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«Яндекс» подтвердил планы по разделу компании

«Яндекс» рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний
«Яндекс» YNDX ₽2 086,6 -2,04% Купить
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Совет директоров Yandex N.V. (головная структура для компаний «Яндекса») рассматривает возможность разделения бизнеса на российское и зарубежное направления. При этом нидерландская компания со временем выйдет из состава акционеров группы, а управление выделяемой группой компаний будет передано российскому менеджменту, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд Яндекса. Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить свое название», — сказано в сообщении.

Так, бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных продолжат работу на российском рынке, а их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V.

Также рассматривается возможность изменения корпоративной структуры, при которой управление выделяемой группой компаний будет передано менеджменту «Яндекса», уточнили в пресс-службе.

Подчеркивается, что изменения помогут обеспечить «устойчивое развитие» бизнесов «Яндекса» на всех рынках, а сама компания продолжит развиваться «как частная независимая группа компаний, работать на открытом рынке и конкурировать с локальными и глобальными игроками».

«Подробные условия всех возможных изменений будут раскрыты позднее. Все предлагаемые изменения должны будут одобрить акционеры Yandex N.V», — указали в компании.

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В настоящее время акционерный капитал Yandex N.V. разделен между семейным трастом Аркадия Воложа (8,5%) и другими сотрудниками компании (3,2%), остальные 87,6% находятся в свободном обращении. При этом основными владельцами голосующих акций являются семейный траст Воложа (45,1%) и члены совета директоров, должностные лица и сотрудники компании (6,6%). Также с 2019 года существует Фонд общественных интересов, который получил золотую акцию компании (позволяет блокировать консолидацию 10% и более экономических или голосующих акций компании в одних руках, согласовывать передачу существенной интеллектуальной собственности, изменения в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, возможные партнерства компании с правительствами других стран, временно отстранять от исполнения обязанностей главу «Яндекса» в России).

После начала специальной военной операции на Украине Yandex N.V. приостановила инвестиции в России и за рубежом, а часть сотрудников «Яндекса» уехали из России, в том числе несколько топ-менеджеров: бывший гендиректор российского «Яндекса» Елена Бунина, руководитель сервисов для малого бизнеса и геосервисов Роман Чернин, глава направления беспилотников Дмитрий Полищук и др. Аркадий Волож уже какое-то время постоянно живет в Израиле, в июне он также попал под санкции ЕС.

О возможном разделении компании на два направления в конце апреля сообщили источники Meduza (признана Минюстом иноагентом). Штаб-квартиру, по ее данным, могут открыть в Ереване или Тель-Авиве. Тогда представитель «Яндекса» опровергал такую возможность. «Нет никаких планов по разделению компании», — утверждал он.

В сентябре «Яндекс» закрыл сделку по продаже «Дзена» вместе с агрегатором «Новости». Новой главной страницей «Яндекса» стала ya.ru, через нее можно входить в почту и «Яндекс ID», а со страницы yandex.ru происходит переадресация на dzen.ru. На последней теперь также размещается агрегатор новостей.

О планах «Яндекса» продать сервисы «Новости» и «Дзен» источники РБК сообщали весной. Один из них тогда говорил, что переговоры на эту тему с VK ведутся с конца 2021 года. Основной причиной стало то, что «Яндекс» хочет быть технологической компанией. В то же время «Дзен» развивается в сторону социальных сетей, а агрегатор новостей вызывал «много критики со всех сторон», пояснял источник.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
«Яндекс» Yandex разделение санкции ИТ-компании
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