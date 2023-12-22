В «Яндекс Музыке» объяснили исчезновение трека «Голубая луна»

Правообладатель трека «Голубая луна» и других песен Бориса Моисеева не загружал их на «Яндекс Музыку», поэтому с 2020 года сервис не может размещать их — так представитель сервиса объяснил их отсутствие в каталоге

Борис Моисеев (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

С 2020 года «Яндекс Музыка» не обладает правами на размещение части каталога певца Бориса Моисеева, в том числе трека «Голубая луна». Об этом РБК сообщили в пресс-службе сервиса.

Ранее пользователи «Яндекс Музыки», «Звука», «VK Музыки» и «МТС Музыки» обратили внимание на отсутствие песни «Голубая луна» в каталоге, писала «Фонтанка». При этом в зарубежном сервисе Spotify трек можно прослушать.

«Часть каталога Бориса Моисеева, включая трек «Голубая луна», не была загружена правообладателем на платформу, поэтому с 2020 года у «Яндекс Музыки» нет прав на размещение этого контента», — объяснил представитель сервиса.

РБК направил запрос в пресс-службы сервисов «Звук», «VK Музыка» и «МТС Музыка».

«Голубая луна» — одна из наиболее известных песен, исполненных Моисеевым, спетая дуэтом с Николаем Трубачом.

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