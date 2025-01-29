Alibaba представила свою модель ИИ — Qwen 2.5-Max

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Китайский технологический гигант Alibaba презентовал новую версию искусственного интеллекта Qwen 2.5 Max, сообщила команда проекта.

Согласно проведенным компанией тестам, Qwen 2.5-Max превосходит китайский чат-бот DeepSeek V3 и чат-бот Llama-3.1-405B (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) по 11 показателям.

«Наша модель продемонстрировала значительные преимущества в большинстве тестов», — заверил разработчик.

Компания стремится улучшать мышление и логические рассуждения в больших языковых моделях через «инновационное» обучение с подкреплением, что обещает позволить ИИ-моделям превзойти человеческий интеллект, говорится в заявлении команды чат-бота.

Ранее российский топ наиболее популярных приложений в магазине App Store возглавил китайский чат-бот с искусственным интеллектом DeepSeek. В магазине Google Play (наиболее популярная платформа в мире и в России) он вошел в топ-20, хотя за день до этого занимал лишь 115-е место.