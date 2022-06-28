Хакеры атаковали сайт Росреестра
Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) подвергся хакерской атаке. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сайт Росреестра 28 июня 2022 г. подвергся хакерским атакам. В настоящий момент специалисты ведомства оперативно восстанавливают работоспособность сайта», — говорится в сообщении.
На момент подготовки этого материала сайт был недоступен в Сети.
В Росреестре заверили, что системы безопасности работают в штатном режиме и взлома не произошло.
«Данные пользователей надежно защищены. Проникновений в инфраструктуру ведомственных информационных систем не зафиксировано», — отметили в пресс-службе.
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