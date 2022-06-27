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Война санкций ,  

«Коммерсантъ» узнал о проблемах с поставками запчастей для фарминдустрии

«Коммерсантъ»: ряд производителей отказался поставлять запчасти для фарминдустрии
В России современное оборудование для фармкомпаний почти не производится. Крупные концерны ВПК имеют необходимый потенциал, однако ранее не делали этого из-за ограниченного спроса, пишет газета
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Некоторые европейские производители оборудования для фармацевтической индустрии отказываются поставлять запчасти в Россию, несмотря на то что на продажу такого оборудования и деталей к нему не распространяются санкции ЕС. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Так, президент «Фармасинтеза» Викрам Пуния подтвердил, что немецкие Syntegon и GEA приостановили поставки, а немецкая Sartorius и американская Cytiva вначале приостановили прием заказов, однако обещали вернуться на российский рынок. Издание уточняет, что Sartorius в марте сообщила о продолжении поставок, а задержку в исполнении заказов объяснила перестройкой логистики.

Несмотря на то что «Фармасинтез» еще до кризиса закупил 95% необходимого оборудования и материалов, у компании уже возникает ряд проблем с сервисом, подчеркнул Пуния.

«Неясно, как будут реализовываться в таких условиях инвестпроекты, которые мы запланировали после 2023 года», — добавил он.

Глава Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев также подтвердил, что существуют проблемы с поставками запчастей. В то же время он добавил, что некоторые западные поставщики продолжают исполнять заказы.

«Коммерсантъ» сообщил о дефиците оборудования для фармкомпаний
Бизнес
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

По его мнению, одной из проблем является то, что госпрограмма Фарма-2020» ранее не стимулировала производство оборудования для фармкомпаний в России. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов признал, что в стране современное оборудование почти не производится, хотя крупные концерны военно-промышленного комплекса могли бы это делать.

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Глава «Герофарм» Петр Родионов указал на то, что если детали к имеющимся частям еще можно воспроизвести, то новые разрабатывать очень тяжело, а поставлять их через третьи страны — невозможно, так как у каждой из них есть уникальный номер и каждая выпускается под конкретного производителя.

Он предупредил, что без них в ближайшее время производство новых лекарств может быть затруднено.

В Минпромторге рассказали, что российские фармпроизводители еще в начале пандемии успели запастись комплектующими в достаточном количестве. В ведомстве также заверили, что оборудование российских производителей, в том числе по фасовке и разливу лекарств, может конкурировать с европейскими по качеству и цене, а при необходимости они могут выпускать новую продукцию.

Министерство также ищет поставщиков из дружественных стран. «Фармасинтез» и «Герофарм» изучают возможность закупок оборудования в Китае, Индии и России.

В правительстве Москвы в марте обсуждали восстановление банка запчастей на базе ГАУ «Гормедтехника», отметил глава Ассоциации российских фармпроизводителей Дмитриев.

В начале июня «Коммерсантъ» писал, что в фармацевтической отрасли в России возникла нехватка хроматографических колонок, необходимых при разработке новых препаратов.

Хроматографические колонки — трубки, заполненные сорбентом. С их помощью сложное вещество разделяют на составные компоненты. Колонки используются при разработке новых препаратов и для контроля качества при производстве уже зарегистрированных лекарств 

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
фармацевтический рынок запчасти производители

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Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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