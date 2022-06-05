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На сайте Минстроя России появилось сообщение о взломе

Взломщики потребовали от администраторов перевести на их кошелек 0,5 биткоина до 7 июня и заявили, что в противном случае выложат в открытый доступ данные пользователей сайта

Сайт Минстроя России подвергся кибератаке. При попытке зайти на сайт ведомства вечером 5 июня вместо его главной страницы открывалось сообщение, гласящее, что его взломали, обратил внимание РБК.

«Вся база данных была экспортирована и вскоре, возможно, появится на нашем форуме», — заявили взломщики. Они дали администраторам время до полуночи 7 июня, чтобы перевести 0,5 биткоина (почти 1 млн руб.) на указанный кошелек. В противном случае хакеры пообещали выложить в открытый доступ все персональные данные пользователей, «а возможно, и не только».

Вскоре после этого сообщение на главной странице сайта сменилось белым экраном с надписью: «Идут технические работы».

РБК направил запрос в пресс-службу Минстроя.

Group-IB назвала среднюю сумму требуемого хакерами-шифровальщиками выкупа
Технологии и медиа
Фото:Akira Kaelyn / Shutterstock

За последние месяцы сайты российских правительственных учреждений, СМИ и других организаций не раз подвергались кибератакам. Так, в марте хакеры взломали сайты Федеральной антимонопольной службы, Минкультуры, Минцифры и Роскомнадзора. Последняя крупная хакерская атака — на видеохостинг Rutube — произошла в начале мая.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
Минстрой хакеры взлом
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