FT раскрыла убытки Telegram за 2023 год

В 2023 году доходы Telegram составили $342 млн, общие убытки — $173 млн. Дуров в марте рассказывал, что инвесторы оценили платформу в $30 млрд перед возможным IPO, но процесс во Франции ставит планы под угрозу

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Выручка Telegram за 2023 год составила $342 млн, сообщает Financial Times со ссылкой на ранее не публиковавшуюся финансовую отчетность компании. Операционные расходы составили $108 млн, а общий убыток — около $173 млн после уплаты налогов.

В марте основатель мессенджера Павел Дуров рассказывал в интервью изданию, что рассматривает возможность проведения IPO, а потенциальные инвесторы оценили платформу в $30 млрд.

Теперь эксперты предупреждают, что процесс над Дуровым во Франции ставит под угрозу планы Telegram выйти на биржу в ближайшие два года, если рекламодатели не захотят тратить деньги на платформу, которую теперь связывают с предполагаемым распространением противоправных материалов (как сообщала французская прокуратура, Дурову в том числе предъявлены обвинения в отказе сотрудничать с властями, соучастии в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, сбыте наркотиков и мошенничестве в составе организованной группы). «Вы просто останетесь с криптомошенниками и рекламой быстрого похудения», — сказал один из собеседников FT.

Как пишет FT, Telegram полностью принадлежит Дурову. Бизнесмен владеет многомиллиардным состоянием в криптовалюте, а компания привлекла около $2,4 млрд в виде долгового финансирования со сроком погашения в 2026 году. Туда входит размещение облигаций на $1 млрд в 2021 году, среди инвесторов были суверенные фонды Абу-Даби. В марте Дуров рассказывал, что Telegram выпустил облигации на сумму $330 млн. Согласно отчету компании, на который ссылается FT, сам предприниматель приобрел облигации на сумму не менее $64 млн.

В 2021-м в телеграм-каналах появились официальные рекламные объявления, Дуров объяснял, что доход от них позволит мессенджеру «дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис». Этой весной Telegram запустил программу монетизации каналов; функция стала доступна для владельцев в июле, но вскоре соответствующий раздел, где отражался баланс поступлений за рекламу во внутренней валюте Telegram Stars, пропал у российских пользователей.

В начале этой недели цена на еврооблигацию Telegram Group на внебиржевом рынке упала на 10%, до $856,80, после задержания Дурова в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. По итогам торгов в пятницу, 23 августа, ее цена составляла $956,25. Держатели облигаций смогут преобразовать приоритетный необеспеченный долг в капитал с дисконтом от 10 до 20% от цены IPO Telegram, при условии, что размещение состоится до конца марта 2026 года, писала ранее FT.

«Будут ли инвесторы участвовать в IPO, если посчитают, что Telegram — изгой? Я не уверен. Инвесторы в облигации столкнутся с аналогичной дилеммой», — сказал газете один из держателей бумаг Telegram. По словам другого владельца облигаций, он не получал никаких сообщений от компании после задержания Дурова.

Как писали «РБК-Инвестиции», эксперты ожидают, что дело Дурова окажет негативное влияние на котировки облигаций Telegram, потому что компания выстроена во многом вокруг личности ее создателя. «Облигации могут на 2–3 п.п., может быть, даже на 5 п.п. «припасть». Но это долг, а долг Telegram Group обслуживает, поэтому риск не очень большой», — допустил эксперт по биржевым стратегиям Александр Бутманов. Он предположил, что IPO могут отложить до 2026 года.

Дуров пробыл под стражей четыре дня. 28 августа, после предъявления обвинений, бизнесмена отпустили под залог €5 млн, запретили покидать Францию и обязали отмечаться в полиции два раза в неделю.

В Telegram после задержания бизнесмена заявили, что компания соблюдает законы ЕС, а его модерация соответствует отраслевым стандартам. Позицию французских властей, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления в мессенджере, в Telegram назвали абсурдной.