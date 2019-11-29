Представители Зеленского обратились к Apple из-за Крыма

Представительство президента Украины Владимира Зеленского в Крыму направило в американскую компанию Apple запросы в связи с тем, что Крым был обозначен в приложении «Погода» как часть территории России. Об этом сообщил на странице в Facebook глава представительства Антон Корыневич.

«Представительство президента Украины в автономной республике Крым реагирует на события, связанные с неправильными обозначениями Крыма или отношениями иностранных компаний с компаниями государства-оккупанта в Крыму», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запросы были направлены в AFP News Agency и Apple Incs.

27 ноября глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем компании Apple Дарьей Ермолиной заявил, что Apple устранила в приложении «Погода» на смартфонах и планшетах с операционной системой iOS ошибку с отображением принадлежности Крыма. Теперь в приложении полуостров отображается как российская территория.

Глава МИД Украины сравнил признание Крыма частью России с кражей конкурентами разработок компании и призвал Apple заниматься высокими технологиями, а не мировой политикой.