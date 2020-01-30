Топ-менеджер на допросе сообщил SEC об интересе Gett к валюте Telegram

Gett и Farfetch обсуждали с Telegram возможность введения оплаты с помощью криптовалюты Gram. Это следует из опубликованных Комиссией по ценным бумагам стенограмм допроса сотрудников проекта Павла Дурова

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Онлайн-магазин Farfetch и агрегатор такси Gett интересовались возможностью внедрения оплаты с помощью Gram за услуги в компаниях. Об этом говорится в стенограмме допроса вице-президента по развитию бизнеса Telegram Ильи Перекопского, которую Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала в среду, 29 января, следует из системы раскрытия судебных документов (PACER).

Что хотели Farfetch и Gett

В стенограмме допроса Перекопского фигурирует название GetTaxi: оно использовалось агрегатором такси до 2015-го. Гендиректор GetTaxi (имя его не указано) прислал топ-менеджеру Telegram письмо, в котором сообщил, что компания планирует использовать Gram в качестве платежного средства, но только когда он будет легкодоступен, говорилось в документе. Перекопский не упоминает, когда именно было отправлено письмо, однако из беседы на допросе следует, что гендиректор сервиса такси общался с сотрудником Telegram осенью 2019 года. «Все ожидали запуска TON в октябре 2019 года, и я думаю, это письмо пришло после этого, потому что они хотели прояснить, чего им, вероятно, следует ожидать», — рассказал он.

Также Илья Перекопский заявил, что представители Farfetch несколько раз назначали деловые встречи, однако они так и не состоялись из-за нехватки времени. Кроме того, по словам Перекопского, инвесторы рассказывали ему, что были и другие компании, которые «хотели сделать все возможное, чтобы помочь широкому распространению валюты». Конкретных названий он не привел.