В Южной Корее займутся борьбой против телеграм-каналов с порнодипфейками

В Южной Корее начнут борьбу с порнодипфейками в Telegram

Сотни тысяч корейцев подписались на телеграм-каналы с ботом, генерирующим дипфейки со знакомыми им женщинами. Президент назвал ситуацию «эксплуатацией технологий с опорой на анонимность»

Фото: Carl Court / Getty Images

В Южной Корее начнут интенсивную борьбу с поддельными сексуальными изображениями из-за волны преступлений с использованием дипфейков, сообщило национальное управление полиции, передает Korea Times.

Полицейские в течение семи месяцев будут преследовать тех, кто создает и распространяет подобные изображения, в особенности картинки с детьми и подростками. С начала 2024 года в стране зарегистрировали 297 преступлений (против 180 в 2021-м) с использованием сексуализированных дипфейков. В них фигурируют 178 подозреваемых, большинство из которых (73,6%, или 111 человек) — несовершеннолетние.

Дипфейк — технология, представляющая собой фотореалистичное изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта. Сам термин deepfake демонстрирует смысл технологии через объединение двух понятий: глубокое обучение нейросетей (deep learning) и фальшивка (fake).

«Опасения растут, ведь, как оценивают, в этих чатах с дипфейковым порно в Telegram участвовали около 220 тыс. человек», — сказал Сон Соль, возглавляющий целевую группу по этому вопросу от малочисленной оппозиционной Прогрессивной партии.

Корейский регулятор, комиссия по стандартам связи, проведет специальное заседание для обсуждения мер по противодействию проблеме дипфейков. Эту проблему прокомментировал и южнокорейский президент Юн Сок Ёль, назвав дипфейки такого рода «эксплуатацией технологий с опорой на анонимность», но напрямую Telegram упоминать не стал.

Анонимность и отказ Telegram сотрудничать со спецслужбами для раскрытия личности преступников (в том числе по делам о распространении порнографии) стала причиной для задержания в Париже основателя мессенджера Павла Дурова. Он находится под стражей с субботы, 24 августа. В Telegram подчеркнули, что соблюдают законы Евросоюза. «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — считают в администрации мессенджера.

Минобороны Южной Кореи следует идентифицировать и сурово наказать причастных к созданию дипфейков с лицами женщин-военнослужащих, потребовала правозащитная организация для солдат — Консультационный центр по вопросам сексуального насилия при Центре по правам человека в корейской армии.

«Преступники использовали фотографии женщин-солдат в военной форме, чтобы относиться к ним исключительно как к сексуальным созданиям», — отметили в организации и сравнили ситуацию с сексуальным рабством, практиковавшимся японскими военными во время оккупации полуострова.

Скандал на тему дипфейков разразился в Южной Корее на днях после публикации в газете Hankyoreh. Журналисты исследовали крупный телеграм-канал более чем с 220 тыс. подписчиков, в котором можно было бесплатно получить два сексуализированных дипфейка при помощи телеграм-бота, дальнейшие генерации осуществлялись платно. Каждый новый дипфейк стоил $0,49 (около 48 руб. по курсу ЦБ) Канал предлагал загрузить изображение любой «женщины, которая вам нравится».

Позднее издание обнаружило специализированные телеграм-каналы, собирающие сексуализированные дипфейки с женщинами, трудоустроенными в разных сферах: спортсменками, военными, учителями, медсестрами и другими.