Франшиза: что это такое и как она работает
Содержание:
- Что такое франшиза
- История появления франшиз
- Франшизы в России
- Как регулируется и оплачивается франшиза
- Основные виды франшиз
- Плюсы и минусы франшизы
- Советы по выбору франшизы
- Франшизы в кино, литературе и компьютерных играх
Что такое франшиза
Франшиза (от старофранцузского franchise, «льгота», «привилегия») — это соглашение, по которому владелец бизнеса (франчайзер) предоставляет другому предпринимателю (франчайзи) право использовать его бренд и модель. Обычно под термином «франшиза» понимают сам бизнес, а не юридический контракт.
Как работает франшиза видно на следующем примере. Представим неопытного предпринимателя, который захотел открыть ресторан быстрого питания, но не уверен в успехе. В таком случае он может заключить соглашение с компанией в этой сфере, чтобы использовать ее бренд, стиль и технологии.
Франчайзер — это собственник бренда и бизнеса, который предоставляет право открывать предприятие под своим именем и использовать товарный знак компании.
Франчайзи — это предприниматель, приобретающий право пользоваться брендом и моделью ведения бизнеса франчайзера. За это он делает разовый платеж при заключении соглашения, а также регулярно отчисляет процент от дохода или прибыли.
История появления франшиз
Считается, что франшиза — это изобретение современности. Однако первые коммерческие франшизы, похожие на современные, появились еще в XVIII веке в Соединенных Штатах, когда один из отцов-основателей США Бенджамин Франклин заключил в сентябре 1731 года договор с журналистом Томасом Уитмаршем на создание типографии в Южной Каролине. Срок соглашения составлял шесть лет. По нему, Уитмарш самостоятельно управлял типографией, а все оборудование и бумагу должен был приобретать у Франклина. Американский политик также создал аналогичные предприятия в других штатах.
Расцвет франшиз начался в США в 50-е годы ХХ века, когда активно расширялись сети магазинов и ресторанов быстрого питания. Причинами роста бизнес-модели по франшизе после окончания Второй мировой войны стали отложенный потребительский спрос и большое количество потенциальных франчайзи в лице вернувшихся с войны бывших солдат. В 1946 году в США также приняли закон Ланхэма (Lanham Act) о товарных знаках, который разрешил их владельцам безопасно заключать лицензионные соглашения с третьими лицами.
Франшизы в России
В России бизнес по франшизе начал активно развиваться в 1990-х годах с приходом крупных международных брендов, таких как McDonald's, Subway и Baskin-Robbins. Со временем российские компании, например, «1С», «Спортмастер» и «Теремок», тоже начали предлагать свои франшизы.
На начало 2024 года рынок в России насчитывал около 3445 франшиз, что на 6% больше, чем в 2023 году (3249). В 2023 году появилось около 320 новых проектов, из которых 95% принадлежали российским брендам, а число закрытых франшиз составило менее 130, что стало минимальным показателем за 10 лет.
Оборот рынка франчайзинга в 2023 году вырос на 14,5%, достигнув 3,18 трлн руб. Более двух третей франчайзеров сообщили о прибыли, а количество сотрудников франчайзинговых сетей увеличилось на 12%, составив 1,38 млн человек.
Согласно рейтингу РБК, в число самых успешных франшиз 2023 года вошли IT-компания «1С», сеть компьютерных клубов «Colizeum» и лаборатории «Гемотест».
Как регулируется и оплачивается франшиза
Регулирование франшизы в России
В российском законодательстве нет понятий «франшиза» или «договор франшизы». Вместо этого отношения между франчайзером (правообладателем) и франчайзи (пользователем) регулируются договором коммерческой концессии (ДКК), который регламентируется Гражданским кодексом. Основные требования к такому договору следующие:
- Заключить ДКК могут только юридические лица или индивидуальные предприниматели.
- Договор должен быть заключен в письменной форме, иначе он считается ничтожным.
- У франчайзера должен быть зарегистрированный в Роспатенте товарный знак, право использовать который он обязан передать франчайзи по договору. Без этого франчайзи не сможет вести бизнес под брендом правообладателя.
После подписания договор регистрируют в Роспатенте.
Некоторые компании вместо ДКК используют другие виды договоров, например лицензионный, оказания услуг или агентский. Это может быть связано с отсутствием у франчайзера зарегистрированного товарного знака, наличием физического лица в качестве одной из сторон соглашения и другими причинами.
Плата за франшизу
Размер стоимости франшизы определяют три элемента: паушальный взнос, затраты на запуск и роялти.
Паушальный взнос (от нем. pauschal, «валовой, целиковый») представляет собой разовый платеж, который франчайзи вносит при покупке франшизы за право использования ее компонентов (бренда, концепции, технологий и т.д.). Обычно он выплачивается сразу после подписания договора. Франчайзер может отказаться от взимания платежа, если это соответствует его стратегии.
