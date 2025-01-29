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Технологии и медиа ,  
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Дуров рассказал, почему Запад отстает от Китая в сфере ИИ

Основатель Telegram считает, что система среднего образования в Китае превосходит западную из-за жесткой конкуренции. США нужно радикально реформировать школы, иначе доминирование Китая будет неизбежно, уверен он
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Основатель Telegram Павел Дуров на фоне успеха китайской модели искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek призвал радикально реформировать систему среднего образования в США. В противном случае доминирование Китая в сфере технологий окажется неизбежным, уверен он.

«После успеха китайского стартапа DeepSeek многие удивляются тому, как быстро Китай догнал США в области искусственного интеллекта. Однако прогресс Китая в области алгоритмической эффективности не возник из ниоткуда. Китайские школьники уже давно опережают других по математике и программированию на международных олимпиадах», — пишет Дуров в своем телеграм-канале.

По его словам, система среднего образования в Китае превосходит западную: в этой стране поощряется жесткая конкуренция среди учащихся, что, по мнению предпринимателя, было заимствовано из советской модели. В то же время большинство западных школ не поощряют конкуренцию, запрещая публиковать оценки и рейтинги учащихся. «Причина понятна — защитить студентов от давления или насмешек. Однако такие меры также предсказуемо демотивируют лучших учеников. Победа и поражение — две стороны одной медали. Устраните проигравших — и вы исключите победителей, — уверен он.

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Технологии и медиа
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

DeepSeek — это чат-бот на базе большой языковой модели (Large Language Model, LLM) от одноименной китайской компании, основанной в 2023 году соучредителем китайского хедж-фонда High-Flyer Ляном Вэньфэном (сейчас компания полностью принадлежит этому фонду).

Чат-бот DeepSeek способен генерировать тексты разных объемов и в разных жанрах, искать информацию в интернете, расшифровывать диаграммы и объяснять картинки, писать код, корректно форматировать его и решать сложные задачи по программированию на языках C++, Go, Java, JavaScript, Python и Rust и др.

20 января компания выложила в открытый доступ свои модели первого поколения R1-Zero и R1, созданные на базе DeepSeek-V3. К 27 января работающее на базе этих моделей приложение потеснило ChatGPT в рейтинге наиболее загружаемых бесплатных приложений в AppStore в США.

В DeepSeek утверждают, что потратили на обучение одной из своих последних моделей $5,6 млн, что существенно меньше, чем $100 млн — $1 млрд, которые потребовались для разработки модели в прошлом году.

Из-за успеха DeepSeek акции американской компании NVIDIA, производителя чипов для ИИ, за день обвалились на 17%. Она потеряла звание самой дорогой компании в мире, уступив Apple и Microsoft. Ее генеральный директор Дженсен Хуанг лишился $21 млрд. Убытки также понесли соучредитель Oracle Corp. Ларри Эллисон, основатель Dell Майкл Делл, основатель Binance Чанпэн Чжао.

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, заявила, что DeepSeek использовал ее модели для обучения своего чат-бота. Китайская компания сообщала, что при обучении одной из своих моделей использовала 2048 ИИ-ускорителей Nvidia H800 и потратила $5,6 млн.

Американский президент Дональд Трамп призвал американские компании «сосредоточиться на конкуренции для победы». По его словам, США «всегда первые». У страны «самые блестящие ученые в мире», что признают даже в Китае, подчеркнул он.

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Персоны
Елена Чернышова
Павел Дуров Telegram чат-бот Китай США
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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