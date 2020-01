Основатель Amazon спустя год узнал виновника публикации своих личных фото

Все попытки найти следы международного заговора потерпели неудачу. Личные сообщения в прессу передал брат любовницы миллиардера

Джефф Безос (Фото: Lefteris Pitarakis / AP)

Основатель Amazon Джефф Безос после годичного расследования выяснил, что публикация его личных фото с любовницей Лорен Санчес в издании The National Enquirer никак не была связана с властями Саудовской Аравии, сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, Безос был уверен, что его телефон взломали спецслужбы Саудовской Аравии в отместку за расследование в принадлежащей ему Washington Post убийства в консульстве в Стамбуле журналиста и диссидента Джамаля Хашкаджи. Однако нанятый миллиардером детектив Гэвин де Бекер выяснил, что саудиты не пересылали сообщения с личными фотографиями с телефона Безоса в National Enquirer.

Как выяснилось, источником таблоида был Майкл Санчес, брат любовницы Безоса, которому она сама передала переписку с миллиардером. Санчес заработал на соглашении с National Enquirer около $200 тысяч. Факт сделки подтвердила и компания American Media, которая владеет таблоидом.

Серия фотографий, на которой Безос был изображен вместе с Лорен Санчес, была опубликована в National Enquirer в январе прошлого года. После этого миллиардер обвинил владельцев издания в шантаже и сговоре с администрацией президента Дональда Трампа с целью опорочить его.

В июле прошлого года Безос официально развелся со своей супругой Маккензи, передав ей 19,7 млн акций компании, которые на тот момент оценивались в $38,3 млрд.