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Отмены кинопремьер и стресс от новостей увеличили спрос на мобильные игры

Отмены кинопремьер и стресс от новостей увеличили спрос на мобильные игры в 2022 году
Несмотря на уход ряда крупнейших разработчиков, российский рынок мобильных игр в 2022 году покажет рост на 25%, убеждены аналитики TelecomDaily. На рост влияет нехватка развлечений и усталость аудитории от новостного контента
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Рынок мобильных игр в России по итогам 2022 года вырастет на 25% по сравнению с предыдущим и достигнет $1,2 млрд. Это следует из предоставленных РБК предварительных расчетов информационно-аналитического агентства TelecomDaily, которые учитывают выручку всех компаний — разработчиков мобильных игр, чьи проекты доступны в России и за них платят российские пользователи.

Для сравнения: в 2021 году объем рынка мобильных игр в стране, по данным агентства, составил $960 млн. Годовой прирост объема рынка в 2021 году был в два раза меньше — всего 12% по сравнению с 2020-м.

Вячеслав Богаткин, директор российской компании — разработчика мобильных игр и приложений Appfox (разработала, например, «Цирк чудес» и «Школу умняшек»), в разговоре с РБК также анонсировал рост рынка по итогам года, хоть и менее заметный, — 15%.

Роста популярности игр ожидает и гендиректор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский, но конкретных прогнозов не называет. По его словам, ИРИ планирует увеличивать объем инвестиций в индустрию игр. «Как это скажется на общем объеме производства, сейчас сказать сложно, но однозначно и число потребителей игр, и времяпровождение в них будет расти», — отметил Гореславский.

Аналитики международной исследовательской компании Newzoo ранее прогнозировали, что выручка от продаж мобильных игр во всем мире в 2022 году вырастет на 5,1% по сравнению с 2021-м — до $103,5 млрд. На мобильный сегмент по итогам года придется половина всего оборота игровой индустрии, который Newzoo оценивает в $203,1 млрд.

Рынок мобильных игр по итогам 2022 года вырастет вопреки тому, что после начала военной спецоперации на Украине его покинули ряд компаний-разработчиков и издателей, ожидает TelecomDaily.

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Кто из разработчиков игр ушел из России

В июне о закрытии российского юрлица и роспуске сотрудников объявило издательство Game Insight. Главной причиной такого решения оно назвало санкции западных стран. Компания была основана в Москве, но по мере роста числа проектов и пользователей открыла офис в США, а позже перенесла штаб-квартиру в Литву. По собственным данным, число пользователей разработанных Game Insight игр составляет 300 млн человек. Среди наиболее узнаваемых проектов компании — Paradise Island, «Аэропорт-Сити» и «Туземцы».

Почти одновременно с этим стало известно о решении краснодарской студии разработки мобильных видеоигр Plarium закрыть российский бизнес, а также вывезти часть сотрудников из страны. В марте компания убрала все свои игры из магазинов мобильных приложений в России и Белоруссии. Среди наиболее узнаваемых проектов компании — Raid: Shadow Legends и Terminator Genisys: Future War.

В июле основанный в России разработчик игр Nexters (Throne Rush и Hero Wars) также сообщил, что передаст 100% акций своих российских юрлиц локальному менеджменту. В результате компания перестала «напрямую работать» в России, а головной офис, находящийся на Кипре, не получает выручку от российских платформ. В августе также стало известно, что экс-глава «МегаФона» Иван Таврин покинет пост председателя совета директоров Nexters и выйдет из его состава, как и один из основных акционеров компании Игорь Бухман и ее сооснователь Борис Герцовский.

Почему растет популярность мобильных игр

Среди ключевых факторов, которые оказали влияние на рост мобильных игр, глава TelecomDaily Денис Кусков называет усталость россиян от политических новостей и желание больше времени тратить на доступные по бюджету развлечения: «Сказывается отсутствие премьер в офлайн-кинотеатрах, часть из которых и вовсе закрыта, а также сокращение трафика в торговых центрах».

Директор Института современных медиа Кирилл Танаев согласен с тем, что аудитория действительно устала от новостного контента. «Это некая форма вытеснения», — объясняет собеседник РБК. Но, по его мнению, на динамике российского рынка в большей степени может сказаться уход сильных зарубежных конкурентов и недоступность многих зарубежных игр из-за проблем с платежными системами. «В этом смысле происходит очевидное перераспределение в сторону российских разработчиков», — пояснил Танаев.

Впрочем, член правления Российского фонда развития информационных технологий Василий Овчинников ожидает, что рынок разработки мобильных игр в России и их бюджеты «рухнут в четыре раза по сравнению с прошлым годом из-за ухода значительной части компаний». Абсолютные показатели собеседник РБК не уточнил. Российский рынок мобильных игр, который представляет 1,5–2% от мирового, способен поддерживать лишь небольшое количество продуктов, и «разработку дорогих и крутых проектов можно похоронить, поскольку они никогда не окупятся на отечественном рынке», категоричен Овчинников.

Отключение платежных систем в рамках западных санкций и запрет на продажу в Россию программного обеспечения и лицензий, необходимых для разработки, напрямую скажутся на результатах года, признает Богаткин. Но рынку, как он утверждает, удалось избежать оттока инвестиций за счет роста популярности продукта. «Спрос есть, а это, в свою очередь, позволяет искать и находить различные обходные пути для реализации продукта как на российский рынок, так и на зарубежный», — говорит глава Appfox.

В пресс-службе VK Play отказались от комментариев, в My.Games не ответили на вопросы РБК. Представитель Nexters заявил, что из-за ухода компании с российского рынка не может ответить на вопросы РБК.

Кто играет в мобильные игры в России

Больше половины россиян — 55% — регулярно играют в игры, в том числе мобильные, хотя бы раз в неделю, следует из проведенного в 2022 году исследования компании Mediascope. В возрастной группе от 12 до 24 лет этот показатель еще больше — 69%. По объему потраченного пользователями времени мобильные игры занимают третье место среди всех мобильных приложений (15%), уступая лишь социальным сетям (29%) и видеосервисам (15%). По данным Mediascope, в четвертом квартале 2021 года 40% мобильных пользователей ежедневно заходили хотя бы в одно игровое приложение. А среднее время, которое они проводили в играх, достигало 1 часа 25 минут в сутки.

Исследователи Mediascope также выяснили, что 82% всего времени, которое россияне тратили в октябре—декабре 2021 года на мобильные игры, приходится на пять жанров: казуальные, то есть наиболее простые по механике игры (35%), экшен (18%), стратегии (11%), симуляторы и ролевые игры (по 9%). При этом соотношение играющих мужчин и женщин практически одинаково — 51% против 49%. 61% часто играющих пользователей мобильных устройств имели постоянную работу, а 37% не имели детей.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
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