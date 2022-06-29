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Война санкций ,  

«Коммерсантъ» узнал об использовании запчастей новых гаджетов для ремонта

Из-за нехватки компонентов для ремонта техники сервисные центры разбирают на запчасти новые устройства и используют компоненты б/у гаджетов, пишет издание. Сроки ремонта устройств увеличились
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Российские сервисные центры используют компоненты новых устройств и детали подержанных гаджетов для ремонта техники в связи с нехваткой запчастей на фоне прекращения поставок после начала военной операции на Украине, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке электроники.

«Те запчасти, которые невозможно получить из-за рубежа, мы стараемся компенсировать за счет разборки другой продукции, так называемых доноров», — подтвердил гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко, отметив, что в зависимости от доступности комплектующих могут увеличиваться сроки ремонта.

Он указал, что на товары, ввезенные с помощью параллельного импорта, гарантия от Acer вообще не будет доступна, все обязательства несет либо импортер, либо продавец. При этом в re:Store заявили, что ремонт «параллельных» товаров в авторизированных сервисах Apple невозможен, отмечает издание.

«Коммерсантъ» узнал о проблемах с поставками запчастей для фарминдустрии
Бизнес
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

По словам одного из собеседников «Коммерсанта», поскольку техника, поставленная через параллельный импорт, в основном регистрируется в одном из государств ЕАЭС, по требованию производителя гарантийное обслуживание должно осуществляться в этих странах. Поэтому дистрибьюторам придется отправлять технику для ремонта в одну из этих стран, что как минимум вдвое увеличит сроки. Кроме того, в эти страны ранее не поставлялся требуемый в настоящее время объем комплектующих, добавил источник издания.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу DNS, группу «М.Видео — Эльдорадо», отправил запрос в пресс-службу Apple и Pedant.ru.

Неделей ранее сервисные центры пожаловались на нехватку запчастей для iPhone, в первую очередь экранов и аккумуляторов. Эксперты рынка подтвердили эту информацию, высказав мнение, что проблема будет сохраняться в ближайшие два месяца.

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Прогнозы

После начала военной операции на Украине многие компании объявили об уходе из России и прекращении поставок в страну. В связи с этим было принято решение частично снять ответственность за параллельный или серый импорт. В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В список в категории электрооборудования электроники вошли, в частности, Apple, Asus, Sony, Samsung, Siemens, JBL и ряд других брендов.

Авторы
Теги
Полина Мартынова
сервисный центр ремонт запчасти новости

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