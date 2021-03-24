«Почта России» попросила Борисова поддержать отказ от зарубежного софта

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,15 (+0,8) Инвестиции, 12:49
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 90,05 (+0,28) Инвестиции, 12:49
Путин отменил возрастные ограничения для назначаемых им госслужащих Политика, 17:22 В Германии создали «мост» между евро и блокчейном Крипто, 17:17 ФАС заявила о «негативном влиянии» сделки «Яндекс.Такси» и «Везёт» Бизнес, 17:14 Эксперты сообщили о снижении спроса на аренду жилья в Москве Недвижимость, 17:10 У учителя ОБЖ в школе в Дагестане взорвался запал от гранаты Общество, 17:09 Как не превратить стратсессию в милые посиделки — пять реальных кейсов Pro, 17:06 Мэра Майкопа задержали по подозрению в вымогательстве Общество, 17:02 Лидеры в России: как стать эффективнее здесь и сейчас Pro, 17:00 МИД после слов Столтенберга посоветовал НАТО заняться «своими проблемами» Политика, 16:58 Как фонды помогают лечить онкозаболевания РБК и Фонд Потанина, 16:57 Госсекретарь США напомнил Германии о санкциях за «Северный поток-2» Политика, 16:45 Пять самых популярных вопросов к облачному провайдеру Pro, 16:33 Неудобная правда: самые яркие цитаты Альбера Гора об экологии и климате Зеленая экономика, 16:30  Вести бизнес в России: взгляд предпринимателей РБК и Альфа-Банк, 16:28
Технологии и медиа ,  
0 

«Почта России» попросила Борисова поддержать отказ от зарубежного софта

Глава «Почты России» предложил властям компенсировать накладные расходы при переходе на российское ИТ-оборудование. Из-за импортозамещения компании придется менять ИТ-архитектуру, на что потребуется около ₽2 млрд
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Предложение проработать механизм поддержки накладных расходов на импортозамещение глава «Почты России» Максим Акимов озвучил, выступая в среду, 24 марта, на форуме, посвященном закупкам высокотехнологичной отечественной продукции (корреспондент РБК прослушал запись выступления). В заседании также принимали участие заместитель председателя правительства Юрий Борисов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор «Алмаз-Антей» Ян Новиков и другие.

«Когда мы покупаем российское «железо», устройства и решения, надо понимать, что это влечет переход на принципиально другую архитектуру, на RISC-архитектуру или Linux-системы. <…> Если в отношении [покупки] «железа» механизм [финансирования] понятный, то последующая модернизация всей периферии, прежде всего софта, здесь нужно подумать об инструментах поддержки», — заявил Акимов. По его словам, модернизация архитектуры может потребовать более высоких затрат, чем суммы на закупку «железа», это «огромные издержки» в «десятки миллиардов рублей», нести такие риски компаниям «довольно тяжело». Он напомнил, что «Почта России» инвестировала более 15 лет в создание своего «легаси» — систем, которые разрабатывались и модернизировались по архитектурным принципам, которые когда-то были передовыми, но сейчас потеряли актуальность.

Глава «Газпрома» оценил в ₽180 млрд переход компании на российское ПО
Бизнес
Фото:Максим Шеметов / EPA / ТАСС

Как пояснил РБК представитель «Почты России», зачастую отечественные продукты работают не на той архитектуре, на которой годами развивались и функционировали ИТ-системы компаний. Например, «Почта России» использует х86 (архитектура процессора и набор команд, впервые реализованные в процессорах компании Intel), и чтобы эти продукты работали на новом «железе», их нужно серьезно переписывать. Только для «Почты России» речь идет о затратах в 2 млрд руб., отметил он. Чтобы ускорить переход на отечественное и сделать его эффективным, компания «ведет диалог с правительством о финансировании части этих расходов», заключил он.

Среди последних крупных закупок «Почты России», направленных на техническую модернизацию, Акимов в своем выступлении упомянул закупку более 6 тыс. единиц автотранспорта почти на 11 млрд руб., закупку систем хранения данных и серверного оборудования у «Аквариус» и Yadro почти на 3 млрд руб. и заказ почти 5 тыс. постаматов у «Ростеха» за 1,25 млрд руб.

По действующему законодательству госкомпании, к которым относится и «Почта России», не могут закупать зарубежное программное обеспечение, если аналогичные продукты есть в реестре отечественного софта.

Чемезов предупредил о снижении качества продукции из-за закона о закупках
Политика
Сергей Чемезов

Читайте на РБК Pro
«Увольняйте стремительно!»: десять армейских истин от президента Levi’s Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Почему ФНС решила нагрянуть к вам с выездной налоговой проверкой РБК Pro: «Больше возможностей» — зачем «Авито» наняла директора Amazon

Летом 2020 года Госдума приняла поправки в законы, регулирующие закупки госорганов и госкомпаний, введя механизм квотирования закупок российской продукции. Например, с этого года не менее 90% электроники и 50% закупаемых компьютеров должны быть российского происхождения. Презентуя этот законопроект в Госдуме в середине прошлого года, Юрий Борисов отмечал, что в 2019 году емкость внутреннего рынка товаров и услуг, которые регулируются законом о закупках госорганов, составляет порядка 8,2 трлн руб., а законом о закупках госкомпаний — 21,3 трлн руб. При этом около одной трети приходилось на российскую продукцию (без учета работ и услуг), а остальное составлял импорт.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Автор
Анна Балашова
«Почта России» Юрий Борисов Максим Акимов импортозамещение
Материалы по теме
«Почта России» временно не оказывала ряд услуг из-за сбоя у «Ростелекома»
Общество
«Почта России» ответила на сообщения о задержании своего ИТ-директора
Общество
«Почта России» протестирует доставку дронами в болотах и глухих местах
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter