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«Сказку» Сокурова выложили на YouTube после отказа Минкультуры в прокате

Сокуров: «Сказку» не будут показывать на экранах, но она доступна в Сети
Журналистка Ксения Собчак сообщила, что 19 ноября в Москве состоялись закрытый показ и обсуждение фильма Сокурова. Его можно посмотреть на YouTube. Режиссер напомнил об отказе Минкультуры выдать прокатное удостоверение
Александр Сокуров
Александр Сокуров (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В России не будут показывать на экранах фильм «Сказка», снятый режиссером Александром Сокуровым, из-за отказа Минкультуры выдать прокатное удостоверение, однако картину можно посмотреть в интернете. Об этом Сокуров сказал ТАСС.

19 ноября в Москве состоялись закрытый показ и обсуждение нового фильма Сокурова, на мероприятии присутствовал режиссер. Об этом 3 декабря рассказала журналистка Ксения Собчак в телеграм-канале. Она также опубликовала ссылку на фильм, который можно посмотреть на ее YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Сокуров поблагодарил за поддержку и отметил, что для него она очень важна, так как фильм создавался для того, чтобы «его показывали в первую очередь нашим соотечественникам, и [прежде всего] молодым соотечественникам».

«Конечно, никаких прочих показов не планируется, потому что для этого нужно, чтобы было где показывать. Этот фильм нужно показывать на большом экране, а кинотеатры, конечно, в соответствии с запретом эти показы осуществлять не будут. Да и мне теперь кажется уже, что нет, наверное, в этом особой необходимости», — сказал он, добавив, что «Сказку» можно увидеть в Сети.

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Александр Сокуров

По его словам, картина была выпущена в прокат во многих странах, но только в Германии и России ее показ был запрещен.

Действие «Сказки» разворачивается в загробном мире, где встречаются Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини. Каждый говорит на своем языке — немецком, английском, итальянском, Сталин — на грузинском. Режиссер ранее говорил о своей работе: «Это сказочная история, фантастическая — жанр абсолютно новый для меня — о событиях Второй мировой войны. Это чистая сказка, всё — выдумка. Такой абсолютно для меня новый художественный поступок».

Премьерный показ фильма состоялся на кинофестивале в Локарно летом прошлого года. Весной того же года Сокуров отказался везти картину на Каннский фестиваль, несмотря на приглашение организаторов.

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Сокуров также не исключил, что его фильм «Александра», главную роль в котором сыграла оперная певица Галина Вишневская, может не получить повторное прокатное удостоверение. «Уже три моих фильма запрещены», — указал он. Помимо «Сказки» это «Русский ковчег» и документальная лента «Робер. Счастливая жизнь», рассказал режиссер. «И я знаю, что сейчас готовятся еще документы по запрету. Возможно, будет запрещена «Александра» с Вишневской в главной роли, потому что мы давно сдали документы на повторное разрешительное удостоверение на этот фильм, но никакого решения там долго уже нам не дают», — сообщил он.

Режиссер также опасается по поводу дальнейшей судьбы его фонда поддержки кинодебютов «Пример интонации». «Нам отказано в господдержке наших дебютных фильмов», — рассказал он.

В октябре Сокуров рассказал, что Минкультуры запретило показ «Сказки» на фестивале «Каро.Арт» в Москве, запланированный на 15 октября, и допустил, что за этим последует отказ в выдаче фильму прокатного удостоверения, а также «негласный запрет на показ всех [его] кинематографических работ, созданных ранее».

На следующий день он сообщил, что ведомство не разрешило прокат «Сказки». «Я не просто протестую против цензуры — я заявляю протест против нарушения моего конституционного права свободного общения моих произведений с соотечественниками», — заявил тогда режиссер.

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Елена Чернышова
Александр Сокуров Сказка
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