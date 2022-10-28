Дефицит развлечений увеличил продажи билетов в театры на 40%

В августе—сентябре агрегаторы зафиксировали рост продаж билетов в театры на 40%. Сами площадки обращают внимание на увеличение доли спонтанных покупок. Однако эксперты сомневаются, что положительную динамику удастся сохранить

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Продажи билетов в российские театры в августе—сентябре 2022 года, на старте осеннего театрального сезона, выросли на 40% в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом РБК сообщил представитель «МТС Энтертейнмент» (объединяет агрегаторы МТС Live и Tickeltand, которые, по собственным данным, реализуют 28% всех продаж билетов в театры по стране). Абсолютные цифры в компании не приводят, но уточняют, что речь идет о «сотнях тысяч билетов» в месяц. В Москве продажи билетов выросли чуть меньше, чем в среднем по России: на 20% год к году.

Средняя цена билетов в театр в регионах, исключая столицу, по данным агрегаторов составила примерно 700 руб. по стране, что на 13% выше уровня прошлого года. Аналогичный показатель по Москве — около 2,5 тыс. руб., при этом год к году цена почти не изменилась. Эти же цифры подтверждают и данные МТС-банка, которые приводит представитель билетных агрегаторов.

Спрос растет не только на театральные спектакли, но и на мюзиклы. По данным агрегаторов, количество проданных на них билетов в августе и сентябре по всей России выросло на 14%, в Москве — на 6%.

Финальных подсчетов за октябрь у агрегаторов пока нет. Но представитель сервисов отмечает, что в октябре 2022 года сохраняется положительный тренд продаж на спектакли относительно аналогичного месяца 2019 и 2021 годов.

Кто ходит в театры и что смотрят Чаще других в театр в России ходят люди в возрасте 35–50 лет, утверждают в «МТС Энтертейнмент» со ссылкой на статистику МТС-банка. Так, их доля в общем числе посетителей театров в августе—сентябре составляла 45,3%. Зрителей в возрасте 25–35 лет в театрах 28,3%, посетителей старше 50 лет — 19,3%, младше 25 лет — 6,8%. Самым популярным спектаклем стала «Война и мир» в Театре им. Вахтангова. Самым продаваемым мюзиклом представитель МТС Live и Tickeltand назвал «Шахматы», который проходит в Московском дворце молодежи. На росте продаж билетов в этом сегменте также сказалось появление в 2022 году двух крупных мюзиклов в Петербурге — «Бал вампиров» в Театре музыкальной комедии и «Великий Гэтсби» в Мюзик-Холле. В 2021 году таких крупных проектов в жанре мюзикла в Петербурге не было. Абсолютные цифры по продажам на эти мероприятия сервисы не приводят.

Насколько устойчивый спрос

Опрошенные РБК театры подтвердили отмеченный билетными агрегаторами тренд на рост продаж. Так, у Театра на Таганке с начала сезона спрос на билеты увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в его пресс-службе. Средний чек тоже вырос, признает представитель театра, однако ни абсолютных цифр, ни динамики не приводит. «Спектакли Театра на Таганке всегда были ориентированы на разную публику, в том числе в вопросе финансового положения», — уточняет его представитель.

В Театре им. Пушкина рост продаж билетов по сравнению с прошлым годом составил примерно 15%. Представитель театра отмечает, что площадка намеренно не поднимала стоимость билетов. Но за счет того, что зрители выкупали больше билетов на спектакли с разной стоимостью, средний чек также вырос на 15%.

В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) в разговоре с РБК заявили, что доступные в продаже билеты на спектакли раскупались и раньше, поэтому оценить динамику спроса невозможно. Уровень цен на билеты по сравнению с прошлым годом не изменился, уточнили в РАМТ. Однако собеседник РБК в театре обратил внимание на изменения в поведении покупателей после пандемии, а именно на рост «числа спонтанных покупок» билетов. «Зрители перестали планировать поход в театр заранее и идут за билетами непосредственно перед спектаклем», — объясняют в РАМТ.

Представители Большого и Мариинского театров, МХТ им. Чехова и «Сатирикона» на запросы РБК не ответили. РБК направил запросы в пресс-службы Минкультуры и московского департамента культуры.

Рост спроса на билеты в театры был ожидаемым, прокомментировал динамику продаж главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов. В первую очередь свою роль сыграл конец пандемии, считает эксперт. «Подавляющее большинство театров у нас бюджетные, поэтому государственная поддержка обеспечила стабильность творческого процесса», — отметил Сафронов. Кроме того, с начала 2022 года, по словам главы InterMedia, «резко сократилось предложение в сегменте зрелищных мероприятий, организованных частным сектором, — оно обвалилось по сравнению с 2019-м чуть ли не вдвое». Дальнейшую динамику по продажам билетов в театры, по мнению Сафронова, сейчас предсказать нельзя, однако продолжение роста маловероятно. Это определяется как снижением покупательной способности населения, так и ощутимым сокращением количества востребованных исполнителей, резюмирует эксперт.