Индийский луноход прислал на Землю фото модуля «Викрам»

Навигационная камера на борту лунохода «Прагьян» сняла посадочный модуль «Викрам», сообщила Индийская организация космических исследований. Камеры для миссии разработала лаборатория электрооптических систем

Фото: isro / Twitter

Индийский луноход «Прагьян» передал на Землю фотографии посадочного модуля «Викрам» миссии «Чандраян-3». Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (Isro).

Фотографию сделала навигационная камера на борту лунохода.

Навигационные камеры для миссии «Чандраян-3» разработаны лабораторией электрооптических систем (LEOS)», — говорится в сообщении Isro (цитата по The Times of India).

Индийскую миссию «Чандраян-3» из орбитального аппарата, посадочного модуля и лунного ровера запустили 14 июля на ракете-носителе LVM 3 из Космического центра имени Сатиша Дхавана.

Корабль 5 августа вышел на орбиту вокруг Луны, а 12 августа посадочный модуль «Чандраян-3» отделился от перелетного. 23 августа аппарат «Прагьян» успешно прилунился в районе малоизученного Южного полюса Луны.

Работа лунохода рассчитана на 14 дней, он изучает грунт и рельеф, а также ищет следы тектонической активности. «Прагьян» уже передал фотографии с поверхности Луны и научные данные, согласно которым температура верхнего слоя грунта на поверхности Луне составляет +70 градусов Цельсия, а не 20–30 градусов, как это считалось ранее.

Индийский луноход «Прагьян» также обнаружил на Южном полюсе Луны следы серы, кислорода, а также металлов, в том числе железа, титана и хрома.

Таким образом, Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, которой удалось посадить свой аппарат на Луне, и первой, кто сделал это на Южном полюсе спутника Земли.

Прошлую миссию «Чандраян-2», в составе которой также была посадочная платформа «Викрам», луноход и орбитальный аппарат, запустили в 2019-м. Модуль должен был сесть на Луну, однако на высоте около 2 км над спутником потерял контакт с центром управления полетом и разбился.

Индийский аппарат должен был доставить на поверхность Луны небольшой шестиколесный ровер «Прагьян». ISRO сообщала, что причиной неудачной посадки зонда «Викрам» на Луну стало резкое торможение на втором этапе снижения.