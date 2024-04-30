Власти Украины допустили ограничение работы Telegram

В Нацсовете Украины по телерадиовещанию считают, что органам власти нужно перейти из Telegram на другие платформы. Мессенджер на несколько часов заблокировал чат-боты украинской разведки, объяснив это ошибкой

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Украина работает с европейскими партнерами над внесением Telegram в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции, сообщила в эфире телемарафона председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк. Компаниям в списке грозят штрафы или блокировка в случае нарушения законодательства, уточнила она.

Герасимьюк заявила, что считает мессенджер удобной платформой, но, по мнению чиновницы, «официальные лица и официальные государственные организации должны быть вне Telegram». «Я думаю, что понемногу нужно все же переводить официальную коммуникацию в другие мессенджеры», — сказала она (цитата по Hromadske).

Что касается разведывательных органов Украины, они сами решат, оставаться ли в Telegram, поскольку платформа — «один из механизмов получения информации», добавила Герасимьюк.

Telegram пользуются почти все органы власти Украины для информирования граждан, но говорить о том, что это «единственный и уникальный» мессенджер, который нельзя заменить, не стоит, заявил NV руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности страны Игорь Соловьев. Он призывает создавать каналы коммуникации «на других более надежных площадках».

Вечером 28 апреля в Telegram заблокировали официальные чат-боты Службы безопасности Украины, Главного управления разведки (ГУР) и Минцифры страны. ГУР назвало блокировку необоснованной и «противоречащей правилам и публичным заявлениям руководства Telegram». Несколько часов спустя боты вновь заработали, их отключение мессенджер объяснил ошибкой.

За четыре дня до этого основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что платформа получила от Apple письма, в которых говорится о неизбежности «определенных изменений» для пользователей c украинскими сим-картами. Он уточнил, что нововведения затронут «новостные/пропагандистские каналы». Ранее Дуров рассказывал о блокировках аккаунтов, которые агрегируют данные и координаты для последующего нанесения военных ударов.

В феврале представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Telegram содержит ряд угроз безопасности Украины, речь идет не об отдельных пользователях или медиа, «вопросы к самой платформе» и проблему нужно решать.

Претензии к Telegram возникали и у российских властей: в 2018 году суд постановил заблокировать его из-за отказа предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений пользователей, но два года спустя ограничения сняли из-за готовности мессенджера «противодействовать терроризму и экстремизму», сообщал Роскомнадзор. В марте 2024 года, после теракта в «Крокус Сити Холле», в Кремле призвали Дурова внимательнее следить за происходящим на платформе, чтобы Telegram «не превращался в инструмент в руках террористов».