На сайте Минстроя России появилось сообщение о взломе

Взломщики потребовали от администраторов перевести на их кошелек 0,5 биткоина до 7 июня и заявили, что в противном случае выложат в открытый доступ данные пользователей сайта

Сайт Минстроя России подвергся кибератаке. При попытке зайти на сайт ведомства вечером 5 июня вместо его главной страницы открывалось сообщение, гласящее, что его взломали, обратил внимание РБК.

«Вся база данных была экспортирована и вскоре, возможно, появится на нашем форуме», — заявили взломщики. Они дали администраторам время до полуночи 7 июня, чтобы перевести 0,5 биткоина (почти 1 млн руб.) на указанный кошелек. В противном случае хакеры пообещали выложить в открытый доступ все персональные данные пользователей, «а возможно, и не только».

Вскоре после этого сообщение на главной странице сайта сменилось белым экраном с надписью: «Идут технические работы».

РБК направил запрос в пресс-службу Минстроя.

За последние месяцы сайты российских правительственных учреждений, СМИ и других организаций не раз подвергались кибератакам. Так, в марте хакеры взломали сайты Федеральной антимонопольной службы, Минкультуры, Минцифры и Роскомнадзора. Последняя крупная хакерская атака — на видеохостинг Rutube — произошла в начале мая.