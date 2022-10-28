Дефицит развлечений увеличил продажи билетов в театры на 40%

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 61,57 (0) Инвестиции, 27 окт, 15:59
Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 61,36 (-0,07) Инвестиции, 27 окт, 15:59
Как работает «инсультная» бригада скорой помощи Партнерский проект, 08:15
Суд Норвегии оставил под арестом сына экс-главы РЖД Якунина Политика, 08:13
Экономисты МГУ описали модель «реприватизации» в России Экономика, 08:05
Экономисты МГУ описали модель «реприватизации» в России Инвестиции, 08:00
Как борьба США и Китая бьет по рынку полупроводников — The Economist Pro, 07:59
Еще один киргизский банк приостановил обслуживание карт «Мир» Финансы, 07:48
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 07:30
Дефицит развлечений увеличил продажи билетов в театры на 40% Технологии и медиа, 07:30
Маск фразой «птичка на свободе» прокомментировал покупку Twitter Технологии и медиа, 07:18
Оценщик «Открытия» определил предварительную стоимость группы Финансы, 07:00
Лучшие недорогие планшеты до 20 тысяч рублей. 7 вариантов Life, 07:00
КНДР запустила две баллистические ракеты Политика, 06:50
Минобороны рассказало об уничтожившем восемь единиц авиации ВСУ зенитчике Общество, 06:38
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Технологии и медиа ,  
0 

Дефицит развлечений увеличил продажи билетов в театры на 40%

Дефицит развлечений увеличил продажи билетов в театры в начале сезона на 40%
В августе—сентябре агрегаторы зафиксировали рост продаж билетов в театры на 40%. Сами площадки обращают внимание на увеличение доли спонтанных покупок. Однако эксперты сомневаются, что положительную динамику удастся сохранить
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Продажи билетов в российские театры в августе—сентябре 2022 года, на старте осеннего театрального сезона, выросли на 40% в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом РБК сообщил представитель «МТС Энтертейнмент» (объединяет агрегаторы МТС Live и Tickeltand, которые, по собственным данным, реализуют 28% всех продаж билетов в театры по стране). Абсолютные цифры в компании не приводят, но уточняют, что речь идет о «сотнях тысяч билетов» в месяц. В Москве продажи билетов выросли чуть меньше, чем в среднем по России: на 20% год к году.

Средняя цена билетов в театр в регионах, исключая столицу, по данным агрегаторов составила примерно 700 руб. по стране, что на 13% выше уровня прошлого года. Аналогичный показатель по Москве — около 2,5 тыс. руб., при этом год к году цена почти не изменилась. Эти же цифры подтверждают и данные МТС-банка, которые приводит представитель билетных агрегаторов.

Спрос растет не только на театральные спектакли, но и на мюзиклы. По данным агрегаторов, количество проданных на них билетов в августе и сентябре по всей России выросло на 14%, в Москве — на 6%.

Финальных подсчетов за октябрь у агрегаторов пока нет. Но представитель сервисов отмечает, что в октябре 2022 года сохраняется положительный тренд продаж на спектакли относительно аналогичного месяца 2019 и 2021 годов.

Кто ходит в театры и что смотрят

Чаще других в театр в России ходят люди в возрасте 35–50 лет, утверждают в «МТС Энтертейнмент» со ссылкой на статистику МТС-банка. Так, их доля в общем числе посетителей театров в августе—сентябре составляла 45,3%. Зрителей в возрасте 25–35 лет в театрах 28,3%, посетителей старше 50 лет — 19,3%, младше 25 лет — 6,8%.

Самым популярным спектаклем стала «Война и мир» в Театре им. Вахтангова. Самым продаваемым мюзиклом представитель МТС Live и Tickeltand назвал «Шахматы», который проходит в Московском дворце молодежи. На росте продаж билетов в этом сегменте также сказалось появление в 2022 году двух крупных мюзиклов в Петербурге — «Бал вампиров» в Театре музыкальной комедии и «Великий Гэтсби» в Мюзик-Холле. В 2021 году таких крупных проектов в жанре мюзикла в Петербурге не было.

Абсолютные цифры по продажам на эти мероприятия сервисы не приводят.

