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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп увидел в успехе китайского чат-бота DeepSeek стимул для США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Президент призвал американские компании «сосредоточиться на конкуренции для победы», подчеркнув, что США «всегда первые» и что даже в Китае признают, что в Соединенных Штатах «самые блестящие ученые»
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Успех китайского чат-бота DeepSeek должен послужить стимулом для американских разработчиков моделей искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит Reuters.

«Я читал о Китае и некоторых китайских компаниях, одна из них разработала более быструю и дешевую модель ИИ. И это хорошо, потому что на нее не нужно тратить много денег. Я расцениваю это как положительный [момент]», — заявил Трамп.

Он призвал американские компании «сосредоточиться на конкуренции для победы». Американский лидер подчеркнул, что США «всегда первые», и отметил, что даже в Китае признают, что в Соединенных Штатах «самые блестящие ученые в мире».

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Американская компания NVIDIA, производитель чипов для ИИ, потеряла более $600 млрд капитализации из-за китайской модели DeepSeek. Ее акции накануне обвалились на 17,8%.

Из-за этого Nvidia уступила Apple и Microsoft звание «самой дорогой компании в мире». Состояние ее генерального директора Дженсена Хуанг сократилось на $21 млрд, с $124,4 млрд до $103,1 млрд.

На прошлой неделе китайский разработчик DeepSeek представил обновленную модель искусственного интеллекта — конкурента ChatGPT от OpenAI. Приложение отличается от ChatGPT и других чат-ботов тем, что обосновывает ответы на запросы пользователя. При этом затраты на разработку были значительно ниже, чем у американских конкурентов.

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Елена Чернышова
Дональд Трамп искусственный интеллект чат-бот китайцы
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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