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Технологии и медиа ,  
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Дуров назвал iCloud «орудием слежки» из-за отказа Apple шифровать данные

Так основатель Telegram отреагировал на материал Reuters, в котором утверждается, что Apple из-за давления со стороны ФБР отказалась дать пользователям возможность использовать сквозное шифрование данных в iCloud
Фото: Kiichiro Sato / AP

Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя информацию о том, что компания Apple отказалась от идеи разрешить людям пользоваться инструментом сквозного шифрования личных данных в iCloud, назвал облачный сервис «орудием слежки».

«iCloud официально стал орудием для слежки. Приложения, которые полагаются на него для хранения ваших личных сообщений (такие как WhatsApp), являются частью проблемы», — написал он в своем Telegram-канале.

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Так Дуров прокомментировал материал Reuters, в котором утверждается, что корпорация Apple отказалась от планов разрешить пользователям осуществлять сквозное шифрование резервных копий своих данных в iCloud. Агентство, ссылаясь на шесть источников, знакомых с этим вопросом, сообщило, что такое решение руководство корпорации приняло более двух лет назад, но публично об этом не заявляло. Причиной стала критика со стороны Федерального бюро расследований (ФБР) США; представители спецслужбы тогда высказывались против сквозного шифрования этих данных, так как в случае внедрения такой функции они лишатся возможности собирать доказательства против подозреваемых, которые пользуются продукцией Apple.

По словам источников агентства, когда представители Apple пообщались на эту тему с агентами ФБР, то приняли решение отказаться от идеи сквозного шифрования данных в iCloud.

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Представитель Apple не стал комментировать агентству решение компании по этому вопросу и контакты с ФБР. В спецслужбе на вопросы агентства не ответили.

Один из бывших сотрудников Apple в разговоре с Reuters объяснил решение компании отказаться от этой идеи. По его словам, корпорация не хотела рисковать и таким образом попыталась избежать нападок со стороны чиновников из-за того, что госучреждения больше не смогут пользоваться ранее доступными сведениями.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Apple, шифрование данных, Павел Дуров
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