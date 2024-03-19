Telegram выпустил облигации на $330 млн для «ускоренного развития»
Telegram выпустил облигации на сумму $330 млн, что позволит мессенджеру «продолжать расширяться ускоренными темпами», сообщил его основатель Павел Дуров.
Дуров заявил о высоком спросе на ценные бумаги; по его словам, участниками сделки стали «мировые фонды высочайшего уровня с безупречной репутацией».
По словам Дурова, условия размещения оказались «самыми выгодными для Telegram за всю историю компании». «Возросший спрос на наши облигации показывает, что мировые финансовые институты ценят рост аудитории и монетизации Telegram», — написал он.
Telegram впервые разместил собственные пятилетние облигации в марте 2021 года и привлек от инвесторов $1 млрд. Ставка по бондам составила 7% годовых, размещение прошло по цене номинала. Номинал одной бумаги составил $1 тыс., купонный период — полгода. В апреле того же года Telegram провел новое размещение облигаций на $750 млн. Параметры нового выпуска были аналогичны первому пятилетнему.
В июле 2023-го компания разместила облигации на $270 млн. В октябре брокер БКС предложил клиентам приобрести выпущенные в 2021 году облигации, которые можно будет конвертировать в акции, если компания проведет IPO, намеченное на 2025 год.
11 марта Дуров сообщил Financial Times, что потенциальные инвесторы, в том числе глобальные технологические фонды, оценивают Telegram более чем в $30 млрд. Тогда же он сообщил, что ежемесячная аудитория Telegram превысила 900 млн пользователей (для сравнения, в начале 2021 года — 500 млн).
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