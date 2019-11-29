Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
Феерия Малкина и Панарина, еще одно достижение Овечкина. Итоги недели НХЛ Спорт, 00:04 В Париже эвакуировали вокзал после обнаружения подозрительного предмета Общество, 00:01 Киев сообщил о прогрессе во время переговоров с Москвой по газу Политика, 29 ноя, 23:54 Скотленд-Ярд сообщил о гибели двух человек после нападения в Лондоне Общество, 29 ноя, 23:49 Если соседи шумят: что раздражает больше всего РБК и ROCKWOOL, 29 ноя, 23:40 Представители Зеленского обратились к Apple из-за Крыма Политика, 29 ноя, 23:28 В США назвали отношения с Россией одной из ключевых тем на саммите НАТО Политика, 29 ноя, 23:25 СМИ узнали о запрете Трампу писать в Twitter во время полета в Афганистан Политика, 29 ноя, 23:20 Посольство отреагировало на нападение с ножом в Гааге Общество, 29 ноя, 23:16 Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога «Википедии» Общество, 29 ноя, 23:15 СМИ узнали о задержании родителей убитого в Екатеринбурге мальчика Общество, 29 ноя, 23:12 Президент Палестины принял приглашение приехать на парад Победы в Москву Политика, 29 ноя, 23:01 В центре Гааги мужчина напал с ножом на прохожих Общество, 29 ноя, 22:44 Суд отправил под арест министра здравоохранения Ростовской области Общество, 29 ноя, 22:42
Политика ,  
0 
Представители Зеленского обратились к Apple из-за Крыма

Представительство президента Украины Владимира Зеленского в Крыму направило в американскую компанию Apple запросы в связи с тем, что Крым был обозначен в приложении «Погода» как часть территории России. Об этом сообщил на странице в Facebook глава представительства Антон Корыневич.

«Представительство президента Украины в автономной республике Крым реагирует на события, связанные с неправильными обозначениями Крыма или отношениями иностранных компаний с компаниями государства-оккупанта в Крыму», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запросы были направлены в AFP News Agency и Apple Incs.

Общество
Госдума сообщила об исправленном отображении Крыма на картах Apple

27 ноября глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем компании Apple Дарьей Ермолиной заявил, что Apple устранила в приложении «Погода» на смартфонах и планшетах с операционной системой iOS ошибку с отображением принадлежности Крыма. Теперь в приложении полуостров отображается как российская территория. 

Глава МИД Украины сравнил признание Крыма частью России с кражей конкурентами разработок компании и призвал Apple заниматься высокими технологиями, а не мировой политикой.

Теги: Владимир Зеленский, Украина, Крым, Apple, мобильное приложение
Материалы по теме
Климкин предложил украинцам отказаться от техники Apple из-за Крыма
Политика
В Крыму отреагировали на исправленное Apple отображение полуострова
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter