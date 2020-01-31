Дуров поспорил с WhatsApp о вине Apple в утечке личных данных Безоса

Павел Дуров утверждает, что взлом iPhone богатейшего человека в мире — Джеффа Безоса — произошел из-за уязвимостей в WhatsApp. В Facebook (владеет мессенджером) настаивают, что утечка связана с самим устройством Apple

Павел Дуров (Фото: Roman Kulik / AP)

Причина утечки в СМИ личных фотографий и переписок основателя Amazon и богатейшего человека на планете Джеффа Безоса — уязвимость в системе шифрования WhatsApp, а не проблемы с гаджетами Apple. Об этом в своем telegram-канале написал основатель Telegram Павел Дуров.

Таким образом он отреагировал на интервью Би-би-си вице-президента отдела глобальной политики Facebook (владеет WhatsApp) Ника Клегга, который заявил, что утечка конфиденциальных данных Безоса произошла из-за его iPhone. «Мы уверены, что технология сквозного шифрования не может быть взломана», — отметил Клегг.

Дуров напомнил, что несколько месяцев назад рассказывал об уязвимостях WhatsApp, которые, по его мнению, в итоге привели к взлому смартфона Безоса. «Я не то чтобы поклонник Apple. У устройств на iOS много проблем с приватностью, но это была не одна из них», — написал основатель Telegram. Он пояснил, что использованная во время взлома телефона Безоса уязвимость существовала не только на iOS, но и на смартфонах с Android и Windows. Кроме того, ее нет в других мессенджерах.

Дуров также обвинил руководство WhatsApp в том, что они используют формулировку «сквозное шифрование» как «волшебное заклинание», которое автоматически делает переписку безопасной. Он указал, что технология сама по себе не гарантирует полную конфиденциальность. Например, разработчики WhatsApp могут намеренно оставлять в приложении уязвимости по требованию силовиков разных стран. В результате WhatsApp не испытывает проблем с властями, а Telegram запрещен в некоторых странах вроде России и Ирана, указал Дуров.