Какие результаты показал «Яндекс» на фоне реструктуризации и что дальше

«Яндекс» до конца года планирует вынести на рассмотрение акционеров планы по реструктуризации. Финрезультаты компании за квартал и полугодие сильные, указывают аналитики, но грядущие изменения могут нести риски для инвесторов

Фото: Владислав Шатило / РБК

Выручка «Яндекса» (YNDX) во втором квартале 2023 года выросла на 55% в сравнении с тем же периодом 2022 года и составила 182,5 млрд руб. говорится в отчете головной компании группы Yandex N.V., опубликованной в четверг, 27 июля. За первое полугодие выручка увеличилась на 55% год к году и составила 345,8 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA за отчетный период снизился на 4% и составил 24,7 млрд рублей (за полугодие показатель EBITDA увеличился на 39% год к году до 37,5 млрд рублей). Скорректированная чистая прибыль снизилась на 27%, до 9,6 млрд руб. (за полугодие увеличилась на 144% год к году до 12,2 млрд рублей).

В компании пояснили, что второй квартал 2022 года был «аномальным» для всего рынка. Год назад у «Яндекса» была сильная EBITDA из-за низкой базы расходов. Компания заморозила найм, сократила часть маркетинговых бюджетов и в целом «строже» подходила к контролю за расходами.

Выручка «Поиска и портала» (включает поиск, геосервисы, погоду и некоторые другие сервисы в России, Беларуси и Казахстане) во втором квартале выросла на 53% год к году и составила 78,4 млрд рублей, за шесть месяцев выросла на 54% год к году и составила 146 млрд рублей.

В сегменте «e-commerce, райдтех и доставка» выручка во втором квартале выросла на 67% год к году до 94,95 млрд рублей (за полугодие выросла на 64% до 183,4 млрд рублей). При этом валовая стоимость заказов (GMV) «Райдтеха» (такси-сервисы, каршеринг и самокаты) в отчетном периоде увеличилась на 42%, до 254,2 млрд (за полугодие GMV увеличился на 38% до 478,9 млрд рублей), а товарооборот (GMV) сегмента электронной коммерции («Яндекс Маркет», «Яндекс Лавка» и доставка продуктов в «Яндекс Еде» и «Маркет Деливери») вырос на 89%, до 110,5 млрд рублей (за полугодие GMV вырос на 77% до 218,3 млрд рублей). Сервисы доставки продуктов в «Яндекс Еде» и «Маркет Деливери» приблизились к безубыточной юнит-экономике, отметили в компании. В других O2O-сервисах (включают «Яндекс Доставку», доставку из ресторанов в «Яндекс Еде» и «Маркет Деливери», «Яндекс Заправки», «Яндекс Лавка» в Израиле и несколько «небольших экспериментальных сервисов») GMV вырос на 93% год к году — до 74 млрд рублей (за полугодие GMV вырос на 82% до 142,5 млрд рублей).

Выручка сервисов объявлений («Авто.ру», «Яндекс Недвижимость», «Аренда», «Путешествия») выросла на 117% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составила почти 5,6 млрд рублей. (за полугодие выросла на 101% до 10 млрд рублей).

Выручка в сегменте «Плюса» и развлекательных сервисов (входят «Яндекс Плюс», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Яндекс Афиша», а также продюсерский центр «Яндекс Студия») во втором квартале выросла на 152% и составила 15 млрд руб. (за полугодие на 141% до 28,9 млрд руб.). Сегмент впервые показал положительный результат по скорректированной EBITDA — 1,8 млрд руб. (в первом полугодии прошлого года она была отрицательная - 5,7 млрд руб.).

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Что известно о реструктуризации «Яндекса»

Компания планирует вынести предложение по реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 года, говорится в отчете. Все предлагаемые советом директоров изменения должны будут одобрить акционеры Yandex N.V. Компания повторила ранее озвученный план в этом направлении: совет директоров работает над планируемой реструктуризацией и общается с несколькими инвесторами, которые претендуют на покупку различных пакетов экономической доли в компании. Они не будут иметь контроля над компанией — его сохранит за собой менеджмент «Яндекса». Бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных продолжат работу на российском рынке. Их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V.

Вопрос реорганизации «Яндекса» обсуждается с начала специальной военной операции. В конце ноября прошлого года компания официально заявила, что совет директоров Yandex N.V. начал изучать возможность изменения структуры владения и управления компанией «в свете текущей геополитической обстановки». Как отмечали источники РБК, в рамках изменений подразумевается утрата сооснователем «Яндекса» Аркадием Воложем контроля над российской частью бизнеса в обмен на получение прав на интеллектуальную собственность в сфере беспилотных, облачных и других технологий. В конце прошлого года Волож покинул пост гендиректора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие должности в международных «дочках».

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Капитал Yandex N.V. разделен между семейным трастом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа (8,5%) и сотрудниками компании (3,2%), остальные 87,6% находятся в свободном обращении. При этом основными владельцами голосующих акций являются семейный траст Воложа (45,1%) и члены совета директоров, менеджеры и сотрудники компании (6,6%). Также с 2019 года существует Фонд общественных интересов, который получил «золотую акцию» (позволяет блокировать консолидацию 10% и более экономических или голосующих акций в одних руках, согласовывать передачу существенной интеллектуальной собственности, изменения в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, возможные партнерства с правительствами других стран, временно отстранять от исполнения обязанностей главу «Яндекса» в России).

