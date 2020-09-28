Операторы предупредили о «минимум 20-летней» окупаемости затрат на 5G

Если операторам не дадут новых частот для 5G, их затраты на новый стандарт не окупятся минимум до 2040-го, а убытки уже к 2030-му превысят ₽354 млрд, оценили компании. Они настаивают на выделении частот, используемых силовиками

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Если сотовым операторам придется строить сети мобильной связи пятого поколения (5G) в диапазоне частот 4,8–4,99 ГГц, затраты на них не смогут окупиться минимум до 2040 года. Об этом говорится в докладе, посвященном сравнению развертывания 5G в различных диапазонах. Документ был подготовлен МТС, «МегаФоном», «ВымпелКомом» (бренд «Билайн») и «Ростелекомом» и в апреле этого года отправлен в Минцифры и администрацию президента (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили представители «МегаФона» и «Ростелекома»).

Если строить 5G в диапазоне 4,8–4,99 ГГц, то к 2030 году накопленный убыток операторов составит 354,3 млрд руб. и будет расти вплоть до 2040 года, говорится в документе. Расчеты для более поздних периодов не проводились.

Как планирует развивать 5G Минцифры

Пока в России для развития 5G выделены частоты в диапазоне 24,25–24,65 ГГц. В марте Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) разрешила использовать эту полосу для 5G неопределенному кругу лиц, что означает, что их могут получить те компании, которые подадут соответствующую заявку. Однако до сих пор не утверждены условия использования спектра.

На ближайшем заседании ГКРЧ планирует предписать операторам строить сети в этом диапазоне только на российском оборудовании, писали «Ведомости» со ссылкой на источники. В проекте решения ГКРЧ, копия которого есть у РБК (ее подлинность подтвердили два участника рынка) говорится, что это должно быть только оборудование российского происхождения, включенное в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.