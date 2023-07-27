Сенаторы нашли способ использования произведений неизвестных авторов

Сенаторы предлагают, чтобы лицензию на использование «сиротских» произведений выдавала уполномоченная организация, а гонорар начислялся на номинальный счет

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Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий порядок использования произведений, если их автор или правообладатель неизвестен или нет данных для связи с ним. Предполагается, что лицензию может выдавать уполномоченная организация по управлению правами на коллективной основе с государственной аккредитацией, а выплаты за авторские права будут начисляться на номинальный счет.

Уполномоченная организация должна будет после получения заявления провести проверку, действительно ли правообладатель произведения неизвестен и искал ли его заявитель перед обращением. Если это подтвердится, то компания разместит в интернете объявление о поиске автора, и если по истечении 30 рабочих дней он не будет найден или установлен, внесет данные о произведении в соответствующий реестр.

Рассчитав размер полагающегося гонорара, организация сможет предоставить заявителю лицензию на использование произведения. Вознаграждение будет поступать на номинальный счет, где средства будут храниться, пока правообладатель не будет найден.

Законопроект предусматривает и порядок выдачи лицензий для уже внесенных в реестр произведений. В их число входят произведения литературы, декоративно-прикладного искусства, фотографии, музыка, а также правомерно обнародованные или необнародованные, но находящиеся на территории России фонограммы и записи исполнения. В законопроекте прописаны возможные пути их использования. В случае если правообладателей несколько и какие-то из них известны, необходимо будет получить их согласие.

Номинальный счет, куда будет зачисляться гонорар, может быть открыт только в российских кредитных организациях, на нем могут храниться также предназначенные для других правообладателей вознаграждения. Владельцем счета будет организация по управлению коллективными правами.

Также допускается инвестирование находящихся на номинальном счету временно не востребованных средств, но «на условиях в пределах, установленных правительством» России. «Подобное ограничение позволяет снизить риски утраты таких активов и в то же время создает дополнительные возможности для развития экономики внутри страны и избежать обесценивания средств, накапливающихся на номинальном счете в пользу правообладателей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Правообладатель сможет получить гонорар вместе с причитающимся ему доходом от использования денежных средств не позднее одного месяца с момента его обращения к банку или владельцу счета.

Инициативу внесли в Госдуму председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и думский депутат Павел Крашенинников.

По словам Гумеровой, законопроект решает проблему обеспечения доступа граждан к культурным ценностям, гарантированного Конституцией, и одновременно — защиты прав интеллектуальной собственности для тех случаев, когда автор или правообладатель произведения неизвестен.

«Во‑первых, это связано с высоким уровнем развития цифровой среды — объекты в ней доступны, а отыскать их владельца зачастую очень сложно. Во‑вторых, с колоссальным интересом к российскому и советскому историко-культурному наследию», — пояснила она.

Гумерова рассказала, что «отправной точкой» для разработки инициативы стала конфликтная ситуация с использованием фотографий из интернета. Найти автора удается не всегда, из-за чего «ряд интересных, ценных объектов исключен из оборота», подчеркивает глава комитета Совфеда.

Ответственным исполнителем по подготовке необходимых для принятия поправок постановлений и приказов назначено Минкультуры. «Проблема использования произведений, авторы или иные правообладатели которых неизвестны, либо неизвестно их место нахождения (так называемых орфанных или сиротских произведений), в Российской Федерации существует, поэтому идея и концепция законопроекта не вызывает возражений», — заявили РБК в ведомстве.