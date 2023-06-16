Глава ВТБ предложил провести сделку с «Яндексом» по схеме Fortum

О планах разделить компанию на российскую и международную части «Яндекс» сообщил в ноябре, с тех пор идет дискуссия о продаже ее российской доли. Костин предложил передать компанию под внешнее управление по схеме финской Fortum

Офис компании «Яндекс» (Фото: Артем Голощапов / РБК)

Глава ВТБ Андрей Костин предложил провести сделку с «Яндексом» по схеме передачи под внешнее управление по примеру финской госкомпании Fortum.

«Я считаю, что вообще сделку не надо делать на таких уровнях… За что? У нас есть указ президента… За 50%... А здесь речь идет о рыночной сделке, американским инвесторам, за то, что у нас отобрали все… Надо по схеме Fortum действовать. Забрать в управление и вернуть им тогда, когда закончатся санкции. Вот это моя позиция на сегодняшний день», — сказал Костин журналистам на ПМЭФ-2023.

Представитель «Яндекса» отказался от комментариев. Собеседник РБК, знакомый с ходом сделки, поделился, что подобная схема, предложенная ВТБ, ни разу не звучала в обсуждениях.

В конце апреля президент России Владимир Путин своим указом передал 98,23% акций «Фортума» (принадлежит Fortum), а также 83,73% акций «Юнипро» (принадлежит Uniper) во внешнее управление Росимуществу. В «Фортуме» и «Юнипро» было назначено новое руководство.



«Указ является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые направлены у них на создание нормативной базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом», — комментировал передачу акций во внешнее управление пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Fortum посчитали указ главы государства грубым «нарушением международного права и прав компании как иностранного инвестора».

Головная структура для группы «Яндекс» нидерландская Yandex N.V. сейчас разделена между семейным трастом сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа (8,5%) и остальными сотрудниками компании (3,2%), прочие (87,6%) находятся в свободном обращении. Вместе с тем ключевой владелец голосующих акций (45,1%) — семейный траст Воложа, а также члены совета директоров, должностные лица и сотрудники компании (6,6%). В прошлом июле, по решению Воложа, его семейный траст передал свои права голоса независимым членам совета директоров компании и теперь голосует акциями только согласно их рекомендациям.

В прошлом ноябре Yandex N.V. подтвердила планы по разделу компании на российскую и международную части. Как отмечали источники РБК, сделка предполагала утрату Воложем контроля над российской частью бизнеса в обмен на получение прав на интеллектуальную собственность в сфере беспилотных, облачных и других технологий. В Yandex N.V. сообщили, что компания рассматривает разные сценарии раздела, в том числе создание международных подразделений для нескольких сервисов, включая беспилотные и облачные технологии.

Bloomberg ранее писал, что компания получила предложение о покупке контрольного пакета в российском бизнесе от миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова. «Голосующий контроль должен остаться за командой менеджмента «Яндекса» в лице специально созданного фонда», — отметил источник РБК, знакомый с ходом обсуждения реструктуризации. В покупке доли был также заинтересован ВТБ как участник консорциума инвесторов, говорил в мае Костин. Однако позже он усомнился в участии банка в сделке.

9 июня Костин заявил Reuters, что ВТБ может отказаться от покупки доли в российской структуре «Яндекса»: после того как банк подавал свою заявку, «многое изменилось». В числе факторов он назвал изменившуюся оценку стоимости компании, «риск санкционности» и отход Воложа от управления компанией. Костин пояснил, что, по новым оценкам, стоимость компании составила $7 млрд, однако ВТБ подавал свою заявку (сначала на 15%, потом на 10% компании) по цене ниже этой. По его словам, сейчас вопрос о сделке находится «в так называемом stand by»: активных переговоров о покупке ВТБ не ведет.