Климкин предложил украинцам отказаться от техники Apple из-за Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил гражданам своей страны бойкотировать Apple. Об этом он заявил в Twitter. С такой идеей экс-министр выступил после того, как в своих приложениях компания обозначила Крым российской территорией.

«А слабо, как говорится, отказаться от Apple, если они Крым готовы российским признать? И сказать, а ну их, этих приспособленцев, переходим на другое, а этот бренд больше не признаем», — написал экс-глава украинского МИДа. По мнению Климкина, такой бренд не может быть № 1.

После обновления приложения «Погода» нынешний глава украинского МИДа Вадим Пристайко обратился в Twitter к Apple, призвав ее заниматься высокими технологиями, а не мировой политикой. Признание Крыма российским, а не украинским он сравнил с кражей конкурентами технологий и идей, создаваемых годами и ставших «частицей сердца».

На этой неделе в Госдуме сообщили, что Apple исправила ошибки с отображением принадлежности крымских городов в приложении «Погода». Теперь там указано, что эта территория — часть России. Раньше в приложении отображалась Украина, а позже государственную принадлежность убрали совсем.