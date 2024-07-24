Telegram убрал монетизацию для российских каналов
Telegram убрал функцию монетизации для владельцев российских каналов, убедился РБК.
Соответствующий раздел появился в кабинете статистики 19 июля и был доступен только владельцам телеграм-каналов. Там отражался баланс поступлений за рекламу во внутренней валюте Telegram Stars («звездочки»).
РБК направил запрос в пресс-службу Telegram.
Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление «звездочек» 6 июня. Внутреннюю валюту можно было использовать для оплаты услуг в мини-приложениях и покупки цифровых продуктов, таких как электронные книги, онлайн-курсы и предметы в играх на базе мессенджера.
Как уточняла команда Telegram, владельцы публичных телеграм-каналов с более чем 1 тыс. подписчиков смогут получать 50% дохода от рекламы, выводить его без комиссии или оплатить им рекламные объявления, коллекционные адреса или розыгрыш подписок Premium. Создатели приложений (Mini Apps) через платформу Fragment могли конвертировать полученные «звездочки» в криптовалюту Toncoin.
В мае эта криптовалюта вышла на крупнейшие криптобиржи, в том числе Binance, OKX и Bybit. По словам Дурова, она стала одной из самых популярных монет у трейдеров. 24 июля цена токена NOT составляет $0,014.
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