Киев из-за «российского» Крыма посоветовал Apple не заниматься политикой

Глава МИД Вадим Пристайко сравнил признание полуострова российским в приложении Apple с ситуацией с кражей наработок компании конкурентами. Министр посоветовал компании заниматься высокими технологиями, а не мировой политикой

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сравнил признание Крыма российской территорией в приложении Apple с кражей конкурентами разработок компании. Об этом министр иностранных дел Украины заявил в своем Twitter.

«Позвольте объяснить [случившееся] вашими терминами. Представьте, что вы во всеуслышание кричите о том, что ваши разработки и идеи — годы труда и частица сердца — были украдены злейшим врагом, тогда как остальным нет дела до вашей боли. Вот что мы чувствуем, когда вы называете Крым российской территорией», — написал Пристайко.

Он добавил, что айфоны — это замечательный продукт, попросив компанию в своей деятельности не выходить за рамки сферы высоких технологий и развлечений. «Мировая политика — это не ваша сильная сторона», — заключил Пристайко.

Ранее в Госдуме сообщили, что Apple устранила в приложении «Погода» ошибку, и теперь Крым там обозначен как часть России. Глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что дальше депутаты будут следить за тем, чтобы «не было возврата назад».