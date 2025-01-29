Дуров рассказал, почему Запад отстает от Китая в сфере ИИ

Основатель Telegram считает, что система среднего образования в Китае превосходит западную из-за жесткой конкуренции. США нужно радикально реформировать школы, иначе доминирование Китая будет неизбежно, уверен он

Основатель Telegram Павел Дуров на фоне успеха китайской модели искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek призвал радикально реформировать систему среднего образования в США. В противном случае доминирование Китая в сфере технологий окажется неизбежным, уверен он.

«После успеха китайского стартапа DeepSeek многие удивляются тому, как быстро Китай догнал США в области искусственного интеллекта. Однако прогресс Китая в области алгоритмической эффективности не возник из ниоткуда. Китайские школьники уже давно опережают других по математике и программированию на международных олимпиадах», — пишет Дуров в своем телеграм-канале.

По его словам, система среднего образования в Китае превосходит западную: в этой стране поощряется жесткая конкуренция среди учащихся, что, по мнению предпринимателя, было заимствовано из советской модели. В то же время большинство западных школ не поощряют конкуренцию, запрещая публиковать оценки и рейтинги учащихся. «Причина понятна — защитить студентов от давления или насмешек. Однако такие меры также предсказуемо демотивируют лучших учеников. Победа и поражение — две стороны одной медали. Устраните проигравших — и вы исключите победителей, — уверен он.

DeepSeek — это чат-бот на базе большой языковой модели (Large Language Model, LLM) от одноименной китайской компании, основанной в 2023 году соучредителем китайского хедж-фонда High-Flyer Ляном Вэньфэном (сейчас компания полностью принадлежит этому фонду). Чат-бот DeepSeek способен генерировать тексты разных объемов и в разных жанрах, искать информацию в интернете, расшифровывать диаграммы и объяснять картинки, писать код, корректно форматировать его и решать сложные задачи по программированию на языках C++, Go, Java, JavaScript, Python и Rust и др. 20 января компания выложила в открытый доступ свои модели первого поколения R1-Zero и R1, созданные на базе DeepSeek-V3. К 27 января работающее на базе этих моделей приложение потеснило ChatGPT в рейтинге наиболее загружаемых бесплатных приложений в AppStore в США. В DeepSeek утверждают, что потратили на обучение одной из своих последних моделей $5,6 млн, что существенно меньше, чем $100 млн — $1 млрд, которые потребовались для разработки модели в прошлом году.

Из-за успеха DeepSeek акции американской компании NVIDIA, производителя чипов для ИИ, за день обвалились на 17%. Она потеряла звание самой дорогой компании в мире, уступив Apple и Microsoft. Ее генеральный директор Дженсен Хуанг лишился $21 млрд. Убытки также понесли соучредитель Oracle Corp. Ларри Эллисон, основатель Dell Майкл Делл, основатель Binance Чанпэн Чжао.

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, заявила, что DeepSeek использовал ее модели для обучения своего чат-бота. Китайская компания сообщала, что при обучении одной из своих моделей использовала 2048 ИИ-ускорителей Nvidia H800 и потратила $5,6 млн.

Американский президент Дональд Трамп призвал американские компании «сосредоточиться на конкуренции для победы». По его словам, США «всегда первые». У страны «самые блестящие ученые в мире», что признают даже в Китае, подчеркнул он.