Стартовые инвестиции включают расходы на приобретение оборудования, товаров, сырья и других составляющих, необходимых для начала работы по франшизе. В некоторых случаях франчайзер может установить обязательное условие закупок через свою сеть, что может привести к увеличению затрат.
Роялти (англ. royalty) — это регулярный платеж, который франчайзи вносит по условиям франшизы через определенные промежутки времени (ежемесячно, ежеквартально и т.д.). Роялти бывают следующих типов:
- Процентные роялти рассчитываются как часть от выручки или прибыли франчайзи.
- Фиксированные роялти представляют собой заранее установленную сумму.
- Комбинированные роялти состоят из процента от выручки или прибыли, но не ниже заранее оговоренной суммы.
В сфере розничной торговли роялти могут скрываться в наценке на товар, который франчайзи обязан приобретать у франчайзера (так называемые скрытые роялти).
Основные виды франшиз
Среди популярных форм франчайзинга бывают такие разновидности франшиз, как, производственная, товарная или сервисная, которые подходят под конкретные отрасли.
- Производственная франшиза — это форма франчайзинга, при которой франчайзи получает право использовать технологии, рецептуры или производственные секреты франчайзера для выпуска продукции под его брендом. Этот вид франшизы особенно популярен в таких отраслях, как пищевая промышленность, производство напитков, бытовой химии и строительных материалов. Примеры производственных франшиз: Coca-Cola и Pepsi, где франчайзи производят продукцию на основе формул и технологий, предоставленных франчайзером, и реализуют ее под известными брендами.
- Товарная франшиза. Франчайзи закупает у владельца бренда товары и продает их под торговой маркой франчайзера. Этот вид франшизы используется в компаниях по продаже автомобилей, брендовой одежды и в магазинах техники. В таком случае, как у брендов Zara, Nike и других, торговые точки используют единое оформление, схожий ассортимент и технологии продаж франчайзера.
- Сервисная франшиза. Вид франшизы, при которой франчайзи оказывает услуги под брендом франчайзера, следуя его стандартам, технологиям и системе работы. Эта форма франчайзинга распространена в сфере клининговых услуг, среди школ иностранных языков, студий красоты, образовательных и медицинских центров. Франчайзи получает полный доступ к методикам и системе обслуживания франчайзера, что помогает поддерживать единое качество услуг и репутацию бренда.
Плюсы и минусы франшизы
Сильные и слабые стороны бизнеса по франшизе для франчайзи
Бизнес по франшизе обладает как преимуществами, так и недостатками. Некоторые аспекты зависят от конкретного франчайзера — например, степень узнаваемости бренда или партнерские скидки на товары и оборудование. Однако существуют и объективные преимущества, которые характерны для большинства франшиз:
- Вариант для начинающих предпринимателей. Франшиза является отличным выбором для тех, кто только собирается начать свое дело. Франчайзи получает готовую и проверенную концепцию, ему не требуется самостоятельно ее разрабатывать или выстраивать процессы с нуля.
- Поддержка франчайзера. Головная компания заинтересована в успехе своих партнеров, ведь это влияет на ее репутацию и стабильность доходов. Поэтому франчайзи может рассчитывать на помощь как в запуске проекта, так и в дальнейшем его развитии.
Бизнес по франшизе обладает не только плюсами, но и определенными недостатками, которые стоит учитывать перед началом работы:
- Затраты на запуск. Начало бизнеса по франшизе часто обходится дороже, поскольку франчайзи платит за готовую концепцию. Расходы включают единовременный взнос, а также регулярные платежи в виде роялти, что может оказаться значительным финансовым обременением.
- Ограниченная свобода действий. Франчайзи обязан следовать установленным стандартам и инструкциям франчайзера. Любая инициатива или изменение в процессе работы требуют согласования, что ограничивает предпринимательскую самостоятельность.
- Влияние репутации франчайзера. Успех франчайзи напрямую зависит от имиджа головной компании и других филиалов. Любые проблемы или скандалы в сети могут негативно сказаться на всем бизнесе, независимо от усилий конкретного франчайзи.
Франшиза подходит для неопытных предпринимателей, чтобы попробовать себя в бизнесе с готовой моделью. Однако этот формат сопряжен с большими первоначальными затратами из-за первоначального взноса и роялти, а также требует готовности к работе в рамках жестко установленных правил владельца компании.
Зачем нужна франшиза владельцу бизнеса
Франшиза также имеет свои плюсы и минусы для владельца бренда, который развивает сеть через партнеров. При такой модели ведения бизнеса у франчайзера есть ряд основных преимуществ:
- Быстрое масштабирование бизнеса.
- Регулярный доход в виде роялти и паушальных взносов от франчайзи.
