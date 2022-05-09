Хакеры атаковали Rutube, платное ТВ и телепрограмму Яндекса

В ночь на 9 мая телезрители сообщили, что на некоторых платных каналах транслировали антивоенные надписи; также они появились в программе передач в расписании «Яндекса». В МТС заявили, что речь идет о киберараке *

Фото: Владимир Константинов / Reuters

В ночь на 9 мая хакеры взломали электронные программы передач некоторых операторов платного телевидения, с проблемой столкнулись жители разных регионов России, сообщает в своем Telegram Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ).

По ее данным, взлому подвергся «Сервис-ТВ», который передает электронный телегид (EPG) операторам платного телевидения; речь идет об операторах МТС, НТВ+, Ростелеком, Wink.

Пользователи в ряде регионов сообщили, что по телевизору «бегущей строкой» транслировали антивоенные надписи, в том числе на детских телеканалах, передает РБК-Тюмень. В частности, сообщает корреспондент РБК, в ночь на 9 мая они появились в эфире канала San Porto, который транслирует многосерийные фильмы и познавательные передачи.

Снимки экранов телевизоров с антивоенными надписями, которые прислали подписчики, опубликовали в Telegram телеведущая Ксения Собчак.

В пресс-службе МТС-Сибирь сообщили, что из-за кибератаки на российские каналы «у абонентов в сетке вещания могли появиться надписи экстремистского характера». «Сейчас наши ИТ-специалисты оперативно устраняют последствия взлома, чтобы абоненты как можно быстрее смогли получать сервисы и смотреть телепрограммы и фильмы, — приводит 45.ru заявление компании.

Проблема затронула и телевизионную программу передач в «Яндексе»: пользователи сообщали, что в расписании «Первого канала» и «России-1» вместо Парада Победы отображался антивоенный текст. В пресс-службе «Яндекса» заявили РБК, что получают данные для телепрограммы от единого поставщика, они обновляются в автоматическом режиме. Компания отключила обновление данных «сразу после сигнала от поставщика об их некорректном содержании». В «Яндексе» указали, что сам он не подвергся взлому.

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APT-атаку (целевая продолжительная атака повышенной сложности) в ночь на 9 мая совершили на Rutube, сообщили РБК в пресс-службе видеохостинга: «Майский инцидент стал самым сильным по мощности и привел к потере доступа к платформе». Там заверили, что третьи лица не получили доступ к видеоархиву и вся библиотека сохранена на сервисе, специалисты работают над восстановлением.