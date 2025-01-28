Трамп увидел в успехе китайского чат-бота DeepSeek стимул для США
Успех китайского чат-бота DeepSeek должен послужить стимулом для американских разработчиков моделей искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит Reuters.
«Я читал о Китае и некоторых китайских компаниях, одна из них разработала более быструю и дешевую модель ИИ. И это хорошо, потому что на нее не нужно тратить много денег. Я расцениваю это как положительный [момент]», — заявил Трамп.
Он призвал американские компании «сосредоточиться на конкуренции для победы». Американский лидер подчеркнул, что США «всегда первые», и отметил, что даже в Китае признают, что в Соединенных Штатах «самые блестящие ученые в мире».
Американская компания NVIDIA, производитель чипов для ИИ, потеряла более $600 млрд капитализации из-за китайской модели DeepSeek. Ее акции накануне обвалились на 17,8%.
Из-за этого Nvidia уступила Apple и Microsoft звание «самой дорогой компании в мире». Состояние ее генерального директора Дженсена Хуанг сократилось на $21 млрд, с $124,4 млрд до $103,1 млрд.
На прошлой неделе китайский разработчик DeepSeek представил обновленную модель искусственного интеллекта — конкурента ChatGPT от OpenAI. Приложение отличается от ChatGPT и других чат-ботов тем, что обосновывает ответы на запросы пользователя. При этом затраты на разработку были значительно ниже, чем у американских конкурентов.
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