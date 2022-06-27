«Коммерсантъ» узнал о проблемах с поставками запчастей для фарминдустрии
Некоторые европейские производители оборудования для фармацевтической индустрии отказываются поставлять запчасти в Россию, несмотря на то что на продажу такого оборудования и деталей к нему не распространяются санкции ЕС. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
Так, президент «Фармасинтеза» Викрам Пуния подтвердил, что немецкие Syntegon и GEA приостановили поставки, а немецкая Sartorius и американская Cytiva вначале приостановили прием заказов, однако обещали вернуться на российский рынок. Издание уточняет, что Sartorius в марте сообщила о продолжении поставок, а задержку в исполнении заказов объяснила перестройкой логистики.
Несмотря на то что «Фармасинтез» еще до кризиса закупил 95% необходимого оборудования и материалов, у компании уже возникает ряд проблем с сервисом, подчеркнул Пуния.
«Неясно, как будут реализовываться в таких условиях инвестпроекты, которые мы запланировали после 2023 года», — добавил он.
Глава Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев также подтвердил, что существуют проблемы с поставками запчастей. В то же время он добавил, что некоторые западные поставщики продолжают исполнять заказы.
По его мнению, одной из проблем является то, что госпрограмма Фарма-2020» ранее не стимулировала производство оборудования для фармкомпаний в России. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов признал, что в стране современное оборудование почти не производится, хотя крупные концерны военно-промышленного комплекса могли бы это делать.
Глава «Герофарм» Петр Родионов указал на то, что если детали к имеющимся частям еще можно воспроизвести, то новые разрабатывать очень тяжело, а поставлять их через третьи страны — невозможно, так как у каждой из них есть уникальный номер и каждая выпускается под конкретного производителя.
Он предупредил, что без них в ближайшее время производство новых лекарств может быть затруднено.
В Минпромторге рассказали, что российские фармпроизводители еще в начале пандемии успели запастись комплектующими в достаточном количестве. В ведомстве также заверили, что оборудование российских производителей, в том числе по фасовке и разливу лекарств, может конкурировать с европейскими по качеству и цене, а при необходимости они могут выпускать новую продукцию.
Министерство также ищет поставщиков из дружественных стран. «Фармасинтез» и «Герофарм» изучают возможность закупок оборудования в Китае, Индии и России.
В правительстве Москвы в марте обсуждали восстановление банка запчастей на базе ГАУ «Гормедтехника», отметил глава Ассоциации российских фармпроизводителей Дмитриев.
В начале июня «Коммерсантъ» писал, что в фармацевтической отрасли в России возникла нехватка хроматографических колонок, необходимых при разработке новых препаратов.
Хроматографические колонки — трубки, заполненные сорбентом. С их помощью сложное вещество разделяют на составные компоненты. Колонки используются при разработке новых препаратов и для контроля качества при производстве уже зарегистрированных лекарств