Bloomberg писал, что компания получила предложение о покупке контрольного пакета в российском бизнесе от президента холдинга «Интеррос» Владимира Потанина и основателя НК «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова. Затем стало известно, что в пул инвесторов, заинтересованных в приобретении долей в капитале российского бизнеса интернет-компании, могут войти владелец Kismet Capital Group Иван Таврин, а также структура, связанная с семьей депутата Госдумы и руководителя фракции «Новые люди» Алексея Нечаева,

В покупке доли был также заинтересован ВТБ как участник консорциума инвесторов, говорил в мае президент банка Андрей Костин. Однако позже он усомнился в участии банка в сделке, из-за того, что «многое изменилось». В числе факторов он назвал изменившуюся оценку стоимости компании, «риск санкционности» и отход Воложа от управления компанией. Костин также пояснил, что, по новым оценкам, стоимость компании составила $7 млрд, однако ВТБ подавал свою заявку (сначала на 15%, потом на 10% компании) по цене ниже этой.

Затем Глава ВТБ предложил провести сделку с «Яндексом» по схеме финской госкомпании Fortum. В конце апреля президент России Владимир Путин своим указом передал 98,23% акций «Фортума» (принадлежит Fortum), а также 83,73% акций «Юнипро» (принадлежит Uniper) во внешнее управление Росимуществу. В «Фортуме» и «Юнипро» было назначено новое руководство.

Как аналитики оценивают состояние «Яндекса»

Собеседники РБК отметили, что компания смогла превзойти прогнозы аналитиков. «Яндекс» представил сильные консолидированные результаты по итогам II квартала и впечатляющую динамику роста на уровне выручки по основным сегментам», — радуется начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. При этом бизнес компании в сегменте «E-commerce», «Райдтех» и «Доставка» оказался менее убыточным, чем в предыдущих кварталах, добавляет он.

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Мария Суханова особенно выделяет тот факт, что выручка от сегмента «Поиск» и «Портал» продолжила расти на 50% год к году, а сегмент «Плюс» вышел на позитивную EBITDA. Тот факт, что компания показала снижение EBITDA и скорректированной чистой прибыли (на 4% и 27% соответственно по сравнению в 2022 годом), аналитиков не смутил — они объясняют это эффектом высокой базы. «Во II квартале 2022 года EBITDA была у компании рекордной в истории, что во многом было связано с разовыми факторами», — отмечает Павлов.

«Яндекс» смог увеличить долю электронной коммерции в общей выручке холдинга до 19% — это выше, чем доля направления «Райдтех», отмечает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. За электронную коммерцию в основном отвечает «Яндекс.Маркет», а под «райдтехом» скрывается главным образом «Яндекс.Такси», поясняет он. «Можно обратить внимание, что доля электронной коммерции уже менее чем вдвое уступает доле поиска и портала, равной 38%. А электронная коммерция — очень большой рынок, на порядок превосходящий привычную для «Яндекса» сферу поисковой рекламы», — отмечает Делицын.

Впрочем, даже при росте направления e-commerce на 89% «Яндексу» еще очень далеко до Wilberries — при том, что именно на онлайн-торговлю компания бросила основные силы, считает Делицын, задаваясь вопросом, оправдывает ли цель расходуемые на нее средства. При этом у «Яндекса» появилось преимущество, которое постепенно может помочь ему нарастить долю на рынке интернет-торговли: компания вывела на b2b-рынок свой инструмент искусственного интеллекта — большую языковую модель YandexGPT, а также встроила его в Алису и другие продукты, указывает аналитик.

Что эксперты говорят о перспективах компании

Бумаги «Яндекса» на Мосбирже мало отреагировали на выход отчетности: в моменте они дорожали на 0,4%, но к концу основной торговой сессии 27 июля подешевели на 0,6% — до 2639 руб. за акцию. «Возможно, финансовые результаты «Яндекса» и важны для инвесторов, но фондовый рынок всегда это умело скрывал. За всю историю, наверное, не было ни одного случая сильной реакции рынка на финансовые результаты компании», — иронизирует Делицын, приводя для сравнения акции некоторых сырьевых компаний и банков — те выросли более, чем на 5%, «и даже, к примеру, акции VK — на 2,8%», — добавляет он. Аналитик связывает сдержанную реакцию инвесторов с тем, что никто на рынке не рассчитывает на дивиденды (компания их никогда не выплачивала, — РБК) -– а именно распределение прибыли вызывает у инвесторов наибольшие эмоции. Делицын оставляет акции «Яндекса» с рейтингом «На уровне рынка».

Суханова дает рекомендацию «покупать» на горизонте 12 месяцев с целевой ценой 3800 руб за акцию. «Такая сумма определена на базе денежных потоков компании, и в ней не учитывается риск реструктуризации», — предупреждает аналитик. Она называет обсуждаемую продажу «Яндекса» риском для его инвестиционной истории.

Редомициляцию «Яндекса» упоминает и Павлов, называя эту историю «запутанной» — по его мнению, она по-прежнему будет тормозить рост котировок в среднесрочной перспективе. Тем не менее, Павлов сохраняет позитивный взгляд на бумаги, а с учетом того, что «Яндекс» показал более сильные финансовые результаты, чем ожидалось, аналитик планирует пересмотреть целевую цену акций.

Аналитики «Ренессанс Капитал» в своем отчете называют финансовые перспективы «Яндекса» стабильными и видят потенциал роста его акций. При этом они отмечают, что никакой новой информации о реструктуризации компании нет — а она остается ключевой темой в краткосрочной перспективе.