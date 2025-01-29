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Технологии и медиа ,  
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OpenAI заявила, что конкурента ChatGPT из Китая учили c помощью ее модели

В OpenAI заявили, что китайские компании «постоянно» пытаются задействовать американские наработки для улучшения своих моделей искусственного интеллекта
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Китайский стартап в области искусственного интеллекта DeepSeek, который на прошлой неделе запустил чат-бот DeepSeek-R1, использовал модели OpenAI для разработки своей технологии, заявили Financial Times в американской компании.

OpenAI — создатель популярного бота ChatGPT с генеративным искусственным интеллектом. Компания нашла доказательства, что DeepSeek прибегнул к дистилляции — методу обучения одной модели непосредственно от другой, более крупной и развитой. Это позволяет им достигать аналогичных результатов при выполнении определенных задач, но с намного меньшими затратами. В OpenAI не привели подробностей.

Китайские компании «постоянно» пытаются задействовать американские наработки для улучшения своих моделей искусственного интеллекта, считают в OpenAI. Там сообщили, что сотрудничают с правительством США, чтобы предотвратить «попытки противников и конкурентов завладеть американскими технологиями».

DeepSeek вошел в топы российских версий App Store и Google Play
Технологии и медиа
Фото:Violeta Santos Moura / Reuters

Согласно политике использования OpenAI, запрещено «копировать» какие-либо ее услуги или «использовать выходные данные для разработки конкурирующих моделей», указывает FT. Источник газеты, близкий к компании, отметил, что дистилляция — это нормальная практика, но «проблема в том, когда ее задействуют, чтобы создать свою собственную модель для своих собственных целей».

О том, что DeepSeek могла обучать свой чат-бот на основе модели OpenAI, заявил и глава отдела по искусственному интеллекту и криптовалютам в Белом доме Дэвид Сакс.

Китайская компания заявляла, что при обучении одной из своих моделей на 671 млрд параметров использовала 2048 ИИ-ускорителей Nvidia H800 и потратила $5,6 млн. Это лишь малая часть расходов OpenAI и Google на обучение моделей сопоставимого размера, отмечает FT.

На фоне популярности китайского чат-бота акции американских технологических компаний упали, в частности, Nvidia лишилась звания «самой дорогой в мире», ее глава Дженсен Хуанг потерял 20% состояния. 28 января DeepSeek вошел в топы российских версий App Store и Google Play.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
OpenAI ChatGPT искусственный интеллект чат-бот Китай
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