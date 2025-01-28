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Богатейшие люди мира потеряли $108 млрд из-за китайского чат-бота

Рост популярности китайского конкурента ChatGPT привел к падению акций американских технологических компаний. Nvidia лишилась звания «самой дорогой в мире», ее глава потерял 20% состояния. Убытки понесли основатели Oracle и Dell
Дженсен Хуанг
Дженсен Хуанг (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Состояние 500 самых богатых людей мира в понедельник, 27 января, снизилось в общей сложности на $108 млрд из-за падения акций технологических компаний на фоне успеха бесплатного чат-бота DeepSeek-R1 от китайской компании DeepSeek, сообщает Bloomberg.

Наиболее ощутимые потери понес основатель и главный исполнительный директор американского производителя чипов Nvidia Дженсен Хуанг, чье состояние сократилось на 20%, или $20,1 млрд. Сейчас, по оценке Bloomberg Billionaires Index, оно составляет $101 млрд. Nvidia подешевела на $600 млрд и потеряла звание «самой дорогой компании в мире», уступив Apple и Microsoft, ее акции упали почти на 18%.

Потери соучредителя Oracle Corp. Ларри Эллисона оказались больше в абсолютном выражении ($22,6 млрд), но составили всего 12% от его состояния, отмечает Bloomberg. Основатель Dell Майкл Делл потерял $13 млрд, а основатель Binance Чанпэн Чжао — $12,1 млрд.

Индекс NASDAQ Composite упал на 3,1%, а S&P 500 — на 1,5%.

Nvidia подешевела на $600 млрд из-за китайского конкурента ChatGPT
Технологии и медиа
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

На запуск китайского чат-бота отреагировали и европейские биржи. Акции Siemens, которая поставляет оборудование для инфраструктуры ИИ, просели на 19,9%, пишет Reuters.

DeepSeek на прошлой неделе представила обновленную модель искусственного интеллекта, которая, по словам разработчиков, может конкурировать с ChatGPT от OpenAI. При этом затраты на разработку были значительно ниже, чем у конкурентов из США: в компании утверждают, что для обучения использовались 2 тыс. чипов по сравнению с 16 тыс. у американских аналогов.

В понедельник, 27 января, DeepSeek-R1 стал самым популярным бесплатным приложением в американском App Store. Вскоре после этого компания столкнулась со сбоями в работе своего веб-сайта. Стартап заявил, что оказался жертвой масштабной кибератаки, из-за чего ввел временные ограничения на регистрацию пользователей.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Nvidia Dell Oracle чат-бот богатейшие бизнесмены состояние
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