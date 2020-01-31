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Технологии и медиа ,  
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Дуров поспорил с WhatsApp о вине Apple в утечке личных данных Безоса

Павел Дуров утверждает, что взлом iPhone богатейшего человека в мире — Джеффа Безоса — произошел из-за уязвимостей в WhatsApp. В Facebook (владеет мессенджером) настаивают, что утечка связана с самим устройством Apple
Павел Дуров (Фото: Roman Kulik / AP)

Причина утечки в СМИ личных фотографий и переписок основателя Amazon и богатейшего человека на планете Джеффа Безоса — уязвимость в системе шифрования WhatsApp, а не проблемы с гаджетами Apple. Об этом в своем telegram-канале написал основатель Telegram Павел Дуров.

Таким образом он отреагировал на интервью Би-би-си вице-президента отдела глобальной политики Facebook (владеет WhatsApp) Ника Клегга, который заявил, что утечка конфиденциальных данных Безоса произошла из-за его iPhone. «Мы уверены, что технология сквозного шифрования не может быть взломана», — отметил Клегг.

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Дуров напомнил, что несколько месяцев назад рассказывал об уязвимостях WhatsApp, которые, по его мнению, в итоге привели к взлому смартфона Безоса. «Я не то чтобы поклонник Apple. У устройств на iOS много проблем с приватностью, но это была не одна из них», — написал основатель Telegram. Он пояснил, что использованная во время взлома телефона Безоса уязвимость существовала не только на iOS, но и на смартфонах с Android и Windows. Кроме того, ее нет в других мессенджерах.

Дуров также обвинил руководство WhatsApp в том, что они используют формулировку «сквозное шифрование» как «волшебное заклинание», которое автоматически делает переписку безопасной. Он указал, что технология сама по себе не гарантирует полную конфиденциальность. Например, разработчики WhatsApp могут намеренно оставлять в приложении уязвимости по требованию силовиков разных стран. В результате WhatsApp не испытывает проблем с властями, а Telegram запрещен в некоторых странах вроде России и Ирана, указал Дуров.

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«Не позволяйте обмануть себя технологическому эквиваленту фокусников из цирка, которые хотят обратить ваше внимание на один аспект, при этом устраивая трюки в другом месте», — заключил Дуров.

В 2018 году телефон Безоса был взломан, в СМИ, в частности, попали его личные фото с любовницей. Британская газета The Guardian писала, что смартфон, вероятнее всего, взломал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, который через WhatsApp передал Безосу зараженный видеофайл, после чего с устройства были изъяты большие объемы данных. Саудовская Аравия назвала публикацию Guardian «абсурдом».

The New York Times утверждала, что, по информации самого Безоса, публикация его личных фото в СМИ никак не была связана с властями Саудовской Аравии: любовница основателя Amazon передала переписку с Безосом своему брату, который поделился ей с таблоидом The National Enquirer.

Автор: Артём Губенко
Теги: Павел Дуров, WhatsApp, Джефф Безос
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