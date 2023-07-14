Индия запустила ракету к Луне
Индия запустила ракету со станцией «Чандраян-3» на борту. Цель миссии — совершить посадку на Луну. Для этого на станции установлен лунный посадочный модуль «Викрам».
Кроме того, индийские ученые хотят попробовать запустить вездеход на поверхность Луны и провести несколько экспериментов.
Корабль должен достичь Луны через месяц — высадка запланирована ориентировочно на 24 августа.
Если индийская миссия пройдет успешно, то страна станет четвертой, кому удалось провести высадку на поверхность Луны. Прежде такие космические миссии проводили США, Россия и Китай.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
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