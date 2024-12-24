Франшиза: что это такое и как она работает

Фото: Tanawat Chantradilokrat / Shutterstock

Содержание:

Что такое франшиза

Франшиза (от старофранцузского franchise, «льгота», «привилегия») — это соглашение, по которому владелец бизнеса (франчайзер) предоставляет другому предпринимателю (франчайзи) право использовать его бренд и модель. Обычно под термином «франшиза» понимают сам бизнес, а не юридический контракт.

Как работает франшиза видно на следующем примере. Представим неопытного предпринимателя, который захотел открыть ресторан быстрого питания, но не уверен в успехе. В таком случае он может заключить соглашение с компанией в этой сфере, чтобы использовать ее бренд, стиль и технологии.

Франчайзер — это собственник бренда и бизнеса, который предоставляет право открывать предприятие под своим именем и использовать товарный знак компании.

Франчайзи — это предприниматель, приобретающий право пользоваться брендом и моделью ведения бизнеса франчайзера. За это он делает разовый платеж при заключении соглашения, а также регулярно отчисляет процент от дохода или прибыли.

История появления франшиз

Считается, что франшиза — это изобретение современности. Однако первые коммерческие франшизы, похожие на современные, появились еще в XVIII веке в Соединенных Штатах, когда один из отцов-основателей США Бенджамин Франклин заключил в сентябре 1731 года договор с журналистом Томасом Уитмаршем на создание типографии в Южной Каролине. Срок соглашения составлял шесть лет. По нему, Уитмарш самостоятельно управлял типографией, а все оборудование и бумагу должен был приобретать у Франклина. Американский политик также создал аналогичные предприятия в других штатах.

Расцвет франшиз начался в США в 50-е годы ХХ века, когда активно расширялись сети магазинов и ресторанов быстрого питания. Причинами роста бизнес-модели по франшизе после окончания Второй мировой войны стали отложенный потребительский спрос и большое количество потенциальных франчайзи в лице вернувшихся с войны бывших солдат. В 1946 году в США также приняли закон Ланхэма (Lanham Act) о товарных знаках, который разрешил их владельцам безопасно заключать лицензионные соглашения с третьими лицами.

Франшизы в России

В России бизнес по франшизе начал активно развиваться в 1990-х годах с приходом крупных международных брендов, таких как McDonald's, Subway и Baskin-Robbins. Со временем российские компании, например, «1С», «Спортмастер» и «Теремок», тоже начали предлагать свои франшизы.

На начало 2024 года рынок в России насчитывал около 3445 франшиз, что на 6% больше, чем в 2023 году (3249). В 2023 году появилось около 320 новых проектов, из которых 95% принадлежали российским брендам, а число закрытых франшиз составило менее 130, что стало минимальным показателем за 10 лет.

Оборот рынка франчайзинга в 2023 году вырос на 14,5%, достигнув 3,18 трлн руб. Более двух третей франчайзеров сообщили о прибыли, а количество сотрудников франчайзинговых сетей увеличилось на 12%, составив 1,38 млн человек.

Согласно рейтингу РБК, в число самых успешных франшиз 2023 года вошли IT-компания «1С», сеть компьютерных клубов «Colizeum» и лаборатории «Гемотест».

Как регулируется и оплачивается франшиза

Регулирование франшизы в России

В российском законодательстве нет понятий «франшиза» или «договор франшизы». Вместо этого отношения между франчайзером (правообладателем) и франчайзи (пользователем) регулируются договором коммерческой концессии (ДКК), который регламентируется Гражданским кодексом. Основные требования к такому договору следующие:

Заключить ДКК могут только юридические лица или индивидуальные предприниматели.

Договор должен быть заключен в письменной форме, иначе он считается ничтожным.

У франчайзера должен быть зарегистрированный в Роспатенте товарный знак, право использовать который он обязан передать франчайзи по договору. Без этого франчайзи не сможет вести бизнес под брендом правообладателя.

После подписания договор регистрируют в Роспатенте.

Некоторые компании вместо ДКК используют другие виды договоров, например лицензионный, оказания услуг или агентский. Это может быть связано с отсутствием у франчайзера зарегистрированного товарного знака, наличием физического лица в качестве одной из сторон соглашения и другими причинами.

