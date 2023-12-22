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В «Яндекс Музыке» объяснили исчезновение трека «Голубая луна»

В «Яндекс Музыке» объяснили исчезновение трека «Голубая луна» Бориса Моисеева
Правообладатель трека «Голубая луна» и других песен Бориса Моисеева не загружал их на «Яндекс Музыку», поэтому с 2020 года сервис не может размещать их — так представитель сервиса объяснил их отсутствие в каталоге
Борис Моисеев
Борис Моисеев (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

С 2020 года «Яндекс Музыка» не обладает правами на размещение части каталога певца Бориса Моисеева, в том числе трека «Голубая луна». Об этом РБК сообщили в пресс-службе сервиса.

Ранее пользователи «Яндекс Музыки», «Звука», «VK Музыки» и «МТС Музыки» обратили внимание на отсутствие песни «Голубая луна» в каталоге, писала «Фонтанка». При этом в зарубежном сервисе Spotify трек можно прослушать.

«Часть каталога Бориса Моисеева, включая трек «Голубая луна», не была загружена правообладателем на платформу, поэтому с 2020 года у «Яндекс Музыки» нет прав на размещение этого контента», — объяснил представитель сервиса.

РБК направил запрос в пресс-службы сервисов «Звук», «VK Музыка» и «МТС Музыка».

Показавший клип Баскова канал оштрафовали на ₽1 млн за пропаганду ЛГБТ
Общество
Николай Басков

«Голубая луна» — одна из наиболее известных песен, исполненных Моисеевым, спетая дуэтом с Николаем Трубачом.

Президент России Владимир Путин в 2022 году подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц всех возрастов. Штраф за пропаганду ЛГБТ юрлицами может достигать 5 млн руб. Верховный суд 30 ноября 2023 года признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Решение вступило в силу и не подлежит апелляции, так как у движения нет юрлица.

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Юристы рассказали РБК, что теперь под запрет может попасть общепризнанная ЛГБТ-символика и любая ее демонстрация, а основанием для привлечения к ответственности может стать размещение в соцсетях радужного флага и аббревиатуры ЛГБТ, а также дополнений к ней. По словам партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, под запретом окажутся и тематические мероприятия в виде парадов, семинаров, митингов и тренингов, имеющих отношение к ЛГБТ.

2 декабря российский певец Сергей Лазарев скрыл в своем YouTube-канале и на сайте клип на песню «Так красиво», в котором Выборгский районный суд Санкт-Петербурга обнаружил пропаганду ЛГБТ. В клипе, который вышел в 2017 году, показаны влюбленные пары, в том числе и состоящие из двух девушек, — на кадрах они обнимаются и почти целуются.

Таганский суд Москвы 20 декабря назначил телеканалу «Точка ТВ» штраф 1 млн руб. по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних за показ клипа певца Николая Баскова «Странник». В постановлении говорилось, что отношения лирического героя — мужчины с другим лицом мужского пола «содержат коммуникативные признаки романтического межличностного отношения».

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
«Яндекс.Музыка» Борис Моисеев песни
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