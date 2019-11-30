Apple намерена изменить политику обозначения спорных границ из-за Крыма

Американская корпорация Apple начала проводить анализ политики определения спорных территорий на фоне ситуации с обозначением Крыма в приложении «Погода». Пресс-секретарь компании Труди Мюллер сообщила Reuters, что эа этим могут последовать изменения в политике Apple.

«Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и других стран перед тем, как принять решение по обозначению территорий в Maps, и вносим изменения, если этого требует закон», — сказала она.

По ее словам, сейчас сотрудники компании работают над подробным изучением того, как будут обозначаться спорные границы в приложениях Apple. «По итогам этого мы можем внести изменения», — заключила она.

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