Плата за франшизу

Размер стоимости франшизы определяют три элемента: паушальный взнос, затраты на запуск и роялти.

Паушальный взнос (от нем. pauschal, «валовой, целиковый») представляет собой разовый платеж, который франчайзи вносит при покупке франшизы за право использования ее компонентов (бренда, концепции, технологий и т.д.). Обычно он выплачивается сразу после подписания договора. Франчайзер может отказаться от взимания платежа, если это соответствует его стратегии.

Стартовые инвестиции включают расходы на приобретение оборудования, товаров, сырья и других составляющих, необходимых для начала работы по франшизе. В некоторых случаях франчайзер может установить обязательное условие закупок через свою сеть, что может привести к увеличению затрат.

Роялти (англ. royalty) — это регулярный платеж, который франчайзи вносит по условиям франшизы через определенные промежутки времени (ежемесячно, ежеквартально и т.д.). Роялти бывают следующих типов:

Процентные роялти рассчитываются как часть от выручки или прибыли франчайзи.

рассчитываются как часть от выручки или прибыли франчайзи. Фиксированные роялти представляют собой заранее установленную сумму.

представляют собой заранее установленную сумму. Комбинированные роялти состоят из процента от выручки или прибыли, но не ниже заранее оговоренной суммы.

В сфере розничной торговли роялти могут скрываться в наценке на товар, который франчайзи обязан приобретать у франчайзера (так называемые скрытые роялти).

Основные виды франшиз

Среди популярных форм франчайзинга бывают такие разновидности франшиз, как, производственная, товарная или сервисная, которые подходят под конкретные отрасли.

Производственная франшиза — это форма франчайзинга, при которой франчайзи получает право использовать технологии, рецептуры или производственные секреты франчайзера для выпуска продукции под его брендом. Этот вид франшизы особенно популярен в таких отраслях, как пищевая промышленность, производство напитков, бытовой химии и строительных материалов. Примеры производственных франшиз: Coca-Cola и Pepsi, где франчайзи производят продукцию на основе формул и технологий, предоставленных франчайзером, и реализуют ее под известными брендами.

— это форма франчайзинга, при которой франчайзи получает право использовать технологии, рецептуры или производственные секреты франчайзера для выпуска продукции под его брендом. Этот вид франшизы особенно популярен в таких отраслях, как пищевая промышленность, производство напитков, бытовой химии и строительных материалов. Примеры производственных франшиз: Coca-Cola и Pepsi, где франчайзи производят продукцию на основе формул и технологий, предоставленных франчайзером, и реализуют ее под известными брендами. Товарная франшиза . Франчайзи закупает у владельца бренда товары и продает их под торговой маркой франчайзера. Этот вид франшизы используется в компаниях по продаже автомобилей, брендовой одежды и в магазинах техники. В таком случае, как у брендов Zara, Nike и других, торговые точки используют единое оформление, схожий ассортимент и технологии продаж франчайзера.

. Франчайзи закупает у владельца бренда товары и продает их под торговой маркой франчайзера. Этот вид франшизы используется в компаниях по продаже автомобилей, брендовой одежды и в магазинах техники. В таком случае, как у брендов Zara, Nike и других, торговые точки используют единое оформление, схожий ассортимент и технологии продаж франчайзера. Сервисная франшиза. Вид франшизы, при которой франчайзи оказывает услуги под брендом франчайзера, следуя его стандартам, технологиям и системе работы. Эта форма франчайзинга распространена в сфере клининговых услуг, среди школ иностранных языков, студий красоты, образовательных и медицинских центров. Франчайзи получает полный доступ к методикам и системе обслуживания франчайзера, что помогает поддерживать единое качество услуг и репутацию бренда.

Плюсы и минусы франшизы

Сильные и слабые стороны бизнеса по франшизе для франчайзи

Бизнес по франшизе обладает как преимуществами, так и недостатками. Некоторые аспекты зависят от конкретного франчайзера — например, степень узнаваемости бренда или партнерские скидки на товары и оборудование. Однако существуют и объективные преимущества, которые характерны для большинства франшиз:

Вариант для начинающих предпринимателей . Франшиза является отличным выбором для тех, кто только собирается начать свое дело. Франчайзи получает готовую и проверенную концепцию, ему не требуется самостоятельно ее разрабатывать или выстраивать процессы с нуля.

