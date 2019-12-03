Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 64,14 (-0,27) Quote, 12:37
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 71,06 (+0,09) Quote, 12:37
Как и зачем коллекционировать искусство Pink, 13:43 «Росатом» подтвердил покупку доли в группе «Дело» Шишкарева Бизнес, 13:38 Манипуляции с базой не позволили WADA проверить данные 145 россиян Спорт, 13:31 В тесноте, да не в обиде: новые тренды стрит-ретейла в Москве Pro, 13:26 Дышите спокойно: как управлять микроклиматом в общественных местах РБК и Microsoft, 13:24 «Стекинг — будущее криптоиндустрии»: какие монеты захватят рынок Крипто, 13:20 В Минкомсвязи оценили «ушедшую» к блогерам с ТВ рекламу в 10–15 млрд руб. Технологии и медиа, 13:16 В США сняли обвинения с фигуранта дела об афере на $2 млрд в Мозамбике Общество, 13:15 Покрас Лампас — о вандализме, визионерстве и любимой музыке Стиль, 13:15 NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата «Викрам» Технологии и медиа, 13:13 ЦБ рассмотрит допуск страховщиков к управлению пенсионными накоплениями Финансы, 13:00 Москвичам порекомендовали пересесть на метро из-за снегопада и гололеда Общество, 13:00 ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске Общество, 12:58 Песков «с удовольствием» отказался от комментариев про расследование ФБР Политика, 12:57
Технологии и медиа ,  
0 
NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата «Викрам»
Орбитальный аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter обнаружил на Луне обломки индийского посадочного модуля, потерпевшего крушение в сентябре
 Зонд «Викрам» (Фото: Universetoday.com)

Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата «Викрам», разбившегося в сентябре 2019 года. Снимки места крушения опубликованы на сайте NASA.

Зелеными точками на снимке обозначены обломки аппарата, синими — зафиксированные разрушения грунта Луны, которые, скорее всего, стали результатом падения «Викрама». Изображение было сделано специалистами NASA 11 ноября.

Первые обнаруженные обломки «Викрама» находятся примерно в 750 м к северо-западу от основного места крушения. В конце сентября NASA опубликовало первый фотоплан с места падения «Викрама» и попросило сравнить с более ранними изображениями того же региона и найти обломки аппарата. Позднее с LRO связался техник Шанмуга Субраманиан, который указал на обломки. После получения этой информации команда NASA подтвердила их подлинность. На новом снимке место падения аппарата отмечено буквой S.

22 июля прошел запуск индийской миссии «Чандраян-2», состоящей из посадочной платформы «Викрам», лунохода и орбитального аппарата. 20 августа аппарат вышел на лунную орбиту, а 2 сентября от него отделился спускаемый модуль. «Викрам» должен был сесть на спутник Земли 7 сентября, однако на высоте около 2 км над Луной потерял контакт с центром управления полетом и разбился. Индийский аппарат должен был доставить на поверхность Луны небольшой шестиколесный ровер «Прагьян» весом около 27 кг. Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщала, что причиной неудачной посадки зонда «Викрам» на Луну стало резкое торможение на втором этапе снижения.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: NASA, Индия, обломки
Материалы по теме
Украинское КБ показало макет аппарата для изучения Луны
Технологии и медиа
Австралия присоединилась к программе NASA по освоению Марса и Луны
Технологии и медиа
«Роскосмос» раскрыл свою роль в освоении Луны с Китаем
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter