектуру или Linux-системы. <…> Если в отношении [покупки] «железа» механизм [финансирования] понятный, то последующая модернизация всей периферии, прежде всего софта, здесь нужно подумать об инструментах поддержки», — заявил Акимов. По его словам, модернизация архитектуры может потребовать более высоких затрат, чем суммы на закупку «железа», это «огромные издержки» в «десятки миллиардов рублей», нести такие риски компаниям «довольно тяжело». Он напомнил, что «Почта России» инвестировала более 15 лет в создание своего «легаси» — систем, которые разрабатывались и модернизировались по архитектурным принципам, которые когда-то были передовыми, но сейчас потеряли актуальность.

Как пояснил РБК представитель «Почты России», зачастую отечественные продукты работают не на той архитектуре, на которой годами развивались и функционировали ИТ-системы компаний. Например, «Почта России» использует х86 (архитектура процессора и набор команд, впервые реализованные в процессорах компании Intel), и чтобы эти продукты работали на новом «железе», их нужно серьезно переписывать. Только для «Почты России» речь идет о затратах в 2 млрд руб., отметил он. Чтобы ускорить переход на отечественное и сделать его эффективным, компания «ведет диалог с правительством о финансировании части этих расходов», заключил он.

Среди последних крупных закупок «Почты России», направленных на техническую модернизацию, Акимов в своем выступлении упомянул закупку более 6 тыс. единиц автотранспорта почти на 11 млрд руб., закупку систем хранения данных и серверного оборудования у «Аквариус» и Yadro почти на 3 млрд руб. и заказ почти 5 тыс. постаматов у «Ростеха» за 1,25 млрд руб.