. Франшиза является отличным выбором для тех, кто только собирается начать свое дело. Франчайзи получает готовую и проверенную концепцию, ему не требуется самостоятельно ее разрабатывать или выстраивать процессы с нуля. Поддержка франчайзера. Головная компания заинтересована в успехе своих партнеров, ведь это влияет на ее репутацию и стабильность доходов. Поэтому франчайзи может рассчитывать на помощь как в запуске проекта, так и в дальнейшем его развитии.

Бизнес по франшизе обладает не только плюсами, но и определенными недостатками, которые стоит учитывать перед началом работы:

Затраты на запуск . Начало бизнеса по франшизе часто обходится дороже, поскольку франчайзи платит за готовую концепцию. Расходы включают единовременный взнос, а также регулярные платежи в виде роялти, что может оказаться значительным финансовым обременением.

. Начало бизнеса по франшизе часто обходится дороже, поскольку франчайзи платит за готовую концепцию. Расходы включают единовременный взнос, а также регулярные платежи в виде роялти, что может оказаться значительным финансовым обременением. Ограниченная свобода действий . Франчайзи обязан следовать установленным стандартам и инструкциям франчайзера. Любая инициатива или изменение в процессе работы требуют согласования, что ограничивает предпринимательскую самостоятельность.

. Франчайзи обязан следовать установленным стандартам и инструкциям франчайзера. Любая инициатива или изменение в процессе работы требуют согласования, что ограничивает предпринимательскую самостоятельность. Влияние репутации франчайзера. Успех франчайзи напрямую зависит от имиджа головной компании и других филиалов. Любые проблемы или скандалы в сети могут негативно сказаться на всем бизнесе, независимо от усилий конкретного франчайзи.

Франшиза подходит для неопытных предпринимателей, чтобы попробовать себя в бизнесе с готовой моделью. Однако этот формат сопряжен с большими первоначальными затратами из-за первоначального взноса и роялти, а также требует готовности к работе в рамках жестко установленных правил владельца компании.

Зачем нужна франшиза владельцу бизнеса

Франшиза также имеет свои плюсы и минусы для владельца бренда, который развивает сеть через партнеров. При такой модели ведения бизнеса у франчайзера есть ряд основных преимуществ:

Быстрое масштабирование бизнеса.

Регулярный доход в виде роялти и паушальных взносов от франчайзи.

Снижение операционной нагрузки на локальном уровне, которую берет на себя франчайзи.

К недостаткам бизнес-модели по франшизе для франчайзера относятся:

Сложности с поддержанием единого стандарта качества на всех точках.

Затраты на подготовку концепции, стандартов, документации, договора, а также системы обучения и сопровождения партнеров.

Имиджевые риски, которые создают франчайзи, нарушающие стандарты головной компании.

Франшиза позволяет франчайзеру быстро масштабировать бизнес с меньшими затратами, сохраняя доход от роялти и разовых взносов. Однако этот подход требует контроля качества и построения эффективных отношений с франчайзи.

Советы по выбору франшизы

При выборе франшизы важно обратить внимание на несколько ключевых факторов, которые позволят оценить надежность франчайзера.

Актуальность . Востребованная франшиза предоставляет решения, которые отвечают конкретным потребностям клиентов. Она успешно адаптирована к изменениям рыночных условий и экономической обстановки, а также функционирует в нише с ограниченной конкуренцией и обладает явными уникальными преимуществами. Такая франшиза обеспечивает стабильный спрос и повышает вероятность долгосрочного успеха.

. Востребованная франшиза предоставляет решения, которые отвечают конкретным потребностям клиентов. Она успешно адаптирована к изменениям рыночных условий и экономической обстановки, а также функционирует в нише с ограниченной конкуренцией и обладает явными уникальными преимуществами. Такая франшиза обеспечивает стабильный спрос и повышает вероятность долгосрочного успеха. Юридическая прозрачность . У компании не должно быть долгов или финансовых проблем, а договор с франчайзи должен быть составлен корректно и отвечать законодательным нормам. Франчайзер также обязан иметь зарегистрированный товарный знак, что подтверждает его права на бренд.

