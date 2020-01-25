Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 61,8 (-0,15) Quote, 24 янв, 13:57
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 68,29 (-0,39) Quote, 24 янв, 13:57
Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за борьбу с коронавирусом Общество, 01:57 Зеленский заявил о вечном шраме в отношениях между Украиной и Россией Политика, 01:53 В стриптиз-клубе в Тбилиси избили индийцев за отказ платить 40 тыс. лари Общество, 01:38 Реальный прототип «Волка с Уолл Стрит» подал в суд на создателей фильма Общество, 01:33 Основатель Amazon спустя год узнал виновника публикации своих личных фото Политика, 01:10 В ДТП с шестью машинами в Москве погиб человек Общество, 01:00 Фигуристы из России заняли весь пьедестал среди спортивных пар на ЧЕ Спорт, 00:38 Фильм Клима Шипенко «Текст» получил Гран-при «Золотого орла» Технологии и медиа, 00:36 Dr.Web обнаружил почти не удаляемый вирус для Android Общество, 00:13 Суд поддержал мужчину в споре с Альфа-банком из-за отказа открыть счет Финансы, 24 янв, 23:50 Первая российская компания сообщила об остановке продажи туров в Китай Общество, 24 янв, 23:36 Джонсон подписал соглашение о выходе из Евросоюза Политика, 24 янв, 23:15 Польский журналист заявил о провале Варшавы из-за форума в Израиле Политика, 24 янв, 22:58 Во Франции сообщили о первых случаях заражения новым вирусом в Европе Общество, 24 янв, 22:50
Политика ,  
0 

Основатель Amazon спустя год узнал виновника публикации своих личных фото

Все попытки найти следы международного заговора потерпели неудачу. Личные сообщения в прессу передал брат любовницы миллиардера
Джефф Безос (Фото: Lefteris Pitarakis / AP)

Основатель Amazon Джефф Безос после годичного расследования выяснил, что публикация его личных фото с любовницей Лорен Санчес в издании The National Enquirer никак не была связана с властями Саудовской Аравии, сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, Безос был уверен, что его телефон взломали спецслужбы Саудовской Аравии в отместку за расследование в принадлежащей ему Washington Post убийства в консульстве в Стамбуле журналиста и диссидента Джамаля Хашкаджи. Однако нанятый миллиардером детектив Гэвин де Бекер выяснил, что саудиты не пересылали сообщения с личными фотографиями с телефона Безоса в National Enquirer.

Как выяснилось, источником таблоида был Майкл Санчес, брат любовницы Безоса, которому она сама передала переписку с миллиардером. Санчес заработал на соглашении с National Enquirer около $200 тысяч. Факт сделки подтвердила и компания American Media, которая владеет таблоидом.

Серия фотографий, на которой Безос был изображен вместе с Лорен Санчес, была опубликована в National Enquirer в январе прошлого года. После этого миллиардер обвинил владельцев издания в шантаже и сговоре с администрацией президента Дональда Трампа с целью опорочить его.

В июле прошлого года Безос официально развелся со своей супругой Маккензи, передав ей 19,7 млн акций компании, которые на тот момент оценивались в $38,3 млрд.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Джефф Безос
Материалы по теме
Безос за три дня вернул лидерство в списке Forbes богатейших людей мира
Бизнес
Безос на несколько минут перестал быть богатейшим человеком мира
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter