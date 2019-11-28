В Крыму отреагировали на исправленное Apple отображение полуострова

В то время как американская компания Apple устранила все ошибки и в своем приложении признала Крым российской территорией, бывшие союзные республики СССР и Швеция «продолжают заниматься бесперспективным политическим популизмом», заявила РБК сенатор и член Совета Федерации от республики Ольга Ковитиди.

По ее словам, примеру Apple последуют и другие иностранные компании. «Сегодня мы четко слышим голоса и итальянских компаний, и немецких, и бизнесменов относительно признания Крыма частью России. Именно поэтому я твердо уверена, что этот процесс будет продолжаться и он неминуем», — отметила Ковитиди. Она добавила, что жители полуострова пострадали от ограничений: они не могут выезжать за рубеж, ощущают правовое и экономическое давление из-за санкций, что негативно отражается на развитии республики. «Именно поэтому, мы, крымчане, будучи европейцами, твердо уверены в том, что европейское сообщество должно ответить на вопрос, кто же все-таки виноват в том, что нарушены наши интересы, что причиняется экономический и политический вред, и рано или поздно этот вред должен быть возмещен народу Крыма», — заявила сенатор.

По словам министра внутренней политики, информации и связи Крыма Сергея Зырянова, в республике положительно отреагировали на исправления Apple. «И то, что сейчас признают потихоньку, понятно, что такая информационная блокада она сразу не снимается на международном уровне. Но с помощью представителей других стран и народной дипломатии все потихоньку двигается в лучшую сторону», — сказал он РБК. «Сегодняшнее подтверждение этому — изменение в приложении Apple, и уже наконец-то появилась там и государственная граница с Украиной и Россией. У них в поиске появился Симферополь как Республика Крым — Российская Федерация. И не только в картах, но и приложениях по городу. Это лишнее подтверждение того, что все эти санкции никому не нужны, и то, что они надуманные», — сказал Зырянов. По его словам, сейчас виден прогресс в «прорывах информационных блокад»: «мифические» слухи об ущемлении в Крыму прав человека разрушаются на международном уровне, также растет число туристов с Украины. Он добавил, что Министерство внутренней политики, информации и связи недавно закончило обсуждение досрочного подключения к широкополосному интернету в 82 социально-значимых объектах, всего к концу 2021 года будут подключены 315 таких объектов. Зырянов отметил, что Крым непрерывно развивается, и «изменение в приложениях подтверждает, что все блокады будут уничтожены».

Ранее в Госдуме сообщили, что Apple устранила в приложении «Погода» ошибку, и теперь Крым обозначен в нем как российская территория. По словам главы комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, депутаты планируют дальше следить за тем, чтобы «не было возврата назад». Глава украинского МИДа Вадим Пристайко сравнил признание Крыма российским в приложении Apple с кражей наработок компании конкурентами и порекомендовал компании не заниматься политикой.