. У компании не должно быть долгов или финансовых проблем, а договор с франчайзи должен быть составлен корректно и отвечать законодательным нормам. Франчайзер также обязан иметь зарегистрированный товарный знак, что подтверждает его права на бренд. Быстрый и качественный запуск . Надежный франчайзер готов обеспечить всем необходимым для оперативного старта, включая обучение сотрудников, готовые базы поставщиков и клиентов, стандартизированные рабочие процессы. Однако важно, чтобы высокая скорость запуска не снижала качество. Подготовка к старту должна включать тестирование технологий, детальную проработку стратегии и настройку всех операционных механизмов.

. Надежный франчайзер готов обеспечить всем необходимым для оперативного старта, включая обучение сотрудников, готовые базы поставщиков и клиентов, стандартизированные рабочие процессы. Однако важно, чтобы высокая скорость запуска не снижала качество. Подготовка к старту должна включать тестирование технологий, детальную проработку стратегии и настройку всех операционных механизмов. Финансовая устойчивость . При выборе франчайзера важно учитывать его финансовую устойчивость. Например, большой уставной капитал свидетельствует о том, что компания обладает устойчивым финансовым положением, готова отвечать за взятые на себя обязательства, а также способна оказывать поддержку франчайзи даже в условиях экономических трудностей.

. При выборе франчайзера важно учитывать его финансовую устойчивость. Например, большой уставной капитал свидетельствует о том, что компания обладает устойчивым финансовым положением, готова отвечать за взятые на себя обязательства, а также способна оказывать поддержку франчайзи даже в условиях экономических трудностей. История и имидж компании. Необходимо убедиться, как долго существует бренд, и изучить отзывы действующих франчайзи. Компании с долгой историей чаще всего имеют проверенную концепцию и налаженные процессы. Если франчайзер только начал продавать франшизы, его концепция может быть недостаточно отработана на практике.

Где можно купить франшизу

Каждая компания-франчайзер устанавливает собственные условия для приобретения франшизы, но общий процесс состоит из нескольких этапов. Первым шагом является подача заявки, после чего необходимо связаться с представителем бренда для уточнения всех деталей. Особое внимание рекомендуется уделить изучению договора — лучше сделать это при участии юриста. После обсуждения нюансов на встрече с франчайзером подписывается контракт, и покупатель делает паушальный взнос.

Отправить заявку на приобретение франшизы можно либо через официальный сайт франчайзера, либо через специализированные каталоги, такие как на сайтах franshiza.ru или TopFranchise.ru. В карточке предложения обычно представлена информация о франшизе: данные о франчайзере, объем стартовых инвестиций, содержание пакетного предложения, примерный расчет прибыли, сроки окупаемости и другие детали.

Перед покупкой франшизы важно также провести собственное маркетинговое исследование, чтобы оценить перспективы бизнеса в конкретном регионе. Рекомендуется изучить конкурентов, потенциальный спрос на продукцию или услуги, а также вероятность достижения прогнозируемой окупаемости.

Франшизы в кино, литературе и компьютерных играх

Медиафраншиза в области кино, литературы, телевидения или видеоигр представляет собой совокупность разножанровых произведений, объединенных общими элементами. Эти элементы могут включать в себя общий сюжет, персонажей, вселенную или другие взаимосвязанные компоненты. Примерами подобных медиафраншиз являются «Пираты Карибского моря», «Звездные войны» или серия книг о Гарри Поттере. Работает франшиза в медиа, как и в бизнесе, то есть права на создание отдельных частей проекта могут передаваться другим компаниям для разработки новых произведений в рамках франшизы.

Примером крупной медиафраншизы с переходом прав является «Человек-паук» (Spider-Man). Изначально персонаж принадлежал компании Marvel Comics, которая создала его в 1962 году. Однако в конце 1990-х, в период финансовых трудностей, Marvel продала права на экранизацию «Человека-паука» кинокомпании Sony Pictures, что позволило Sony выпустить трилогию фильмов с Тоби Магуайром в главной роли. В 2015 году, благодаря специальному соглашению между Sony и Marvel Studios, входящей на тот момент уже в состав Disney, права на персонажа частично вернулись к Marvel, что позволило интегрировать «Человека-паука» в ее киновселенную.