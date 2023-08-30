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Миссия «Луна-25» ,  
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Индийский луноход прислал на Землю фото модуля «Викрам»

ISRO: индийский луноход прислал на Землю фото модуля «Викрам»
Сюжет
Миссия «Луна-25»
Навигационная камера на борту лунохода «Прагьян» сняла посадочный модуль «Викрам», сообщила Индийская организация космических исследований. Камеры для миссии разработала лаборатория электрооптических систем
Фото: isro / Twitter
Фото: isro / Twitter

Индийский луноход «Прагьян» передал на Землю фотографии посадочного модуля «Викрам» миссии «Чандраян-3». Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (Isro).

Фотографию сделала навигационная камера на борту лунохода.

Навигационные камеры для миссии «Чандраян-3» разработаны лабораторией электрооптических систем (LEOS)», — говорится в сообщении Isro (цитата по The Times of India).

Индийскую миссию «Чандраян-3» из орбитального аппарата, посадочного модуля и лунного ровера запустили 14 июля на ракете-носителе LVM 3 из Космического центра имени Сатиша Дхавана.

Корабль 5 августа вышел на орбиту вокруг Луны, а 12 августа посадочный модуль «Чандраян-3» отделился от перелетного. 23 августа аппарат «Прагьян» успешно прилунился в районе малоизученного Южного полюса Луны.

Работа лунохода рассчитана на 14 дней, он изучает грунт и рельеф, а также ищет следы тектонической активности. «Прагьян» уже передал фотографии с поверхности Луны и научные данные, согласно которым температура верхнего слоя грунта на поверхности Луне составляет +70 градусов Цельсия, а не 20–30 градусов, как это считалось ранее.

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Индийский луноход «Прагьян» также обнаружил на Южном полюсе Луны следы серы, кислорода, а также металлов, в том числе железа, титана и хрома.

Таким образом, Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, которой удалось посадить свой аппарат на Луне, и первой, кто сделал это на Южном полюсе спутника Земли.

Прошлую миссию «Чандраян-2», в составе которой также была посадочная платформа «Викрам», луноход и орбитальный аппарат, запустили в 2019-м. Модуль должен был сесть на Луну, однако на высоте около 2 км над спутником потерял контакт с центром управления полетом и разбился.

Индийский аппарат должен был доставить на поверхность Луны небольшой шестиколесный ровер «Прагьян». ISRO сообщала, что причиной неудачной посадки зонда «Викрам» на Луну стало резкое торможение на втором этапе снижения.

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Виктория Громова Виктория Громова
Индия Луна миссия
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