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Guardian назвала саудовского принца причастным к взлому телефона Безоса

По информации издания, зараженный файл глава Amazon и владелец Washington Post получил в WhatsApp с телефона, которым пользовался Мохаммед бен Салман, выяснило издание
Мохаммед бен Салман аль Сауд   (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Телефон главы Amazon и владельца Washington Post Джеффа Безоса был взломан в 2018 году, вероятнее всего, наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом аль Саудом. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По предварительным данным цифровой экспертизы, телефон Безоса был взломан после того, как глава Amazon получил в WhatsApp зараженный видеофайл с аккуанта предположительно саудовского принца.

По словам источников, Безос и Мохаммед бен Салман обменивались 1 мая 2018 года дружественными сообщениями. Среди прочего и был отправлен зараженный файл, сообщили источники издания. После этого, в течение нескольких часов с телефона Безоса были изъяты большие объемы данных. The Guardian не располагает сведениями о том, какие именно данные были похищены и как их могли использовать.

Издание напоминает, что спустя девять месяцев после предполагаемого взлома, американский таблоид The National Enquirer стал публиковать интимные подробности о личной жизни Безоса — в том числе текстовые сообщения. А в октябре 2018 года произошло убийство журналист The Washington Post Джамаля Хашкаджи, в причастности к которому подозревали саудовские власти и лично саудовского принца. В Эр-Рияде все обвинения в свой адрес отрицали. Суд Саудовской Аравии в декабре минувшего года приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста к смертной казни. Еще трое осуждены в общей сложности на 24 года лишения свободы.

Цифровые эксперты-криминалисты начали изучать телефон Безоса после публикации National Enquirer интимных подробностей его личной жизни.

Автор: Мария Бондаренко
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