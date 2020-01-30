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Топ-менеджер на допросе сообщил SEC об интересе Gett к валюте Telegram

Gett и Farfetch обсуждали с Telegram возможность введения оплаты с помощью криптовалюты Gram. Это следует из опубликованных Комиссией по ценным бумагам стенограмм допроса сотрудников проекта Павла Дурова
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Онлайн-магазин Farfetch и агрегатор такси Gett интересовались возможностью внедрения оплаты с помощью Gram за услуги в компаниях. Об этом говорится в стенограмме допроса вице-президента по развитию бизнеса Telegram Ильи Перекопского, которую Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала в среду, 29 января, следует из системы раскрытия судебных документов (PACER).

Что хотели Farfetch и Gett

В стенограмме допроса Перекопского фигурирует название GetTaxi: оно использовалось агрегатором такси до 2015-го. Гендиректор GetTaxi (имя его не указано) прислал топ-менеджеру Telegram письмо, в котором сообщил, что компания планирует использовать Gram в качестве платежного средства, но только когда он будет легкодоступен, говорилось в документе. Перекопский не упоминает, когда именно было отправлено письмо, однако из беседы на допросе следует, что гендиректор сервиса такси общался с сотрудником Telegram осенью 2019 года. «Все ожидали запуска TON в октябре 2019 года, и я думаю, это письмо пришло после этого, потому что они хотели прояснить, чего им, вероятно, следует ожидать», — рассказал он.

Также Илья Перекопский заявил, что представители Farfetch несколько раз назначали деловые встречи, однако они так и не состоялись из-за нехватки времени. Кроме того, по словам Перекопского, инвесторы рассказывали ему, что были и другие компании, которые «хотели сделать все возможное, чтобы помочь широкому распространению валюты». Конкретных названий он не привел.

Илья Перекопский (Фото: perekopsky / Instagram)

В то же время Илья Перекопский подчеркнул, что представители Telegram не принимали активных действий для поиска потенциальных партнеров, поскольку считали это преждевременным. По его словам, они не видели смысла встречаться с компаниями, пока не могли показать им технологию на практике. «Когда бы мы запустились и как минимум провели бы несколько тестов, тогда во встречах был бы смысл», — объяснил он.

РБК направил запрос в Gett и Farfetch.

Как компании планируют использовать Gram и TON

В 2018 году компании Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. привлекли $1,7 млрд на запуск блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network). В документах, которые они предоставляли инвесторам, говорилось, что основатели мессенджера планировали встроить в него платежную систему на основе TON и в перспективе внедрять ее и в другие сервисы и социальные сети.

Запуск TON должен был состояться до конца октября, однако SEC подала в федеральный суд Манхэттена заявление, обвинив Telegram в незаконном распространении незарегистрированных цифровых токенов. В результате этого запуск основной платформы был отложен на 30 апреля 2020 года. Суд над компанией назначен на 18–19 февраля 2020 года.

Летом 2018 года Telegram объявил о запуске Telegram Passport — единого способа верификации для сервисов, требующих идентификации клиентов. Верификация личности через Telegram Passport в будущем могла позволить компаниям, например, оплачивать счет или подписывать документы по аналогии с электронной подписью, объяснял РБК ведущий блокчейн-разработчик компании Meta.one Антон Буков. Первой платформой, которая использовала новую функцию мессенджера, стала система электронных платежей ePayments.com. Ранее источник РБК, знакомый с планами Telegram, рассказывал, что в тестировании сервиса участвовала и платежная система QIWI. В августе 2018 года стало известно, что каршеринговый сервис YouDrive также ввел регистрацию пользователей через Telegram Passport. Первым на это обратило внимание издание «Трушеринг».

ЕБРР среди инвесторов TON

Среди опубликованных SEC документов — бланк раскрытия информации о клиенте (KYC), заполненный Disruptive Era Fund SP и отправленный представителям Telegram. В феврале 2018 года этот фонд заключил соглашение о приобретении токенов на $50 млн. В форме KYC среди прямых или косвенных бенефициаров Disruptive Era Fund SP указаны Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), а также фонд Da Vinci Capital, который уже упоминался в числе инвесторов Telegram.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Владислав Скобелев
При участии: Анна Левинская
Теги: Telegram Messenger LLP, Telegram, криптовалюта, Gett, Farfetch
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