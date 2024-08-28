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Задержание Павла Дурова ,  
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Суд вынес решение о надзоре над Павлом Дуровым

Основателя Telegram Павла Дурова отпустили под судебный надзор и залог в €5 млн
Сюжет
Задержание Павла Дурова
Дурова согласились отпустить по залог в €5 млн, он не сможет покинуть Францию и обязан дважды в неделю отмечаться в полиции. Дурову грозит до десяти лет заключения
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: durov / Telegram)

В Париже суд вынес решение о надзоре над основателем Telegram Павла Дурова, передает AFP со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Дурову запрещено покидать территорию Франции, также он должен внести залог в размере €5 млн. Его обязали дважды в неделю являться в полицейский участок.

Telegram фигурировал во многих уголовных делах во Франции, связанных с сексуальным насилием над детьми, торговлей наркотиками и онлайн-преступлениями на почве ненависти, но почти никогда не отвечал на запросы о сотрудничестве со стороны прокуратуры, сказано в заявлении ведомства. Его содержание пересказывает New York Times. Предварительное расследование началось полгода назад, в феврале 2024 года. Дурову по предъявленным обвинениям грозит до десяти лет заключения.

Судья принял решение начать официальное расследование против Дурова. Такой статус дела не значит, что его признали виновным или за этим обязательно последует судебное разбирательство, однако из него следует, что суд увидел достаточно фактов для продолжения расследования.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Бизнесмена задержали 24 августа, сегодня истекал четырехдневный срок его содержания под стражей без официального предъявления обвинений.

Французские следователи считают Павла Дурова соучастником незаконной деятельности в мессенджере, это связано с политикой модерации Telegram. Всего в деле Дурова изначально содержалось 12 обвинений, выдвинутых на тот момент против «неизвестного лица», среди них есть отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в торговле наркотиками и др.

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В заявлении Telegram, опубликованном после задержания Дурова, говорилось, что мессенджер соблюдает законы ЕС, а его модерация «соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется». Позицию французских властей, что, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления в мессенджере, в Telegram назвали абсурдной.

Дуров имеет гражданства нескольких стран. Помимо российского паспорта, у него есть также французский, Объединенных Арабских Эмиратов и гражданство Сент-Китса и Невиса. МИД России сообщал, что следит за делом предпринимателя, однако его представители к ним не обращались.

Свое расследование в отношении Telegram начало руководство Евросоюза. Согласно европейскому законодательству, онлайн-платформы обязаны отчитываться о количестве пользователей из ЕС, но мессенджер в этом месяце не предоставил точных сведений, ограничившись заявлением, что их «значительно меньше, чем 45 млн активных пользователей в месяц». Превышение определенного порога числа пользователей означает более строгие меры надзора за деятельностью крупных онлайн-платформ.

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Павел Дуров Telegram Франция
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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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