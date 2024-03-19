 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Telegram выпустил облигации на $330 млн для «ускоренного развития»

Дуров: Telegram выпустил облигации на $330 млн для развития ускоренными темпами
Участниками сделки стали «мировые фонды высочайшего уровня с безупречной репутацией», сообщил Дуров. Ранее он рассказывал, что потенциальные инвесторы оценили Telegram в $30 млрд
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Telegram выпустил облигации на сумму $330 млн, что позволит мессенджеру «продолжать расширяться ускоренными темпами», сообщил его основатель Павел Дуров.

Дуров заявил о высоком спросе на ценные бумаги; по его словам, участниками сделки стали «мировые фонды высочайшего уровня с безупречной репутацией».

По словам Дурова, условия размещения оказались «самыми выгодными для Telegram за всю историю компании». «Возросший спрос на наши облигации показывает, что мировые финансовые институты ценят рост аудитории и монетизации Telegram», — написал он.

Дуров рассказал о запуске бизнес-аккаунтов в Telegram
Технологии и медиа
Фото:Matt Cardy / Getty Images

Telegram впервые разместил собственные пятилетние облигации в марте 2021 года и привлек от инвесторов $1 млрд. Ставка по бондам составила 7% годовых, размещение прошло по цене номинала. Номинал одной бумаги составил $1 тыс., купонный период — полгода. В апреле того же года Telegram провел новое размещение облигаций на $750 млн. Параметры нового выпуска были аналогичны первому пятилетнему.

В июле 2023-го компания разместила облигации на $270 млн. В октябре брокер БКС предложил клиентам приобрести выпущенные в 2021 году облигации, которые можно будет конвертировать в акции, если компания проведет IPO, намеченное на 2025 год.

11 марта Дуров сообщил Financial Times, что потенциальные инвесторы, в том числе глобальные технологические фонды, оценивают Telegram более чем в $30 млрд. Тогда же он сообщил, что ежемесячная аудитория Telegram превысила 900 млн пользователей (для сравнения, в начале 2021 года — 500 млн).

Читайте на РБК Pro
«Забой свиней»: как крипта стала идеальной средой для обмана в Сети
Менеджер взял деньги и исчез: как искать партнера в КНР и работать с ним
Помогает ли кофе со стевией снизить вес и избежать диабета
На работе вы ведете себя как жертва. Как это пресечь — 10 советов

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Павел Дуров Telegram облигации иностранные инвесторы
Материалы по теме
Дуров заявил, что не следует контролировать выражение людьми своих мыслей
Технологии и медиа
Дуров показал интерфейс Telegram в дополненной реальности гарнитуры Apple
Технологии и медиа
Дуров на фоне сбоя с соцсетями сообщил о всплеске активности в Telegram
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 100,24 (+0,27) Инвестиции, 18 мар, 17:03 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 91,98 (+0,11) Инвестиции, 18 мар, 17:03
Торговый центр загорелся в Якутске Общество, 04:14
Telegram выпустил облигации на $330 млн для «ускоренного развития» Технологии и медиа, 04:01
В Грузии запланировали внести законопроект о ЛГБТ-пропаганде Политика, 03:42
Ученые заявили о пользе «Виагры» для мозга Общество, 03:30
Полянский назвал условия переговоров с США по стратегической стабильности Политика, 03:09
Спасатели нашли тело второго пропавшего под лавиной на Камчатке туриста Общество, 02:39
Экс-участник военных действий застрелил мужчину в ресторане в Петербурге Общество, 02:33
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В погранзоне на юге Белоруссии ограничили передвижение людей Политика, 02:13
Военные США потеряли связь со своим дроном в Польше Политика, 01:47
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Политика, 01:43
Средства РЭБ перехватили беспилотник над Воронежской областью Политика, 01:06
Мэрия назвала слухами сообщения о дефиците продуктов в Белгороде Общество, 00:53
В МИД Турции допустили окончание конфликта на Украине в 2025 году Политика, 00:26
В МВД назвали число посетителей посвященного Крыму митинга-концерта Политика, 00:04