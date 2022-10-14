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Директор Большого театра объяснил свои слова о дефиците пуантов

Фото: Динара Девлет-Кильдеева / Global Look Press
Фото: Динара Девлет-Кильдеева / Global Look Press

В Большом театре нет дефицита пуантов для балерин; заявление, сделанное на расширенном совещании в Госдуме по вопросам импортозамещения в сфере культуры, было примером для описания бюрократических трудностей при закупках. Об этом заявил ТАСС генеральный директор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Владимир Урин.

«На самом деле на расширенном заседании комитета Госдумы по культуре обсуждался серьезный вопрос появления производств по импортозамещению в сфере культуры. Там выступали представители министерств, ведомств, производители товаров, которые используются в культуре. <...> Я привел конкретный пример с балетной обувью, но могу сказать про лампы или прожектор», — сказал Урин.

По его словам, в России существует проблема, когда государственные учреждения, такие как театры, концертные организации и цирки, вынуждены согласовывать с Минпромторгом каждую импортируемую позицию. У театра нет права закупать импортные товары в соответствии с нормативными документами без разрешения Минпромторга. Раньше ведомство выдавало соответствующие документы для целых списков позиций, проверив, что эти товары действительно не производят в России. Сейчас документы на разрешение требуется подавать для каждой отдельной позиции, пояснил Урин.

«Я говорю о том, что нам надо в нашей сегодняшней системе взаимоотношений упрощать процедуры принятия решений, а не усложнять их. Давайте бюрократические процедуры сведем к минимуму. Вот о чем моя речь была. Дело не в пуантах. Я просто привел этот пример. Я не говорил о том, что на сегодняшний день в Большом театре не в чем танцевать», — заявил Урин.

Фразу, о которой идет речь, Урин произнес на расширенном совещании в Госдуме по вопросам импортозамещения в сфере культуры 12 октября.

«Мы отправляем эти заявления к вам [в Минпромторг], и в результате процесс затягивается на длительное время. К примеру, отправили просьбу дать нам разрешение приобрести партию известной балетной обуви, поскольку в России нет качественной балетной обуви, мы ее не изготавливаем. Через три месяца после направления запроса мы получили отказ», — цитировал его портал News.ru. «Мы не можем приобрести необходимую театру обувь, балерины остались без обуви», — говорил Урин.

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После введения санкций и ухода с российского рынка зарубежных производителей власти разрешили ввозить некоторые товары в страну по параллельному импорту без разрешения правообладателя. Список продукции, которую надлежит ввозить, составляет Минпромторг.

Теги
Большой театр балерина балет санкции
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