Читайте на РБК Pro
Резюме руководителя среднего звена: какие ошибки не допустить
Фото: Yorgos Karahalis / Reuters Скрытая угроза: как компании проводят «тихие сокращения»
Фото: Vivek Prakash / Reuters Какие простые привычки помогут сохранить здоровье сердца
Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images Пазлы и 5 тыс. ккал в день: как Хью Джекман заботится о себе
Из российских компаний уходят ценные специалисты. Как сохранить их опыт
Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости Кто из золотодобытчиков сможет выстоять под давлением санкций
Фото: Shutterstock Инвесторы обвалили рынок после съезда Компартии Китая. Что будет дальше
Фото: Shutterstock Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость

Насколько устойчивый спрос

Опрошенные РБК театры подтвердили отмеченный билетными агрегаторами тренд на рост продаж. Так, у Театра на Таганке с начала сезона спрос на билеты увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в его пресс-службе. Средний чек тоже вырос, признает представитель театра, однако ни абсолютных цифр, ни динамики не приводит. «Спектакли Театра на Таганке всегда были ориентированы на разную публику, в том числе в вопросе финансового положения», — уточняет его представитель.

В Театре им. Пушкина рост продаж билетов по сравнению с прошлым годом составил примерно 15%. Представитель театра отмечает, что площадка намеренно не поднимала стоимость билетов. Но за счет того, что зрители выкупали больше билетов на спектакли с разной стоимостью, средний чек также вырос на 15%.

В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) в разговоре с РБК заявили, что доступные в продаже билеты на спектакли раскупались и раньше, поэтому оценить динамику спроса невозможно. Уровень цен на билеты по сравнению с прошлым годом не изменился, уточнили в РАМТ. Однако собеседник РБК в театре обратил внимание на изменения в поведении покупателей после пандемии, а именно на рост «числа спонтанных покупок» билетов. «Зрители перестали планировать поход в театр заранее и идут за билетами непосредственно перед спектаклем», — объясняют в РАМТ.

Представители Большого и Мариинского театров, МХТ им. Чехова и «Сатирикона» на запросы РБК не ответили. РБК направил запросы в пресс-службы Минкультуры и московского департамента культуры.

Рост спроса на билеты в театры был ожидаемым, прокомментировал динамику продаж главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов. В первую очередь свою роль сыграл конец пандемии, считает эксперт. «Подавляющее большинство театров у нас бюджетные, поэтому государственная поддержка обеспечила стабильность творческого процесса», — отметил Сафронов. Кроме того, с начала 2022 года, по словам главы InterMedia, «резко сократилось предложение в сегменте зрелищных мероприятий, организованных частным сектором, — оно обвалилось по сравнению с 2019-м чуть ли не вдвое». Дальнейшую динамику по продажам билетов в театры, по мнению Сафронова, сейчас предсказать нельзя, однако продолжение роста маловероятно. Это определяется как снижением покупательной способности населения, так и ощутимым сокращением количества востребованных исполнителей, резюмирует эксперт.

Как спецоперация на Украине повлияла на индустрию развлечений

Наиболее существенное снижение спроса и сокращение предложения с начала спецоперации отмечается в сегменте концертов. Так, в марте 2022 года доля концертов иностранных артистов опустилась ниже 1% от всех запланированных подобных выступлений, на которые продаются билеты. Для сравнения: в 2019 году доля иностранцев на российском концертном рынке составляла 20%, в пандемию этот показатель упал до 3%. На неделе с 19 по 25 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация, организаторы отменили около сотни концертов. «Известия» со ссылкой на представителей музыкальной индустрии сообщали, что промоутеры должны клиентам порядка 8 млрд руб. за отмененные и перенесенные мероприятия.

Серьезно пострадали за последние восемь месяцев и кинотеатры. По данным Фонда кино, прокатная неделя с 30 июня по 6 июля стала для кинотеатров худшей по числу посетителей с 2015 года, исключая показатели периода пандемии (до 2015 года подсчеты не велись). За ту неделю в кино побывали всего 800 тыс. зрителей. К августу, по информации Ассоциации владельцев кинотеатров, 41% из 5,7 тыс. кинозалов в России были закрыты.

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
театры билеты в театр МТС развлечения
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Отмены кинопремьер и стресс от новостей увеличили спрос на мобильные игры
Технологии и медиа
Организаторы отменили и перенесли более 100 концертов за неделю
Технологии и медиа
Вестерос против Средиземья: как смотрели «Дом дракона» и «Кольца власти»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter