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Индийские ученые переведут луноход «Прагьян» в спящий режим

Индийские ученые переведут луноход «Прагьян» в спящий режим

Индийские ученые переведут луноход «Прагьян» в спящий режим до 22 сентября. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на космическое агентство страны.

«Луноход выполнил свою задачу. Он припаркован в безопасном месте и будет переведен в спящий режим. Информация с полезной нагрузки лунохода передана на Землю», — говорится в сообщении агентства.

Луноход переведут в спящий режим в воскресенье. Он будет находится в этом состоянии до 22 сентября, до следующего восхода Солнца на Луне. Солнечные панели останутся включенными.

Миссию «Чандраян-3» с луноходом на борту запустили 14 июля из Космического центра им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота. В начале августа Индийское космическое агентство сообщило, что вывело станцию на орбиту Луны. 23 августа «Чандраян-3» выполнила первую в истории Индии мягкую посадку в районе малоизученного Южного полюса, где, как предполагают ученые, есть запасы водяного льда. Там же ранее планировала прилуниться российская станция «Луна-25», но в итоге потерпела крушение.

Аппарат изучает грунт и рельеф Луны, а также ищет следы тектонической активности. Пока мягкую посадку на Луне удавалось совершить только США, СССР и Китаю. Таким образом, Индия стала четвертой державой, добившейся мягкой посадки на спутник.

27 августа луноход передал на Землю первые данные — температура на Южном полюсе Луны оказалась 70 градусов по Цельсию. Аппарат оснащен датчиком температуры с механизмом, способным измерять температуру лунной почвы на глубине до 10 см.

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