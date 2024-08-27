 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Задержание Павла Дурова ,  
0 

В Южной Корее начнут борьбу с порнодипфейками в Telegram

В Южной Корее займутся борьбой против телеграм-каналов с порнодипфейками
Сюжет
Задержание Павла Дурова
Сотни тысяч корейцев подписались на телеграм-каналы с ботом, генерирующим дипфейки со знакомыми им женщинами. Президент назвал ситуацию «эксплуатацией технологий с опорой на анонимность»
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

В Южной Корее начнут интенсивную борьбу с поддельными сексуальными изображениями из-за волны преступлений с использованием дипфейков, сообщило национальное управление полиции, передает Korea Times.

Полицейские в течение семи месяцев будут преследовать тех, кто создает и распространяет подобные изображения, в особенности картинки с детьми и подростками. С начала 2024 года в стране зарегистрировали 297 преступлений (против 180 в 2021-м) с использованием сексуализированных дипфейков. В них фигурируют 178 подозреваемых, большинство из которых (73,6%, или 111 человек) — несовершеннолетние.

Дипфейк — технология, представляющая собой фотореалистичное изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта. Сам термин deepfake демонстрирует смысл технологии через объединение двух понятий: глубокое обучение нейросетей (deep learning) и фальшивка (fake).

«Опасения растут, ведь, как оценивают, в этих чатах с дипфейковым порно в Telegram участвовали около 220 тыс. человек», — сказал Сон Соль, возглавляющий целевую группу по этому вопросу от малочисленной оппозиционной Прогрессивной партии.

Корейский регулятор, комиссия по стандартам связи, проведет специальное заседание для обсуждения мер по противодействию проблеме дипфейков. Эту проблему прокомментировал и южнокорейский президент Юн Сок Ёль, назвав дипфейки такого рода «эксплуатацией технологий с опорой на анонимность», но напрямую Telegram упоминать не стал.

Анонимность и отказ Telegram сотрудничать со спецслужбами для раскрытия личности преступников (в том числе по делам о распространении порнографии) стала причиной для задержания в Париже основателя мессенджера Павла Дурова. Он находится под стражей с субботы, 24 августа.

В Telegram подчеркнули, что соблюдают законы Евросоюза. «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — считают в администрации мессенджера.

В деле Дурова оказалось 12 обвинений
Политика
Павел&nbsp;Дуров

Минобороны Южной Кореи следует идентифицировать и сурово наказать причастных к созданию дипфейков с лицами женщин-военнослужащих, потребовала правозащитная организация для солдат — Консультационный центр по вопросам сексуального насилия при Центре по правам человека в корейской армии.

«Преступники использовали фотографии женщин-солдат в военной форме, чтобы относиться к ним исключительно как к сексуальным созданиям», — отметили в организации и сравнили ситуацию с сексуальным рабством, практиковавшимся японскими военными во время оккупации полуострова.

Скандал на тему дипфейков разразился в Южной Корее на днях после публикации в газете Hankyoreh. Журналисты исследовали крупный телеграм-канал более чем с 220 тыс. подписчиков, в котором можно было бесплатно получить два сексуализированных дипфейка при помощи телеграм-бота, дальнейшие генерации осуществлялись платно. Каждый новый дипфейк стоил $0,49 (около 48 руб. по курсу ЦБ) Канал предлагал загрузить изображение любой «женщины, которая вам нравится».

Позднее издание обнаружило специализированные телеграм-каналы, собирающие сексуализированные дипфейки с женщинами, трудоустроенными в разных сферах: спортсменками, военными, учителями, медсестрами и другими.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Telegram дипфейк Южная Корея порнография
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Материалы по теме
Telegram стали больше скачивать после задержания Дурова
Технологии и медиа
Bloomberg узнал, какой вопрос спас Ferrari от мошенничества с дипфейком
Бизнес
Кремль заявил, что готов помочь Дурову
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 102,29 (-0,2) Инвестиции, 17:46 Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 91,48 (-0,29) Инвестиции, 17:46
США сообщили, что не снимали ограничения для ВСУ на удары по РоссииПолитика, 23:15
Саратовские власти сообщили о фейках про заход украинских диверсантовПолитика, 23:12
Yle узнал о 400 пропавших из Финляндии беженцевПолитика, 23:08
Адвокат Рашкина сообщил, что экс-депутата не было в сбившей лося машинеОбщество, 22:33
Власти предложили ввести сбор на профильное образование для IT-компанийБизнес, 22:28
Мирра Андреева выиграла первый матч на US OpenСпорт, 22:26
Медведев предупредил, что страна «треснет» без миграционной политикиПолитика, 22:26
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Мишустин сменил заместителя министра здравоохраненияПолитика, 22:17
В Южной Корее начнут борьбу с порнодипфейками в TelegramТехнологии и медиа, 22:00
В Тбилиси поставят памятник царю, заключившему союз с Россией в 1783 годуОбщество, 21:59
Шойгу заявил о попытках в СКФО заменить светские законы шариатомПолитика, 21:54
Кеннеди войдет во вторую администрацию ТрампаПолитика, 21:47
Даванков после концерта Shaman за ₽16 млн предложил ограничить госзакупкиПолитика, 21:34
«Спартак» пропустил впервые с июля и проиграл в Кубке РоссииСпорт, 21:30