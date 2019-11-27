В Госдуме сообщили об исправлении Apple всех ошибок с отображением Крыма

В Госдуме сообщили об исправлении Apple всех ошибок с отображением Крыма

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Apple устранила ошибку в приложении «Погода», Крым там теперь отображается как территория России. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем компании Дарьей Ермолиной, передает «РИА Новости».

«Сегодня они доложили, что все ошибки устранены», — сказал Пискарев. Про его словам, комитет будет следить за отображением полуострова в сервисах Apple, чтобы «не было возврата назад».

Пискарев добавил, что не считает ситуацию с Apple политической, так как компания является коммерческой организацией.

В начале марта глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин сообщал, что Apple устранила ошибку с отображением Крыма на картах в своей операционной системе. При этом вопросы к сервису «Погода» оставались: крымские города сначала отображались как территория Украины, а после замечаний парламентариев указание страны, к которой они относятся, исчезло.