- Снижение операционной нагрузки на локальном уровне, которую берет на себя франчайзи.
К недостаткам бизнес-модели по франшизе для франчайзера относятся:
- Сложности с поддержанием единого стандарта качества на всех точках.
- Затраты на подготовку концепции, стандартов, документации, договора, а также системы обучения и сопровождения партнеров.
- Имиджевые риски, которые создают франчайзи, нарушающие стандарты головной компании.
Франшиза позволяет франчайзеру быстро масштабировать бизнес с меньшими затратами, сохраняя доход от роялти и разовых взносов. Однако этот подход требует контроля качества и построения эффективных отношений с франчайзи.
Советы по выбору франшизы
При выборе франшизы важно обратить внимание на несколько ключевых факторов, которые позволят оценить надежность франчайзера.
- Актуальность. Востребованная франшиза предоставляет решения, которые отвечают конкретным потребностям клиентов. Она успешно адаптирована к изменениям рыночных условий и экономической обстановки, а также функционирует в нише с ограниченной конкуренцией и обладает явными уникальными преимуществами. Такая франшиза обеспечивает стабильный спрос и повышает вероятность долгосрочного успеха.
- Юридическая прозрачность. У компании не должно быть долгов или финансовых проблем, а договор с франчайзи должен быть составлен корректно и отвечать законодательным нормам. Франчайзер также обязан иметь зарегистрированный товарный знак, что подтверждает его права на бренд.
- Быстрый и качественный запуск. Надежный франчайзер готов обеспечить всем необходимым для оперативного старта, включая обучение сотрудников, готовые базы поставщиков и клиентов, стандартизированные рабочие процессы. Однако важно, чтобы высокая скорость запуска не снижала качество. Подготовка к старту должна включать тестирование технологий, детальную проработку стратегии и настройку всех операционных механизмов.
- Финансовая устойчивость. При выборе франчайзера важно учитывать его финансовую устойчивость. Например, большой уставной капитал свидетельствует о том, что компания обладает устойчивым финансовым положением, готова отвечать за взятые на себя обязательства, а также способна оказывать поддержку франчайзи даже в условиях экономических трудностей.
- История и имидж компании. Необходимо убедиться, как долго существует бренд, и изучить отзывы действующих франчайзи. Компании с долгой историей чаще всего имеют проверенную концепцию и налаженные процессы. Если франчайзер только начал продавать франшизы, его концепция может быть недостаточно отработана на практике.
Где можно купить франшизу
Каждая компания-франчайзер устанавливает собственные условия для приобретения франшизы, но общий процесс состоит из нескольких этапов. Первым шагом является подача заявки, после чего необходимо связаться с представителем бренда для уточнения всех деталей. Особое внимание рекомендуется уделить изучению договора — лучше сделать это при участии юриста. После обсуждения нюансов на встрече с франчайзером подписывается контракт, и покупатель делает паушальный взнос.
Отправить заявку на приобретение франшизы можно либо через официальный сайт франчайзера, либо через специализированные каталоги, такие как на сайтах franshiza.ru или TopFranchise.ru. В карточке предложения обычно представлена информация о франшизе: данные о франчайзере, объем стартовых инвестиций, содержание пакетного предложения, примерный расчет прибыли, сроки окупаемости и другие детали.
Перед покупкой франшизы важно также провести собственное маркетинговое исследование, чтобы оценить перспективы бизнеса в конкретном регионе. Рекомендуется изучить конкурентов, потенциальный спрос на продукцию или услуги, а также вероятность достижения прогнозируемой окупаемости.
Франшизы в кино, литературе и компьютерных играх
Медиафраншиза в области кино, литературы, телевидения или видеоигр представляет собой совокупность разножанровых произведений, объединенных общими элементами. Эти элементы могут включать в себя общий сюжет, персонажей, вселенную или другие взаимосвязанные компоненты. Примерами подобных медиафраншиз являются «Пираты Карибского моря», «Звездные войны» или серия книг о Гарри Поттере. Работает франшиза в медиа, как и в бизнесе, то есть права на создание отдельных частей проекта могут передаваться другим компаниям для разработки новых произведений в рамках франшизы.
Примером крупной медиафраншизы с переходом прав является «Человек-паук» (Spider-Man). Изначально персонаж принадлежал компании Marvel Comics, которая создала его в 1962 году. Однако в конце 1990-х, в период финансовых трудностей, Marvel продала права на экранизацию «Человека-паука» кинокомпании Sony Pictures, что позволило Sony выпустить трилогию фильмов с Тоби Магуайром в главной роли. В 2015 году, благодаря специальному соглашению между Sony и Marvel Studios, входящей на тот момент уже в состав Disney, права на персонажа частично вернулись к Marvel, что позволило интегрировать «Человека-паука» в ее киновселенную.
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