Дуров поспорил с WhatsApp о вине Apple в утечке личных данных Безоса

«Не позволяйте обмануть себя технологическому эквиваленту фокусников из цирка, которые хотят обратить ваше внимание на один аспект, при этом устраивая трюки в другом месте», — заключил Дуров.

В 2018 году телефон Безоса был взломан, в СМИ, в частности, попали его личные фото с любовницей. Британская газета The Guardian писала, что смартфон, вероятнее всего, взломал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, который через WhatsApp передал Безосу зараженный видеофайл, после чего с устройства были изъяты большие объемы данных. Саудовская Аравия назвала публикацию Guardian «абсурдом».

The New York Times утверждала, что, по информации самого Безоса, публикация его личных фото в СМИ никак не была связана с властями Саудовской Аравии: любовница основателя Amazon передала переписку с Безосом своему брату, который поделился ей с таблоидом The National Enquirer.