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Политика ,  
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Киев из-за «российского» Крыма посоветовал Apple не заниматься политикой
Глава МИД Вадим Пристайко сравнил признание полуострова российским в приложении Apple с ситуацией с кражей наработок компании конкурентами. Министр посоветовал компании заниматься высокими технологиями, а не мировой политикой
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сравнил признание Крыма российской территорией в приложении Apple с кражей конкурентами разработок компании. Об этом министр иностранных дел Украины заявил в своем Twitter.

«Позвольте объяснить [случившееся] вашими терминами. Представьте, что вы во всеуслышание кричите о том, что ваши разработки и идеи — годы труда и частица сердца — были украдены злейшим врагом, тогда как остальным нет дела до вашей боли. Вот что мы чувствуем, когда вы называете Крым российской территорией», — написал Пристайко.

Он добавил, что айфоны — это замечательный продукт, попросив компанию в своей деятельности не выходить за рамки сферы высоких технологий и развлечений. «Мировая политика — это не ваша сильная сторона», — заключил Пристайко.

Технологии и медиа
В Госдуме сообщили об исправлении Apple всех ошибок с отображением Крыма

Ранее в Госдуме сообщили, что Apple устранила в приложении «Погода» ошибку, и теперь Крым там обозначен как часть России. Глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что дальше депутаты будут следить за тем, чтобы «не было возврата назад».

В мае в нижней палате сообщили, что компания скорректировала то, как Крым отображается на картах в операционной системе iOS. Но тогда Apple не внесла изменения в приложение «Погода», где рядом с названиями крымских городов не указывалась государственная принадлежность. Раньше в приложении они считались частью Украины, а после претензий парламентариев компания полностью удалила информацию о том, к какой стране относятся эти города. 

Теги: Крым, Apple, МИД Украины
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