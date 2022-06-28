Хакеры атаковали сайт Росреестра

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) подвергся хакерской атаке. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сайт Росреестра 28 июня 2022 г. подвергся хакерским атакам. В настоящий момент специалисты ведомства оперативно восстанавливают работоспособность сайта», — говорится в сообщении.

На момент подготовки этого материала сайт был недоступен в Сети.

В Росреестре заверили, что системы безопасности работают в штатном режиме и взлома не произошло.

«Данные пользователей надежно защищены. Проникновений в инфраструктуру ведомственных информационных систем не зафиксировано», — отметили в пресс-службе.

Материал дополняется