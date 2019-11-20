Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,25) Quote, 12:58
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 70,85 (+0,22) Quote, 12:58
Продукты по интернету: как «Утконос» занял почти половину рынка РБК и SAP, 22:37 Экс-директора петербургского «Водоканала» задержали после обысков Общество, 22:36 Все возвращенные Россией корабли вернулись на Украину Политика, 22:26 Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов Технологии и медиа, 22:20 Мужчина упал на пути на станции московского метро «Баррикадная» Общество, 22:17 Вучич потребовал проверить данные о вербовке военного «россиянином» Общество, 22:10 Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию об оперативной выдаче виз США Политика, 22:06 Тренды здорового образа жизни будущего: во что вкладывают богатые РБК и Райффайзенбанк, 21:59 СМИ узнали о планах снять вторую часть «Джокера» Общество, 21:50 «Спартак» вместо турнира в США проведет январский сбор в ОАЭ Спорт, 21:47 Овечкин назвал Олимпиаду самым главным турниром Спорт, 21:37 В США объявили номинантов на премию «Грэмми-2020» Общество, 21:32 Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака Общество, 21:32 Власти США потребовали от вузов отчета о контактах с Россией и Китаем Политика, 21:30
Технологии и медиа ,  
0 
Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов
По словам основателя Telegram, новые уязвимости WhatsApp делают открытыми данные пользователей для хакеров. «Все, что нужно было сделать хакеру, это отправить вам видео», — указал Павел Дуров
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.

«В мае я предсказал, что уязвимости в WhatsApp будут выявляться, а серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой, как было раньше», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

По его словам, новые уязвимости WhatsApp делают открытыми персональные данные пользователей для хакеров и государственных учреждений. «Все, что нужно было сделать хакеру, это отправить вам видео, и все ваши данные оказались во власти злоумышленника», — добавил он.

Дуров подчеркнул, что WhatsApp «не только не защищает сообщения пользователей, но и используется в качестве троянского коня, чтобы следить за фото и видео, которые пользователи хранят за пределами WhatsApp». По его мнению, причина в том, что Facebook, которому принадлежит мессенджер, участвует в госпрограмме Агентства нацбезопасности США по сбору данных о населении (PRISM). Основатель Telegram пояснил, что Facebook стал частью программ наблюдения за американцами задолго до того, как приобрел мессенджер WhatsApp.

Технологии и медиа
В WhatsApp нашли позволяющую читать чужую переписку уязвимость

По его словам, WhatsApp может случайно внедрять критические уязвимости безопасности во всех обновлениях приложения на смартфонах. «Независимо от основных намерений материнской компании WhatsApp, рекомендации для их конечных пользователей одинаковы: если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона», — подчеркнул Дуров.

В начале октября стало известно, что WhatsApp исправил ошибку безопасности, которая позволяла хакерам управлять приложением для обмена сообщениями с помощью вредоносных GIF. Взлом мог произойти, когда пользователь открывал зараженный файл в своей галерее. После этого хакеры могли получить доступ к его перепискам.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Павел Дуров, Telegram, WhatsApp
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
WhatsApp разрешил пользователям контролировать приглашения в группы
Технологии и медиа
WhatsApp подаст в суд на разработчиков шпионской программы из Израиля
Общество
СМИ узнали о появлении в WhatsApp черных списков для добавляющих в чаты
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter