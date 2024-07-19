В Telegram-каналах появилась функция монетизации

Российские владельцы телеграм-каналов заметили, что в мессенджере появился раздел с монетизацией, где отражается баланс поступлений за рекламу во внутренней валюте Telegram Stars. В других странах они оплачиваются в TON

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Telegram появилась возможность монетизации для владельцев каналов, соответствующий раздел появился в кабинете статистики. Увидеть его могут только владельцы каналов, администраторам функция недоступна. Официально о внедрении функции мессенджер пока не объявлял.

Фото: РБК

В марте Telegram сообщил, что владельцы каналов смогут получать 50% дохода от рекламы, которая в них отображается. Это коснется публичных каналов с более 1 тыс. подписчиков.

«Вознаграждение по программе монетизации можно вывести без комиссии — или использовать для оплаты рекламных объявлений в Telegram, коллекционных адресов или розыгрышей подписок Premium», — сообщала команда мессенджера.

В компании говорили, что рекламные объявления можно будет оплатить в криптовалюте TON. В России, как убедились российские пользователи, оплата будет происходить во внутренней валюте Telegram Stars.

О запуске Telegram Stars основатель мессенджера Павел Дуров объявил в начале июня. «Звезды» можно использовать для оплаты услуг в мини-приложениях. Дуров отмечал, что потратить Stars можно на цифровые продукты — от электронных книг и онлайн-курсов до предметов в играх на платформе Telegram.